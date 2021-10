Stokłosy coraz częstszym problemem upraw zbożowych

Od kilku lat w wielu krajach europejskich, w tym także w Polsce, notuje się wzrost zachwaszczenia pól stokłosami. Chwasty z tego rodzaju szczególnie trudno zwalczać, jeśli występują w uprawach zbożowych.

Stokłosy (Bromus L.) należą do rodziny traw wiechlinowatych i reprezentowane są przez ponad 100 gatunków. Na naszych polach uprawnych do czynienia mamy zazwyczaj z kilkoma – najczęściej występują: stokłosa żytnia, dachowa, płonna, bezostna. Stokłosy to w zdecydowanej większości jednoroczne trawy, posiadające formy jare i ozime. Większość z nich dobrze zimuje, a wschody możliwe są zarówno jesienią, jak i wiosną.

Zwalczanie stokłos w uprawach dwuliściennych jest z reguły proste. Natomiast gdy zachwaszczają uprawy zbożowe, zaczynają się problemy, ponieważ nie każdy herbicyd sobie z nimi poradzi. Chwasty te wymagają kompleksowego zwalczania, a w wypadku metody chemicznej – stosowania herbicydów w dawkach maksymalnych.

Z miedzy na pola

Stokłosy wchodzą na pola uprawne z pasów śródpolnych, miedz czy przydrożnych rowów. Dostają się tam także podczas kombajnowego zbioru, kiedy to heder zbiera ziarniaki z roślin rozsianych przy miedzach i jeśli materiał siewny nie jest dobrze doczyszczony, trafiają do gleby. Istotną ich właściwością jest fakt, że większość nasion kiełkuje z wierzchniej warstwy gleby (0,5-3 cm). Z powyżej 10 cm praktycznie nie wschodzą. Co również ważne, ziarniaki tych chwastów stosunkowo krótko zachowują zdolność kiełkowania. W porównaniu do np. wyczyńca polnego, który może kiełkować nawet po 10 latach, ziarniaki stokłosy już po 2-3 sezonach wyraźnie tracą na żywotności. Dlatego w zwalczaniu tych gatunków bardzo istotne są zmianowanie i rezygnacja z monokultury zbożowej.

Kompensacja stokłosami pojawia się głównie w gospodarstwach bezorkowych, gdyż wówczas większość nasion znajduje się w wierzchniej warstwie gleby. Głęboka orka przenosi ziarniaki na znaczną głębokość, gdzie butwieją i tracą zdolność do kiełkowania. Prowadzone doświadczenia pokazują, że agrotechniką można ograniczyć wschody stokłos nawet o ponad 90 proc. (głęboka orka, opóźniony siew). Oczywiście, pomoże zmianowanie i przerwanie dużego udziału zbóż w strukturze zasiewów jak najdłuższą rotacją gatunkami dwuliściennymi. W uprawach tych populację stokłosy skutecznie zwalczą graminicydy. Jednak w wielu przypadkach chwasty te są niszczone dopiero po zastosowaniu dawek wyższych, czasem nawet w takich wysokościach, jakie są ustalone do zwalczania perzu.

Jak zwalczać stokłosy w zbożach?

Stokłosy wschodzą zazwyczaj razem ze zbożami ozimymi. Lubią nieco wyższe temperatury, więc im bardziej opóźniony siew ozimin, tym mniej ziarniaków kiełkuje jesienią. Jak wspomniano wcześniej, stokłosy mogą wschodzić także wiosną, jednak udział takich wschodów zazwyczaj nie jest znaczący. Jeśli mamy problem z tym gatunkiem na polu, walkę powinniśmy zacząć już jesienią. Pomoże w tym m.in. flufenacet jako komponent mieszanek herbicydowych przeznaczonych do odchwaszczania zbóż jesienią. Jednak większa liczba preparatów zarejestrowana jest do wiosennego stosowania (tab.). Tu zalecane terminy ich aplikacji pokrywają się z największą wrażliwością stokłos na herbicydy (stokłosy są najbardziej wrażliwe od fazy 3 liści do pełni krzewienia). Należy jednak tu zaznaczyć, że koszt zwalczania stokłos jest zazwyczaj wyższy niż np. miotły zbożowej (droższe preparaty) i jednocześnie zabieg nie zawsze jest w 100 proc. skuteczny. Oczywiście, zwalczy je nieselektywny glifosat, jednak trudno umieścić go w programie zwalczania tego gatunku w uprawach zbożowych.