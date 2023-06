Szczególnie mszyce, ale i strąkowiec są obecnie zagrożeniem dla grochu i bobiku. W uprawie łubinu wąskolistnego widoczna jest czarna zgnilizna korzeni, a w bobiku plamistość czekoladowa. Jednak największy wpływ na kształtujący się plon odegra susza.

IOR-PIB w komunikatach fitosanitarnych ostrzega przed chorobami i szkodnikami w bobowatych.

Nie zwalczone na czas choroby i szkodniki mogą wpływać na spadek plonowania.

Dla tej grupy upraw zagrożeniem jest także pogłębiająca się susza.

Susza w bobowatych

Niestety w wielu regionach największym zagrożeniem dla plonu bobowatych jest pogłębiająca się susza. Jest ona tym bardziej groźna, iż większość plantacji z kolei z powodu chłodów i nadmiernych opadów notowanych wczesną wiosną zakładana była z opóźnieniem. To poskutkowało skróceniem okresu budowania biomasy i systemu korzeniowego. Brak opadów na 2 tygodnie przed kwitnieniem oraz w czasie kwitnienia to najpoważniejszy stres dla roślin kończący się redukcją plonowania.

Z powodu braku dostępu do wystarczającej ilości wody bobowate są niskie, kwitną słabo co należy wiązać z tym, że zawiążą małą liczbę strąków, w których będzie niewielka liczba nasion. Wynik końcowy może wyraźnie rozczarować. Ponadto szczególnie łubiny często nie zakryły wystarczająco powierzchni gleby, co z kolei będzie miało wpływ na rozwój wtórnego zachwaszczenia. Susza w tych uprawach może wyraźnie wpłynąć na tegoroczne plonowanie tych upraw.

Choroby i szkodniki widoczne w bobiku

Brak opadów nie oznacza natomiast brak chorób i szkodników. Wręcz przeciwnie, szkodniki lubią taką pogodę, a chorobom czasem wystarczy niewielka ilość wody do rozwoju.

- Na roślinach bobiku zaobserwowano objawy jednej z najgroźniejszych chorób bobiku tj. czekoladowej plamistości bobiku. Na silnie porażonych roślinach może dojść do opadania liści i strąków, co w rezultacie skutkuje zmniejszeniem plonu nasion – informuje w komunikatach fitosanitarnych IOR-PIB w Poznaniu.

Brak upałów to także dogodne warunki dla epidemiologicznego rozwoju mszyc, które obecne są w większości upraw.

- Na roślinach bobiku, głównie w części wierzchołkowej zaobserwowano dużą liczbę mszyc (formy bezskrzydłe). Zasiedlone fragmenty na skutek wysysania soków roślinnych mogą ulec zniekształceniu a ich wzrost może zostać zahamowany. Rośliny są często bardziej podatne na porażenie przez patogeny i w ogóle nie zawiązują strąków – ostrzega w kolejnym komunikacie IOR-PIB

Groch. Są mszyce i strąkowiec

Również w grochu są obecne szkodniki.

- Na roślinach grochu, w wierzchołkowej części roślin zaobserwowano formy bezskrzydłe mszycy grochowej. Zasiedlone pędy i liście na skutek wysysania soków roślinnych przez mszyce mogą zostać zniekształcone a ich wzrost może zostać zahamowany – czytamy w kolejnych komunikatach.

Zagrożeniem dla plonu grochu jest także strąkowiec grochowy. Groch obecnie kwitnie i ma już zawiązane pierwsze strąki. Chrząszcz ten w warunkach Polski centralnej pojawił się około tydzień temu i zdążył już złożyć jaja. Niechronione plantacje są narażone na szkody wyrządzone przez larwy tego szkodnika.

Łubin wąskolistny choruje

W łubinach natomiast problemem często jest widoczne wtórne zachwaszczenie, co w sytuacji niskich roślin i nisko wiązanych strąków może doprowadzić do problemów ze zbiorem. Są jednak widoczne w łubinie także choroby.

Jak informuje w komunikatach IOR-PIB, podczas monitoringu kilkunastu plantacji łubinu wąskolistnego (głównie w województwach wielkopolskim i pomorskim) zauważono mało specyficzne objawy w postaci ciemnych nekroz na korzeniach. Najsilniej porażone rośliny posiadały całkowicie sczerniały system korzeniowy, a łodyga nad korzeniem ciemniała. Takie rośliny więdły i zamierały placowo w całych rzędach.

Jak informuje jednostka badawcza objawy przypominały coraz bardziej powszechną w ostatnich latach zgniliznę korzeni powodowaną przez Rhizoctonia solani. Dopiero analizy mikroskopowe wykazały, że rośliny porażone były głównie przez Thielaviopsis basicola (syn. Chalara elegans). Na niektórych dodatkowo zidentyfikowano R. solani oraz grzyby rodzaju Fusarium, sprawców zgorzeli łubinu. Na łubinie T. basicola oprócz typowego dla czarnej zgnilizny brunatnienia korzeni może powodować przewężenia łodygi i żółknięcie liści, występujące także przy porażeniu przez R. solani. Jeśli infekcja obejmie całą roślinę, karłowacieje i nie wytwarza strąków.

Ze względu na objawy zgnilizny w dolnej części łodygi czarna zgnilizna korzeni jest też często mylona z fuzaryjną zgorzelą łubinu.Warto zaznaczyć, że na badanych plantacjach wystąpiły licznie nicienie, które ułatwiają infekcję poprzez uszkodzenia tkanek.