Jeszcze do niedawna stokłosy płonnej nie zaliczano do grupy najgroźniejszych chwastów jednoliściennych – dziś coraz częściej zwraca się uwagę, że znaczenie tego gatunku będzie rosło. Czy wiemy, jak sobie z nim radzić?

Gatunek, na którym skupiamy się w poniższym tekście,dołącza do grona innych problematycznych chwastów z rodziny wiechlinowatych. Rodzaj stokłos (Bromus L.) jest reprezentowany przez liczne powszechnie występujące gatunki, z których na polach uprawnych spotykamy najczęściej stokłosę dachową, żytnią czy bezostną.

Pojedyncza roślina stokłosy płonnej jest w stanie wydać 200-1000 nasion, które zachowują zdolność kiełkowania w glebie do dwóch lat. Nasiona kiełkują w temperaturze od 4°C. Największy odsetek wschodów odnotowuje się z głębokości 0,5-1,5 cm; im głębiej znajdują się nasiona, tym bardziej ograniczone jest ich kiełkowanie, a poniżej 12-13 cm nie kiełkują wcale. Okres wschodówtego chwastu przypada na późne lato i jesień – od sierpnia do listopada. Stokłosa płonna to przede wszystkim trawa sąsiedztwa pól, ich obrzeży i miedz, ale często wnika w uprawy, zachwaszczając je. Nasiona stokłosy płonnej mogą zostać rozsiane na niewielkie odległości wraz z wiatrem, ale również rozprzestrzenione przez kombajn w trakcie żniw (...).