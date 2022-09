Pola Klasy S to okazja nie tylko do podziwiania kolekcji odmian kukurydzy, ale również zapoznania się z technologią ochrony roślin. Na spotkaniu w Polanowicach zaprezentowano rozwiązania do ochrony herbicydowej, zaprawiania nasion, a także perspektywy na przyszłość wykonywania zabiegów ochrony.

Zaprawione od A do Z

Materiał siewny kukurydzy od Syngenty dostępny jest w dwóch wariantach zaprawiania - Elevation lub Elevation Plus. Program Elevation zapewnia ochronę przed chorobami takimi jak zgorzel siewek i głownia pyląca, a dodatkowym jej zadaniem ma być wsparcie procesu kiełkowania i wschodów roślin. Program Elevation Plus rozszerza ochronę o działanie przeciwko szkodnikom glebowym dzięki zaprawie Force 20 CS. Jak tłumaczyli eksperci Syngenta, zaprawa tworzy gazową "otoczkę", która chroni ziarniaki. Zastosowanie zaprawy wymaga jednak spłycenia siewu, by zachować efekt ochronny. W wariancie Elevation Plus materiał siewny jest dodatkowo zaprawiony preparatem odstraszającym ptaki (zaprawa Korit 420 FS). Odmiany, których materiał siewny zaprawiany w technologii Elevation Plus będzie dostępny w najbliższym sezonie to SY Fregat, SY Calo, SY Talisman oraz MaxiMaize SY 250 E. Zaprawianie w tej technologii szczególnie poleca się przy siewie kukurydzy na stanowiskach zaniedbanych, po trwałych użytkach zielonych i nieużytkach.

Porady na chwasty

Na spotkaniu nie zabrakło porad z zakresu ochrony herbicydowej kukurydzy. Syngenta oferuje herbicydy Lumax 537,5 SE oraz Elumis 105 OD. Lumax przeznaczony jest do stosowania doglebowego i wczesnego powschodowego. W przypadku niskiej wilgotności gleby eksperci Syngenta zalecają aplikację herbicydu z adiuwantem olejowym. Jeżeli dane stanowisko charakteryzuje się silną presją chwastów wiechlinowatych (np. chwastnica jednostronna), rekomenduje się zastosowanie środka Lumax w dawce 2-2,5 l/ha z dodatkiem nikosulfuronu. Herbicyd Elumis stosuje się nalistnie w fazie 2-8 liści i według firmy Syngenta dzięki formulacji OD bardzo dobrze wchłania się w warunkach stresowych dla roślin. W przypadku problemów z rdestówką powojowatą można do środka Elumis dodać terbutyloazynę, a do skutecznego zwalczenia ambrozji, rdestu powojowatego i ptasiego - dikambę. Eksperci Syngenta zwrócili uwagę na zawartość mezotrionu w obu preparatach, co wprowadza pewne ograniczenia w następstwie roślin. Jeżeli po zbiorze kukurydzy odchwaszczanej mezotrionem nie zostanie wykonana głęboka orka, ryzykowna będzie uprawa roślin strączkowych i buraków jako roślin następczych.

To nas czeka w przyszłości

Podczas spotkania w Polanowicach firma Syngenta zaprezentowała rozwiązanie z zakresu aplikacji środków ochrony roślin, które już wkrótce trafi do rolników. Jak podkreślili eksperci, na rynku środków ochrony roślin dąży się do zapewnienia ich użytkownikom jeszcze większego bezpieczeństwa. W tym celu opracowano specjalną aparaturę do bezpośredniego zasysania preparatów z baniek bądź butelek wprost do opryskiwacza z wbudowanym dozownikiem. Nad tym rozwiązaniem pracują już producenci opryskiwaczy, producenci środków ochrony roślin wprowadzą natomiast specjalne, przystosowane do tej technologii opakowania z nakrętkami do bezkontaktowego pobierania środków. Adaptery na opryskiwaczach będą również wypłukiwać opakowania środków ochrony roślin po ich opróżnieniu.