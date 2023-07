Na licznych plantacjach, gdzie nie wykonano jeszcze drugiego zabiegu insektycydowego ukierunkowanego na zwalczanie stonki ziemniaczanej aplikacja jest już konieczna. Zauważamy coraz większe uszkodzenia powodowane przez kolejne pokolenie larw stonki.

Wysoka liczebność chrząszczy oraz larw stonki może doprowadzić do gołożerów na plantacji



Stonka ziemniaczana groźna będzie w zasadzie do końca sierpnia. W tej chwili zagrożenie płynie ze strony larw, za chwile pojawi się także bardzo groźne letnie pokolenie stonki

Nawet niewielkie uszkodzenia zmniejszają plon

Tak jak widzimy na zdjęciu tytułowym (larwa pożerająca tkankę liściową) - największe straty związane są z uszkodzeniami powierzchni asymilacyjnej. Przy silnym żerowaniu i uszkodzeniu liści możemy być w zasadzie pewni dużego udziału małych bulw, co generalnie oznacza oczywiście niski plon oraz znacznie gorszą jakość pozyskanych ziemniaków. Dodajmy, że zniszczenie 15% powierzchni roślin może powodować spadek plonowania nawet o 30%. Zauważmy więc, że teoretycznie niewielkie czasem uszkodzenia prowadzą w przypadku żerowania stonki ziemniaczanej do poważnych ubytków w rozwoju bulw.

Aktualne warunki sprzyjają żerowaniu tego szkodnika. Jest bardzo ciepło, a w dodatku sucho - to układ pogodowy, jaki stonka lubi najbardziej.

Do zwalczania stonki ziemniaczanej mamy dostępnych 95 produktów zarejestrowanych na polskim rynku. Działają one jednak w oparciu o zaledwie kilka substancji - acetamipryd, cypermetrynę, deltametrynę, lambda - cyhalotrynę, chlorantraniliprol czy cyjanotraniliprol. Plantatorzy często zwracają uwagę, że pomimo wielu już odporności stonki ziemniaczanej, to bardzo dobrze radzą sobie z nią preparaty oparte o takie substancje aktywne, jak chlorantraniliprol, a zwłaszcza cyjantraniliprol.

Podejmując decyzje o wykonaniu zabiegu pamiętajmy o rotacji substancji, co jest niezwykle ważne zwłaszcza w przypadku zwalczania stonki ziemniaczanej - szkodnik ten ma bowiem naturalną tendencję do nabierania odporności na poszczególne substancje. Jednocześnie bezwzględnie sprawdzajmy okres karencji każdego zastosowanego preparatu.

Dorosły osobnik stonki ziemniaczanej może przebyć nawet 100 km w ciągu swojego życia w celu zapewnienia sobie stałego dostępu do pożywienia. Fot. Karol Bogacz

Larwy L3 i L4 przynoszą największe straty

Przypomnijmy, że zagrożenie ze strony larw, które to powodują w ogólnym rozrachunku największe straty, trwa w istocie przez kilka tygodni. Niebawem pojawi się z kolei letnie pokolenie stonki, które również może prowadzić do wysokich strat na plantacji (szkodniki obecne na plantacji na przełomie lipca i sierpnia są wyjątkowo "żarłoczne" - potrzebują dużej ilości pokarmu przed zejściem na zimowanie).

Stonka ziemniaczana nie tylko szybko się rozmnaża, przez co stwarza bardzo duże zagrożenie na plantacjach nawet pomimo teoretycznie niskiej liczebności, ale także przemieszcza się na duże odległości w poszukiwaniu pożywienia (co może być pewnym zaskoczeniem, jeśli weźmiemy pod uwagę niską ruchliwość dorosłych chrząszczy na roślinach). W każdym bądź razie doświadczenia wskazują, że przez cały okres życia osobniki dorosłe są w stanie przebyć nawet 100 km aby zapewnić sobie pokarm.

Jeśli progi szkodliwości zostały przekroczone, a w niektórych przypadkach są one znacznie większe niż minima przyjęte za zagrożenie, to zabieg należy wykonać jak najszybciej. Tym bardziej, że przy aktualnych warunkach pogodowych żerowanie stonki będzie dynamiczne i bardzo mocno odczuwalne dla plantacji.