Styczniowy oprysk na szkodniki – ważna temperatura!

Mimo że mamy styczeń to na polach bardzo intensywnie żerują szkodniki. Ogromne straty wyrządza na terenie całego kraju – łokaś garbatek. Jak z nim walczyć?

O tym, że łokaś garbatek czyni szkody w uprawach zbóż ozimych pisaliśmy TUTAJ. Wzbudził on ogromne zainteresowanie, bo okazuje się że skala problemu jest też wyjątkowa.

Co ciekawe, to że ten szkodnik pojawia się w tym czasie nie jest niczym nowym, ale nowa jest skala problemu. Wcześniej występował punktowo, teraz mamy informacje od Czytelników, że niszczy zboża na terenie całego kraju. Dlatego zalecamy szybką lustrację plantacji. Co ciekawe nadal także na zbożach obserwuje się aktywny pojaw mszyc oraz larw ploniarki zbożówki.

Jak rozpoznać problem z pojawem łokasia garbatka? Na polu można zauważyć żółte, zaschnięte place. Po bliższym przyjrzeniu się, widać uszkodzone, podcięte rośliny. Jednak samego szkodnika trudno znaleźć. Dlaczego? Larwy łokasia, które wyrządzają w tym czasie straty, żerują nocą. W dzień chowają się w tunelach wydrążonych w glebie. I właśnie po tych charakterystycznych „otworkach” w glebie (widocznych na zdjęciu) można upewnić się z kim mamy do czynienia.

Jak z nimi walczyć? Nie jest to proste. – Obecnie nie ma zarejestrowanych żadnych preparatów w zbożach do walki z łokasiem. Można je zwalczyć przy okazji aplikacji produktów np. na mszyce. Tylko pytanie czy można je podawać zimą. Otóż nie ma żadnych zapisów prawnych, które ograniczają stosowanie środków ochrony roślin w okresie zimowym, tak jak ma to na przykład miejsce w wypadku nawozów. A przecież tak naprawdę ta zima jest tylko na papierze, bo wegetacja cały czas pełza i mamy wysokie, jak na ten czas, temperatury. Trzeba jednak przestrzegać dwóch najważniejszych zasad. Po pierwsze należy brać pod uwagę temperaturę podczas aplikacji środka, a po drugie progi ekonomicznej szkodliwości – powiedział w rozmowie z portalem farmer.pl prof. Marek Mrówczyński, dyrektor Instytutu Ochrony Roślin PIB w Poznaniu.

O ile w drugim wypadku te progi jest łatwo ocenić, bo wynoszą one dla łokasia 1–2 larw lub 4 uszkodzone rośliny na 1 m2. To już z temperaturą nie jest tak łatwo. Zmienia się ona nieznacznie. Poza tym mimo iż jest ona wysoka jak na tę porę roku, to często zbyt niska do aplikacji pestycydów.

Czy zatem decydować się na zabieg i czym? – Każdy dzień to kolejne straty, co może w konsekwencji doprowadzić do całkowitego zniszczenia plantacji i do konieczności jej przesiewu wiosną. Dlatego decyzję o opryskach należy podejmować szybko, bo szybko też niszczy rośliny łokaś garbatek. Oprysk można wykonać po stwierdzeniu przekroczenia progów i stwierdzeniu występowania mszyc, które są również często obecne na plantacji. Wówczas walka z łokasiem odbywa się przy okazji zwalczania mszyc – radzi prof. Mrówczyński.

Jak dodaje, najlepszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie preparatów o działaniu gazowym opierającym się np. na chloropyrifosie, ponieważ łokaś garbatek żeruje nocą. Ale w tym wypadku kłopot stanowi temperatura, gdyż środki takie powinny być podawane kiedy jest naprawdę ciepło – temperatura podczas zabiegu wynosić powinna 15-20 st. C. Takiej temperatury mimo iż jest wyjątkowo ciepło, to raczej w styczniu, nie ma co się spodziewać, dlatego rozwiązaniem mogą być pyretroidy (optymalna temp. do 20 st. C, ale działają generalnie w temperaturach niskich ale dodatnich).

- One działają w niższych temperaturach, ale trzeba pamiętać że ich skuteczność jest ograniczona i dobrze, gdy przy okazji walki z innymi szkodnikami uda się „zniszczyć” połowę. Trzeba je aplikować nocą – dodaje prof. Mrówczyński.

I zaznacza na koniec, że szkodnik ten może wyrządzić też szkody pod śniegiem, kiedy nie ma mrozu.