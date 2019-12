Susza a ochrona roślin – Regionalne Konferencje „Farmera”

Jak chronić rośliny przed patogenami w dobie coraz częściej występujących deficytów opadów. Jakich zmian dokonać w programach ochrony roślin. Na co zwracać uwagę, by finalnie jakość wykonywanego zabiegu ochroniarskiego była jak najwyższa? - zagadnienia z tym związane będą tematem przewodnim wykładu wygłoszonego przez prof. Marka Korbasa z Instytutu Ochrony Roślin PIB w Poznaniu, podczas tegorocznej edycji Regionalnych Konferencji „Farmera”.

Gospodarowanie w warunkach niedoborów wody – suszy, wymaga od producentów rolnych zwiększonej uwagi i wymaga elastyczności w działaniu.

- Często rolnicy są przekonani, że w przypadku niedoboru wody, nie rozwijają się grzyby chorobotwórcze, które powodują straty o znaczeniu gospodarczym. Każdy stres pojawiający się w rozwoju roślin przyczynia się do zwiększonej wrażliwości na porażenie przez sprawców chorób. Należy zwrócić szczególną uwagę na grzyby termofilne, lub gatunki, które wykształciły specjalne przystosowane do takich warunków rasy. Przykładem może być rdza żółta (Puccinia striiformis). – mówi prof. Marek Korbas z IOR-PIB w Poznaniu.

W warunkach wysokiej temperatury duże znaczenie nabierają szkodniki, a także niektóre gatunki chwastów.

- Właściwy wybór środka o szerokim spektrum działania, zwrócenie uwagi na optimum temperaturowe jego skuteczności, wybór substancji czynnych, dostosowanych do aktualnego zagrożenia występującego na polu oraz rozważanie konieczności dodania środków wspomagających np. adiuwantów to tylko niektóre z narzędzi, które możliwe są do zastosowania podczas suszy - o tym między innymi będzie wspominał prof. Marek Korbas podczas tegorocznej 9 edycji Regionalnych Konferencji „ Przez innowacyjność do sukcesu”.

Kalendarz spotkań w 2020 r. kształtuje się następująco:

- 23 stycznia - Zamek Gniew, Gniew, (woj. pomorskie),

- 28 stycznia - Jasek Premium Hotel Wrocław, Wrocław (woj. dolnośląskie),

- 30 stycznia - Hotel Remes, Opalenica (woj. wielkopolskie),

- 11 lutego - Hotel Artis, Sitaniec k. Zamościa (woj. lubelskie),

- 20 lutego - Pałac Łazienki II, Ciechocinek (woj. kujawsko-pomorskie),

- 25 lutego - Hotel Anders, Stare Jabłonki (woj. warmińsko-mazurskie),

- 27 lutego - Hotel Dworek Tryumf, Księżyno (woj. podlaskie).



Udział w konferencji jest bezpłatny.

Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie wcześniejszej rejestracji online. Zarejestruj się TUTAJ.