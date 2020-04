Sucho, a choroby w zbożach się rozwijają

Za nami chłodna i bardzo sucha wiosna. Takie warunki zazwyczaj nie są sprzyjające dla rozwoju chorób grzybowych. Nie oznacza to, że zagrożenia nie ma, wzrosło ono teraz, zwłaszcza tam gdzie lokalnie spadł deszcz.

Niestety pomimo tego, że wody brakuje i czas zwilżenia wodą powierzchni rośliny niezbędny patogenowi do zainfekowania rośliny bywał przez długi czas bardzo krótki, w łanach dostrzegalne są choroby grzybowe. Przypomnijmy sobie warunki jesieni i zimy, gdzie dochodziło do infekcji wielu chorób grzybowych. Zarodniki wyprodukowane w tym czasie, w gęstych łanach i przy nawet niewielkiej wilgoci pochodzącej z porannej rosy zdolne były do porażenia nowych, wiosennych przyrostów.

Jakie patogeny są obecne w pszenicy ozimej? Rozwija się mącznika prawdziwy zbóż i traw (Blumeria graminis) i są to nowe świeże infekcje. Na górnych liściach można dostrzec pierwsze objawy brunatnej plamistość liści tzw. DTR (Drechslera tritici-repentis), na dolnych z kolei może pojawiać się septorioza paskowana liści (Zymoseptoria tritici).

Sygnalizacja IOR-PIB w Poznaniu z kolei informuje, że na plantacjach pszenicy ozimej widoczne są źdźbła porażone przez ostrą oczkową plamistość (Rhizoctonia cerealis). Na liściach obserwuje się także objawy rdzy brunatnej pszenicy (Puccinia recondita).

W ostatnich dniach lokalnie mogły spaść mniejsze bądź większe opady. Nawet niewielki wzrost wilgotności w łanie, przy rosnących temperaturach, może szybko doprowadzić do dynamicznego rozwoju chorób grzybowych.