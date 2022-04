Substancje czynne warte rozważenia w zabiegu T-1

Zabieg T-1 nazywany jest fundamentem wiosennej ochrony. Możliwości jeśli chodzi o wybór substancji czynnych jest jeszcze sporo. W programach ochrony popularne są te, które relatywnie nie są drogie. Jakie są ich zalety i na co warto zwracać uwagę wykorzystując je w zabiegu T-1?

Zabieg T-1 jest fundamentem pod dalszą ochronę.

Niektóre substancje sprawdzają się w T-1 wyjątkowo dobrze. Poznajmy zalety kilku z nich.

Zanim przejdziemy do sedna tematu warto przypomnieć, aby nie kierować się samą ceną programu ochrony. Tym bardziej, że są na rynku firmy, które chcąc "wbić" się do gospodarstwa oferują czasem tańszą technologię. Tu jednak trzeba pamiętać, że często niższa cena nie bierze się z niczego - nieuczciwi handlowcy okrajają często dawki, przez co zabieg może być de facto nieskuteczny. W tym zabiegu należy wykazywać się wiedzą, podpartą lustracją pola i prognozą co do rozwoju możliwych scenariuszy.

Co na mączniaka prawdziwego zbóż i traw?

Pierwsze zabiegi fungicydowe w oziminach skupiają się m.in. na ochronie i zwalczaniu mączniaka prawdziwego, który atakuje zboża już jesienią. Bardzo często do tego zabiegu wykorzystywane są substancje aktywne z grupy morfolin. Najpopularniejsza z nich to fenpropidyna. Na polskim rynku dostępna jest w 15 preparatach - zarówno solo, jak i jako partner dla innych substancji. Fenpropidyna solo występuje w formulacjach EC, a jej zawartość w litrze wynosi wówczas zawsze 750g. Zalecana dawka preparatów opartych o fenpropidynę zgodnie z etykietami mieści się w przedziale 0,5 - 0,75 l/ha. W zabiegach wiosennych fungicydy zawierające tę substancję solo są jednak zalecane wraz z innymi preparatami. Dlatego też w przypadku mieszanki produkty z tą substancja mogą być z powodzeniem stosowane w nieco niższych dawkach. Zazwyczaj jest to 0,3 - 0,4 l/ha że wskazaniem na wyższą z nich. Poniżej tego absolutnie nie można schodzić.

Bezwzględne minimum stanowi więc 225g fenpropidyny, ale na polach gdzie mączniak jest dość mocny musimy liczyć się z koniecznością podania nawet ponad 400g substancji.

Podstawa źdźbła priorytetem

Niektóre fungicydy zawierające fenpropidyne mają w swoim skaldzie także prochloraz. Nie jest to przypadek. Substancja ta jest stosowana od lat w celu ochrony przed chorobami podstawy źdźbła, a te zdecydowanie należy zwalczać w zabiegu T-1. Niestety prochloraz wycofywany jest powoli z rynku. Do 1 października 2022 roku, będziemy mogli zakupić prochloraz oraz środki zawierające tę substancję. Stosowanie go jest natomiast możliwe do 1 października 2023 roku. Tak więc ten moment możemy z niego korzystać. Zalecenia mówią o podaniu 450 g prochlorazu, choć w mieszaninach z innymi fungicydami jest on zazwyczaj podawany w dawce mniejszej. Minimum to jednak 360 g. Tak więc w przypadku stosowania prochlorazu solo (najczęściej w proporcji 450g/l) lepiej nie schodzić poniżej 0,8 l/ha. Są jednak i gotowe preparaty wieloskładnikowe do zastosowania w T-1, gdzie minimalna dawka pozwala na aplikację zaledwie 240g substancji.

Uniwersalny tebukonazol - także w T1

Tebukonazol podawany jest często w późniejszych fazach rozwojowych (zabiegi na kłos czy liść flagowy). Jest to jednak na tyle uniwersalna substancja, że znajduje też zastosowanie w T-1. Zapewne wpływ ma na to dość dobry stosunek ceny do jakości. Jest to jeden z tańszych triazoli, ale dość skutecznie radzi sobie z niektórymi chorobami liści. Rozpiętość dawki jest dość szeroka. Tym bardziej, że substancja ta w T-1 - jeśli jest stosowana - to tylko jako partner do innych pestycydów. Pełna dawka tebukonazolu to 250g, ale w przypadku omawianego zabiegu wynosi ona zazwyczaj 125 - 200g (w zależności od tego jakich produktów użyjemy w mieszaninie).

Cyprodynil drogi, ale warty ceny

Wspominaliśmy o prochlorazie, zwracając uwagę, że bardzo dobrze radzi sobie z chorobami podstawy źdźbła. Dobrym, jeddnak i droższym rozwiązaniem, jest cyprodynil. Kilogram produktu opartego o tę substancję kosztuje od 160 do 200 zł. Zalecenia mówią, że jednorazowo powinno się stosować 525 - 750g. Jednak do cyprodynilu również warto dołożyć kolejną substancję w celu rozszerzenia spektrum zwalczanych chorób. Dlatego też można obniżać jego dawkę w zależności od stanu uprawy. Minimalna porcja cyprodynilu w mieszaninie nie powinna być mniejsza niż 375g, choć zaleca się stosować wyższe dawki tej substancji.

Protiokonazol + spiroksamina

Kolejną wartą uwagi substancją w T-1 jest protiokonazol. To bardzo dobra opcja do zastosowania na intensywnie prowadzonych plantacjach. Substancję tę znajdziemy zazwyczaj w produktach z nieco wyższej półki. Dobrze radzi sobie z chorobami podstawy źdźbła, ale zabezpiecza też wyższe partie roślin przed chorobami liści.

Protiokonazol daje bardzo dobre rezultaty w duecie ze spiroksaminą, która to z kolei zabezpiecza i leczy zboża ozime z infekcji mączniakiem. W mieszaninach fabrycznych zresztą spiroksamina jest łączona właśnie z protiokonazolem, dzięki czemu można uzyskać niemal kompletną ochronę w zabiegu T-1.

Substancje dobrane do stanu uprawy i intensywności produkcji

W pierwszym wiosennym zabiegu fungicydowym możemy podać jeszcze chociażby proquinazid czy pyriofenon. Obie te substancje należą do czołówki chemicznej jeśli chodzi o ochronę wiosenną. Najważniejsze aby dawki substancji zostały odpowiednio dobrane do intensywności prowadzenia plantacji, stanu zdrowotnego roślin oraz portfela. Ochrona w tym sezonie nie podrożała aż tak mocno jak choćby nawozy, a może znacząco poprawić plonowanie upraw. Zwracajmy więc uwagę, aby wykonać ją dobrze, a nie najtaniej. Obniżanie dawek do nieskutecznych często w ochronie poziomów czy chęć minimalizacji kosztów mogą doprowadzić do całkowitego braku skuteczności zabiegu ochronnego. A wtedy tracimy dwukrotnie na takich decyzjach.