Patrząc na pola i na prognozy pogody można rzec, że wszystkie uprawy nienawadniane są już poważnie zagrożone silną reakcją na suszę. Niestety stres suszy się pogłębia, co z pewnością będzie miało wpływ na plon wielu upraw.

Zagrożone są wszystkie uprawy, szczególnie położone na słabszych stanowiskach.

Metod łagodzenia stresu suszy jest wiele. Wszystkie są metodami profilaktycznymi, wyprzedzającymi pojawienie się czynnika stresowego.

Jak co roku Polska jest podzielona na dwie strefy, tam gdzie notuje się regularne opady o charakterze burzowym (głównie południe Polski) oraz suchą od wielu tygodni północ i centrum kraju.

Które uprawy są zagrożone?

Stres suszy jest coraz bardziej widoczny w uprawach. Zagrożone są oziminy, które teraz budują ostatni element struktury plonu czyli masę tysiąca ziaren/nasion. W coraz gorszą kondycję wchodzą także uprawy jare, którym będzie także doskwierać stres wysokich temperatur. Od możliwości stanowiska dużo będzie zależeć.

Niestety w Polsce rzadko mamy do czynienia z glebami jednorodnymi. Dominują utwory mieszane czyli tzw. gleby mozaikowate. Wyraźnie to widać obecnie na plantacjach zbóż. Pożółkłe łaty zamierających już roślin to najczęściej miejsca gdzie gleba na polu jest najsłabsza, często zakwaszona. Z tym miejsc już wiemy, że rolnicy zbiorą poślad.

Jak rośliny reagują na stres suszy?

O tym zagadnieniu rozmawialiśmy z Michałem Paulusem Crop Field and Biologicals Manager Central Europe Syngneta podczas tegorocznej edycji Pola Klasy S w Kostrogaju k. Płocka.

- Jak brakuje nam wody roślina nie jest w stanie pobrać składników pokarmowych, także tych które są odpowiedzialne za prawidłową reakcję rośliny na stres. Bo roślina oczywiście ma naturalne mechanizmy obronne i ona do pewnego momentu potrafi na ten stres zareagować, ale ten stres musi przychodzić stopniowo, powoli, żeby roślina mogła przekazać sygnał, że stres się pogłębia – mówi Michał Paulus.

Efekt leniwego korzenia

Jak jest w tym roku? Po okresie raczej stabilnych temperatur, połączonych z sukcesywnymi opadami przychodzi nagle okres długotrwałej już suszy. Rośliny przez długi czas rosły w pewnym komforcie wodnym. Rozleniwiony system korzeniowy nie musiał szukać głęboko wody, rozbudowywał się w płytkiej strefie, gdzie była dostępna woda i większość składników pokarmowych. Teraz w tej strefie wody nie ma, dlatego rośliny bardzo szybko uwidaczniają stres suszy. To jest niebezpieczna sytuacja, bo silny stres należy zawsze wiązać z wyraźną redukcją plonowania.

Zagrożona także kukurydza

Zdaniem Paulusa największa reakcja kukurydza na stres następuję po tym jak roślina już nie korzysta z zapasów ziarniaka, a jest zdana na to co znajduje się w glebie. Jest to okolica fazy 3.-4. liścia. Obecnie wielu regionach kraju w warstwie ornej nie ma wody, stąd roślina nie może czerpać składników pokarmowych. Kukurydza programuje teraz plon (faza 5.-6.liścia), kształtują się zawiązki kolby, stąd brak składników powiązany z brakiem wody odbije się na plonowaniu.

Okopowe nie lubią wysokich temperatur

Burak cukrowy ora ziemniak to uprawy wybitnie potasolubne. Ich reakcja na stres suszy w dużej mierze jest także uzależnione od wypracowania zasobności gleby w ten składnik. Są to uprawy, które nie lubią wysokich temperatur. Dla nich najlepszy zakres mieści się w przedziale 20-25 st.C. Powyżej odczuwają stres. Nawet ziemniak nawadniany w przypadku wysokich temperatur reaguje na stres w postaci zaburzonego procesu tuberyzacji (procesu tworzenia bulw).

Rośliny trzeba przygotowywać na coroczne susze

Niestety zmiany klimatu są nieuniknione i to one w dużej mierze odpowiedzialne są za to, że co roku mamy do czynienia ze stresem suszy. Metod zapobiegania negatywnym efektom suszy jest wiele i rolą rolnika, jest aby jak największą ich liczbę wdrożyć do gospodarstwa. Nowym kierunkiem w tym zakresie jest biostymulacja. To dziedzina, która intensywnie się teraz rozwija. Tylko poprzez kompleksowe działania jest rolnik w stanie gospodarować w tak nieprzewidywalnych, jeśli chodzi o stres abiotyczny czasach.

