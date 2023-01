Wymagania Unii Europejskiej ale i też oczekiwania konsumentów wymuszają na rolnikach, aby oni podążali w swojej działalności bardziej „zieloną ścieżką”. Do tego są potrzebne narzędzia. Firma Syngenta nie pozostawia rolników bez rozwiązań. Sukcesywnie je dostarcza na rynek i zapowiada dynamiczny ich rozwój w najbliższych latach.

W dzisiejszych czasach rolnik wręcz bombardowany informacjami i wszystko to musi szybko uporządkować i uszeregować. Pomaga w tym cyfryzacja i coraz bardziej przyjazne rolnikom aplikacje. W przypadku Syngenty są to np. takie rozwiązania jak MyField, czy Cropwise Operations. Natomiast wymagania Zielonego Ładu i generalnie Unii Europejskie, są takie aby podążać w kierunku powszechnego stosowania środków biologicznych i wycofywania środków chemicznych. To z kolei niejako wymusza wprowadzanie na rynek nowych produktów czyli biostymulatorów, ale również środków biologicznych do walki z chorobami i szkodnikami i chwastami.

W jakim kierunku zatem w tej sytuacji chce podążać firma Syngenta? Na ten temat rozmawialiśmy podczas konferencji Kierunek Innowacja z dr hab. Katarzyną Rębarz, dyrektorką, Działu Technicznego, Syngenta.

Katarzyna Rębarz w czasie Konferencji wygłosiła także wykład pt.: Rola biostymulatorów w optymalnym prowadzeniu upraw w trudnych warunkach pogodowych.

W wystąpieniu swoim między innymi podała kilka ważnych argumentów dlaczego rozwiązania biologiczne są naszą przyszłością, jak również fakt, że stosowanie biostymulatorów wynika z potrzeb rolnictwa.

Zaprezentowała także, wyniki badań polowych jakie uzyskano w przypadku stosowania biostymulatora Quantis w produkcji polowej w takich uprawach jak: ziemniak, burak cukrowy, kukurydza.

