Rzepak w większości przypadku ponownie po zimie nie stracił ulistnienia. Obumarły jedynie liście, które wykazywały niedobory skladników pokarmowych lub zostały silnie porażone przez choroby grzybowe. Na liściach nadal są widoczne plamki chorobowe, świadczące o porażeniu grzybowym. Czy stanowią one zagrożenie dla statującego rzepaku?

Sprawca suchej zgnilizny kapustnych może przenosić się na wiele sposobów. Jak tłumaczy dr. hab. Marta Damszel prof. UWM z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie źródłem infekcji może być materiał siewny lub resztki pożniwne porażone w sezonie tym patogenem np. na porażonych pędach gdzie zostają pseudotecja i one zostają na stanowisku uprawy. Z nich uwalniają się zarodniki workowe, które dokonują pierwotnych infekcji.

Piknidia - tykające bomby na liściach

Oznacza, że do infekcji może dojść właściwie w całym okresie wegetacji. Najczęściej jednak dochodzi jesienią, co widzimy w postaci jasnych plam na liściach, w środku których są widoczne owocniki grzyba - piknidia. Mogą one przetrwać w takich warunkach jakie panowały tej zimy czy pod okrywą śnieżną czy bez niej. Jak tłumaczy ekspertka, te piknidy to są takie struktury, które bardzo dobrze chronią zarodniki konidialne sprawcy choroby przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i w momencie kiedy będzie wyższa temperatura wiosną, dojrzeją zarodniki w tych pinknidach nastąpi kolejny wysyp i kolejny proces infekcyjny.

- Wiele badań dowodzi temu i obserwacje nasze niezależnie od regionu kraju i rejonu stanowiska uprawy, że dominują w ostatnich latach infekcje jesienne. Czyli to co się dzieje jesienią jest przyczyną, a konsekwencją jest to co notujemy wiosną - zauważa prof. Damszel.

O ile te objawy notujemy na blaszkach liściowych to rośliny będą sobie radziły i wystarczy tradycyjny program ochrony.

- Pamiętajmy tez o odmianach wysoce tolerancyjnych na porażenie tymi patogenami. Mamy bardzo dużo odmian jeśli chodzi o suchą zgniliznę. We Francji np. wyeliminowano prawie całkowicie problem suchej zgnilizny właśnie przy pomocy takich odmian - komentuje ekspertka.

Jak dodaje po chwili, natomiast w przypadku objawów na pędzie musimy się nastawić raczej na intensywną ochronę, dlatego że murszenie pędu będzie powodowało zaburzenie transportu wody i składników pokarmowych i automatycznie rośliny będą traciły przy wydłużaniu pędu stabilność mechaniczną. A to później może być bardzo widoczne w postaci utraty potencjału plantacji.