Stonka kukurydziana niszczy kukurydzę - zwalczanie

Stonka kukurydziana jest coraz bardziej widoczna w plantacjach kukurydzy uprawianej w monokulturze. Rolnicy dysponujący opryskiwaczami szczudłowymi powinni wykonać zabieg zwalczania.

Przeciwko zachodniej kukurydzianej stonce korzeniowej do początku fazy dojrzałości woskowej (BBCH 83) stosuje się substancję czynną indoksakarb, na której bazuje preparat Steward 30 WG. Zalecane jest w ilości 0,125–0,15 kg/ha. Do zwalczania szkodnika zarejestrowana jest gotowa mieszanina fabryczna substancji: tiachlopryd i deltametryna zawartych w preparacie Proteus 110 OD w dawce 0,75 l/ha. Preparat stosuje się do ok. połowy sierpnia.

Silna inwazja szkodnika sprawia, że w plantacjach może być konieczny dwukrotny zabieg zwalczania, który przeprowadza się 7- 14 dni po pierwszym stosowania insektycydu. Preparaty zwalczające stosuje się przemiennie.

Spóźnienie z zabiegiem to większa inwazja stonki kukurydzianej w kolejnym sezonie. Jaja złożone do gleby dadzą w kolejnym roku początek nowemu pokoleniu szkodnika, zwłaszcza gdy kukurydza na takim polu będzie wysiana w monokulturze – powiedział w rozmowie z redakcją dr hab. Paweł Bereś z Terenowej Stacji Doświadczalnej w Rzeszowie Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu – Państwowego Instytutu Badawczego.

W celu określenia właściwego terminu zabiegu zwalczania konieczny jest monitoring plantacji kukurydzy. Dlatego należy wystawić pułapki feromonowe, które wiesza się w środkowej części roślin (koło kolby) najlepiej w pasie brzeżnym uprawy. Moment, w którym stwierdzi się dużą liczbę chrząszczy na lepach ( nie ma określonego progu ekonomicznej szkodliwości), oznacza czas wykonania zabiegu chemicznego.