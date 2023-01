Jak informuje Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, obecnie państwami, które akceptują elektroniczne świadectwa fitosanitarne wydawane przez państwa członkowskie UE (w tym Polskę) są USA, Argentyna, Gwatemala, Jamajka, Kolumbia, Kostaryka, Chile, Maroko, Meksyk i Republika Południowej Afryki. Państwa, które przygotowują się do wdrożenia takiej możliwości to Australia, Uzbekistan, Republika Korei i Zjednoczone Królestwo (Wielka Brytania).

Elektroniczne świadectwa fitosanitarne mogą być wydawane w Polsce tylko za pomocą unijnego systemu informatycznego TRACES-NT (TRACES New Technology).

- Podmiot wnioskujący o wydanie świadectwa fitosanitarnego w formie elektronicznej generowanego w systemie TRACES musi samodzielnie założyć konto logowania aby uzyskać dostęp do systemu TRACES NT. Można tego dokonać, bez konieczności pobierania i instalowania dodatkowego oprogramowania, bezpośrednio na stronie internetowej TRACES. Pod wskazanym adresem znajduje się strona powitalna TRACES-NT, a następnie należy kliknąć „Zarejestruj się w TRACES” (Sign up for TRACES). Szczegółowe informacje dotyczące zakładania i obsługi konta (dotyczące składania wniosków o wydanie świadectwa fitosanitarnego) w systemie TRACES NT znajdują się w Podręczniku obsługi modułu fitosanitarnych świadectw eksportowych (FITO na export) oraz na naszej stronie w zakładce TRACES – podje Inspekcja.