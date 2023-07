Producenci rolni oprócz zmagań natury ekonomiczno-rynkowej muszą co roku zmierzać się z kapryśną pogodą. To nie jedyne przeciwności, bo coraz wyraźniej dają o sobie znać problemy w ochronie, a w tym roku dręczy jeszcze rolników galimatias wokół nowo wprowadzonych przepisów.

Oblicze rolnictwa się zmienia, coraz częściej nie pogoda czy warunki ekonomiczne dyktują co rolnik ma zasiać na polu, a przepisy i regulacje prawne.

Jest to kolejny sezon uwypuklający problemy w ochronie. Należy się spodziewać, że w przyszłości będzie ich jeszcze więcej.

Pogoda co roku jest inna, ale to ona w dużej mierze kształtuje plon. Nie inaczej jest w tym sezonie. Najpierw nadmiar opadów, a następnie wielotygodniowy ich brak w znacznej części kraju przekreślił marzenia o dobrych plonach ozimin. Za chwilę poznamy ich wyniki produkcyjne, które w dużej mierze zależne będą od ilości i rozkładu opadów. Bardzo zła sytuacja ma miejsce w centrum kraju i na Mazowszu, gdzie deficyt wody w połączeniu ze słabszymi stanowiskami doprowadził do przedwczesnego zasychania roślin i tworzenia nasion drobnych, często będących tylko pośladem. To już pewne, że plon ozimin zweryfikuje susza.

Co z uprawami jarymi? Niestety trudna sytuacja notowana jest także w zbożach jarych czy rodzimych bobowatych. Największy niedobór wody przypadł na okres ich kwitnienia. Zagrożone są także uprawy jare później siane. Kukurydza jak to się mówi lubi mieć głowę w słońcu, a nogi w wodzie. Brak opadów w okresie poprzedzającym jej wiechowanie doprowadzi do redukcji plonu. Burak cukrowy z kolei często siany był w tym roku z opóźnieniem. Deficyt wody dał z kolei problemy z zakryciem międzyrzędzi, a to prosta droga do rozwoju zachwaszczenia wtórnego. Przykładów można by podawać wiele. To jednak nie jedyne przeciwności.

Ochrona staje się wyzwaniem

W tym sezonie pojawiły się także poważne problemy ze zwalczaniem wielu agrofagów oraz zapewnieniem prawidłowej ochrony. To coraz bardziej widoczne pokłosie sukcesywnej redukcji dostępnych substancji czynnych. Przykładowo w buraku cukrowym utrapieniem w tym roku stała się mszyca trzemilinowo-burakowa. Jej liczne kolonie, często obecne na wszystkich roślinach na plantacji doprowadzały do przyhamowania wzrostu roślin oraz ich deformacji. To między innymi wyraźna konsekwencja tego, że nie można już stosować zapraw opartych na neonikotynoidach.

Mszyce pojawiały się w tym roku bardzo wcześnie. Widoczne były już na etapie pierwszych liści właściwych. Niektóre gospodarstwa miały poważne problemy w zwalczaniu tego szkodnika, co wiązało się nawet z trzykrotnym użyciem insektycydu. Niestety na etapie ich zwalczania popełniali wiele błędów. Kolonie mszyc bytują na spodniej stronie liści, do nich nie dotrze kontaktowo działający pyretroid. Co bystrzejsi wiedzieli, że trzeba użyć czegoś innego. Przykładowo korzystali z nowo zarejestrowanego w tej uprawie flonikamidu czy wykorzystywali zapasy wycofanego już sulfoksafloru (można go było stosować do dnia 19 maja 2023 r.). Nad plantacjami czuć było także charakterystyczny zapach dobrze znanej ale wycofanej już kilka lat temu substancji o działaniu gazowym (?!).

Na cześć agrofagów po prostu nie ma już rejestracji. Przykładem jest ploniarka zbożówka występująca w kukurydzy. Obecnie nie ma nic zarejestrowanego na tego szkodnika, a szkody na niektórych plantacjach osiągnęły w tym roku poziom szkód o znaczeniu gospodarczym. Przykładów można podać bardzo dużo.

Co więcej, zmian w ochronie jest tak dużo, że trudno nadążyć rolnikowi co jeszcze może stosować, a czego już nie. Tymczasem skuteczna ochrona to jedno, ale przepisy mówią jasno, co wykracza poza zapisy etykiety jest działaniem nielegalnym i za niedostosowanie się do tego co zawiera etykieta grożą sankcje. A w etykiecie czasem brakuje zwyczajnie rozszerzeń o kolejne szkodniki, choroby czy gatunki uprawne. To nie jest niedopatrzenie firm, tylko ich strategia często marketingowa, bo rejestracja (także rozszerzenie rejestracyjne) środków ochrony kosztuje krocie i trwa długo, a co za tym idzie takie pozwolenie nie jest łatwe w uzyskaniu.

Czy rozwój środków biologicznych pomoże rozwiązać problemy w ochronie?

Niestety takich sytuacji będzie coraz więcej, a co za tym idzie o błędy w ochronie będzie łatwo. Doprowadza to już to do tego, że notuje się coraz większe (zamiast mniejsze) zużycie środków ochrony roślin na hektar.

Ponadto w wielu gospodarstwach na polu robi się jedno, a w papiery wpisuje drugie. Czy oby na pewno o to chodziło urzędnikom? Nowe o bezpieczniejszym od poprzedników profilu toksykologicznym preparaty działają krótko, stąd nie zapewniają często należytej ochrony w sytuacji gradacyjnego występowania szkodników. A należy mieć na uwadze, że zmiany klimatu sprzyjają licznym gatunkom. W efekcie zabiegi muszą być wielokrotnie powtarzane.

W odpowiedzi na problemy w ochronie rozwija się także rynek preparatów biologicznych, ale tego typu produkty co najwyżej mogą stanowić wsparcie dla konwencjonalnych chemicznych metod. Na dzień dzisiejszy w żadnej towarowej uprawie nie są w stanie zapewnić należytej ochrony.

Z drugiej strony obserwuje się wzrost odporności agrofagów wynikający z mniejszej rotacji grup chemicznych oraz substancji czynnych. Problem narasta i jest coraz częstszym powodem niepowodzeń w ochronie.

Sytuacja zmusza do kombinowania

Kwitnie natomiast nielegalny handel środkami ochrony roślin, gdyż rolnicy coraz częściej w tej beznadziei szukają szybkich rozwiązań, czyli często już środków, które na mocy unijnych decyzji zostały z rynku wycofane. W obliczu dużego ruchu na graniach z naszym wschodnim sąsiadem z pewnością jeszcze więcej tego wjeżdża do krajów Wspólnoty. Co więcej w rolnikach buduję się coraz większe poczucie niesprawiedliwości. Wjeżdża ze Wschodu towar do naszego kraju chroniony dawno zakazanymi na polach unijnych preparatami, a naszych rolników zmusza się do drogich, często mniej skutecznych metod ochrony.

Galimatias wokół nowych przepisów

Ten sezon dał rolnikom dodatkowe powody do kolejnych frustracji. Wszystko przez galimatias wokół nowej Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027 oraz obowiązków wynikających z warunkowości czy ekoschematów. Nie jeden doradca rolny się gubi jeszcze w przepisach, a jak ma działać przeciętny rolnik, który musiał to w tempie ekspresowym przetrawić je wszystkie składając wniosek o dopłaty bezpośrednie. Teraz jest często czas weryfikacji podjętych działań, przy czym ciężko stwierdzić czy wszyscy rolnicy z pewnością świadomi są np. jak mają spełnić obowiązek pokrywy glebowej na zimę (GAEC 6), jak planować siew ozimin itp. Co rusz pojawiają się albo i nawet zmieniają nowe interpretacje przepisów lub rozwiewane są pewna wątpliwości, bo teraz dopiero praktyka rolnicza weryfikuje te przepisy i okazuje się, że nie wszystko jest zero-jedynkowe.

Ciężki do ogarnięcia był także wiosenny okres kiedy na łeb na szyję spadały ceny zbóż i rzepaku, co zaowocowało po pewnym czasie kolejny chaos w postaci uruchomienia dopłat do zbóż i rzepaku. Jak, kiedy złożyć wniosek, na jakich zasadach, na jakich warunkach? Pytań było zdecydowanie więcej niż odpowiedzi.

Być może zaraz ruszą tzw. suszowe, ale choć problem nie jest nowy i nie powinien już zaskakiwać, to znowu to będzie wielka niewiadoma na jakich konkretnie zasadach będzie się to odbywać. Tak czy siak wnioski złożone (czy to bezpośrednie, czy też o ekoschematy, czy o dopłaty dodatkowe uruchomione z potrzeby chwili), a rolnik nadal dokładnie nie wie jakich kwot może się spodziewać, bo te mogą być jeszcze weryfikowane pod kątem liczby złożonych wniosków. Na koniec cena za płody rolne. Jednym słowem - rolnik może wszystko wyprodukować, także w obliczu najbardziej kontrowersyjnych przepisów, najważniejsza dla niego jest kwestia opłacalności, a ta została mocno zachwiana w ostatnim czasie i co więcej trudna do przewidzenia.

Frustracje rolników się mnożą

Na koniec pozostaje tylko pytanie: Jak mają konkurować polscy rolnicy dorabiający się na słabych często piaszczystych glebach, z chomątem w postaci Zielonego Ładu, niezrozumiałymi i niedostosowanymi często do sytuacji przepisami, z rolnikami mającymi w zasobach czarnoziemy i mający do dyspozycji szeroki wachlarz tańszej, skuteczniejszej często w praktyce chemii, którzy nie muszą spełniać przepisów, mówiących o tym co i jak mają produkować? To tak jakby na ringu do walki postawić zawodnika o wadze piórkowej a naprzeciwko dać dwa razy cięższego zawodnika wagi ciężkiej. Nokaut praktycznie gwarantowany.