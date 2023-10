Sucha zgnilizna kapustnych długo nie dawała o sobie znać tej jesieni. Jednakże warunki pogodowe sprzyjają jej rozwojowi na przełomie października i listopada.

Częste opady deszczu w drugiej połowie października zintensyfikowały w wielu regionach dynamikę rozwoju suchej zgnilizny kapustnych

Na niektórych plantacjach konieczny będzie zabieg fungicydowy ukierunkowany na zwalczanie phomy

Phoma atakuje w tym sezonie później

Niedawno wspominaliśmy, że sucha zgnilizna kapustnych (phoma), może być szczególnie groźna późną jesienią. Choroba ta nie miała wzorcowych warunków do rozwoju w pierwszej części wegetacji rzepaku - suchy wrzesień i pierwsza połowa października znacznie utrudniały rozprzestrzenianie się choroby. Aktualnie mamy jednak bardzo dobre warunki dla intensywnego rozwoju phomy - panuje duża wilgotność, w większości kraju spadły deszcze, a dodatkowo temperatury (jak na przełom października/listopada) są dość ciepłe. Te wszystkie elementy pozwalają suchej zgniliźnie kapustnych na dynamiczny rozwój.

O wzroście porażenia suchą zgnilizną kapustnych informuje Platforma Sygnalizacji Agrofagów. W wielu regionach pojawiają się pierwsze sygnały o konieczności wykonania zabiegu, co oznacza, że przekroczony został próg szkodliwości. Zgodnie z informacjami największe poziom zainfekowania występuje w regionach południowych. Warto zwrócić uwagę, że phoma nie pojawiała się na plantacjach jeszcze w pierwszej dekadzie października. Tak jak więc można było podejrzewać - w tym sezonie mamy do czynienia raczej z infekcjami późnojesiennymi, zapewne w dużej mierze listopadowymi, a więc poziom porażenia będzie jeszcze postępował.

Obserwujmy liście rzepaku

Na naszych plantacjach sprawdzajmy objawy zewnętrzne choroby. Na liściach porażonych roślin zaobserwujemy brunatne lub lekko beżowe nekrozy, często w kształcie zbliżonym do owalu lub elipsy. Plamy te mają do 20 mm, a w środku zauważymy czarne punkty, tzw. piknidia. Wiosną, ale niejednokrotnie również późną jesienią, możemy też zaobserwować pierwsze objawy na szyjce korzeniowej. Na ten moment dynamika choroby nie jest jeszcze na tyle duża i zewnętrzne czynniki infekcji phomą pojawiać się będą raczej na liściach.

Pamiętajmy też, że w początkowych fazach możemy mieć jeszcze do czynienia z infekcją utajoną, czyli taką, gdzie choroba już się rozwija, nawet z wysoką dynamiką, ale nie pojawiły się jeszcze objawy zewnętrzne.

Czym chronić rzepak przed suchą zgnilizną kapustnych?

Co oznaczają późne infekcje dla plantatorów? Z praktycznego punktu widzenia pojawia się kilka problemów.

Doskonale wiemy, że większość gospodarstw stawia na jeden zabieg regulacyjno - fungicydowy. W tym sezonie ta technika może jesienią nie przynieść spektakularnych efektów. Już tłumaczymy dlaczego.

Otóż od strony regulacyjnej jeden zabieg mógł być niewystarczający ze względu na bardzo wysoką dynamikę wegetacji we wrześniu, kiedy to rzepak rozwijał często potężną masę liściową. Nadmierny rozwój części nadziemnej odbijał się kosztem słabszego systemu korzeniowego. Zbyt wybujałe rzepaki są więc bardziej podatne na gorsze przezimowanie, szybciej odczuwają brak składników pokarmowych a dodatkowo tak duża masa liściowa wymaga silnej ochrony fungicydowej. Wiele zależy od tego, jakimi substancjami został wykonany zbaieg regulacyjny. Przy zastosowaniu wyższych dawek silnych regulatorów (np. CCC, chlorek mepikwatu) zabieg regulacyjny mógł skutecznie zatrzymać rzepak, aczkolwiek implementacja "miękkich" regulatorów (np. tebukonazol i część innych triazoli) z pewnością nie radziła sobie idealnie na tak silnych plantacjach.

Nas jednak w kontekście phomy bardziej interesuje strona fungicydowa tego zabiegu. Jeśli aplikacja regulacyjno - fungicydowa miała miejsce np. około połowy września to generalnie stopień ochrony będzie aktualnie bardzo niski lub zerowy. Substancje aktywne nie są w stanie rozłożyć parasola ochronnego na bardzo długi okres. W przypadku zauważenia licznych objawów choroby należałoby przystąpić do drugiego zabiegu. Inaczej sytuacja będzie wyglądać na plantacjach, gdzie wykonano już dwa a nawet trzy zabiegi ochronne z użyciem fungicydów. Jeśli zabieg ochronny wykonywaliśmy sekwencyjnie i aplikacja odbywała się jeszcze w październiku to takie plantacje będą jeszcze chronione (choć tu oczywiście wiele zależy od dawki substancji aktywnej).

Ważną kwestią jest czy skupialiśmy się bardziej na regulacji czy ochronie. Jeśli aplikowane były silne dawki regulatorów, ale niewielkie klasycznych fungicydów, to i poziom ochrony jest niższy.

Na plantacjach gdzie zabieg regulacyjno - fungicydowy był wykonywany stosunkowo późno phoma również może być dobrze kontrolowana. Inna sprawa, że jeśli jedyny zabieg ochronno - regulacyjny wykonywany był dopiero w październiku to na wybujałych plantacjach uzyskamy słaby efekt regulacyjny (chyba, że mamy do czynienia z plantacjami o mniejszej dynamice wzrostu roślin).

W przypadku przystępowania do zabiegu teraz powinniśmy przede wszystkim ukierunkować nasze działania na ograniczenie i zwalczanie phomy. Tu podać możemy triazole - m.in. metkonazol, difenokonazol czy tebukonazol. Przy czym przy późnym zabiegu pamiętajmy o temperaturach. Triazole potrzebują stosunkowo ciepłych temperatur - najlepiej powyżej 12 ºC, a przynajmniej 10 ºC.

Genetyka także ogranicza phomę

Wiele zależy też od czynnika genetycznego. Lepiej z porażeniami radzą sobie m.in. odmiany z genami Rlm 7, Rlm 3, RlmS (geny te, skrótowo rzecz ujmując, odpowiadają za odporność na suchą zgniliznę kapustnych). Lepiej nie oznacza jednak, że są totalnie odporne na phomę. Niejednokrotnie infekowane są także odmiany o zwiększonej odporności wobec sprawców suchej zgnilizny kapustnych - niemniej zazwyczaj poziom porażenia jest w takich przypadkach niższy.

Jeśli chodzi o progi szkodliwości to przyjmuje się, że zabieg wykonujemy w momencie, gdy porażenie zaobserwujemy na 10 - 15 % roślin. Najłatwiej sprawdzić stopień porażenia poprzez wyrwanie kilkunastu roślin z plantacji. Wówczas przeglądamy liście (ewentualnie szyjkę korzeniową) i określamy poziom procentowy infekcji - zarówno od strony ilości porażonych roślin, jak i stopnia porażenia na samych roślinach.