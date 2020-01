Syngenta Polska podzielona na dział nasion i środków ochrony roślin

Początek roku 2020 to początek zmian w Syngenta. Globalnie funkcjonuje ona pod nazwą Syngenta Group, a w Polsce powstały dwa działy: środki ochrony roślin i nasiennictwo.

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się 15 stycznia 2020 r. w Warszawie, Marek Łuczak, prezes Syngenta Polska, poinformował, że z początkiem stycznia br. firma wdrożyła nowy model operacyjny, polegający na utworzeniu dwóch jednostek biznesowych – CP (Środków Ochrony Roślin) i Seeds (Nasiona).

Marek Łuczak, prezes Syngenta Polska, fot. M. Tyszka

Jak podano, model ten przewiduje większe inwestycje, specjalizację i wzmocnienie marki Syngenta w obszarze nasion upraw polowych oraz ścisłą współpracę i wykorzystanie synergii między działami środków ochrony roślin i nasion.

- Nowy model zapewni naszym klientom i partnerom bardziej wyspecjalizowane doradztwo, większą dostępność naszych ekspertów oraz portfolio nasion jeszcze lepiej spełniające rosnące wymagania rynkowe – zapowiedział Dariusz Sip, dyrektor Działu Nasion na Europę Centralną.

Dariusz Sip, dyrektor Działu Nasion, fot. M. Tyszka

Poza tym 14 stycznia globalnie Grupa Syngenta została oficjalnie przemianowana z China Chemical na Syngenta Group.

Podsumowanie 2019 r.

Mimo relatywnie trudnego roku 2019 r. dla rolnictwa, Syngenta Polska określiła go jako dobry. Jak podano, na rynku, który częściowo odrobił stratę z 2018 r., Syngenta odnotowała wzrost sprzedaży o ok. 12 proc., który przełożył się na wzrostu udziału w rynku. W głównych uprawach, takich jak zboża, rzepak i kukurydza, Syngenta jest w gronie trzech liderów rynku.

Slajd z konferencji

Zrównoważony Rozwój

Izabela Wawerek, dyrektorka ds. Zrównoważonego Biznesu w Europie Centralnej, podsumowała dobiegającą końca I edycję sztandarowego programu firmy na rzecz zrównoważonego rolnictwa, The Good Growth Plan, i zapowiedziała jego nową odsłonę na przyszły rok. The Good Growth Plan to ogłoszone w 2013 r. sześć zobowiązań, które wspierają rolników w produkcji żywności przy mniejszym zużyciu zasobów naturalnych, przy jednoczesnej ochronie środowiska i poprawie jakości życia na terenach wiejskich.

Izabela Wawerek, dyrektorka ds. Zrównoważonego Biznesu, fot. M. Tyszka

Wyniki za cały okres 6 lat funkcjonowania the Good Growth Plan będą opublikowane w marcu br., jednak już teraz, na podstawie wyników za 2018 r,. można powiedzieć, że zakładane globalne cele zostały przekroczone w przynajmniej trzech zobowiązaniach. Pierwsze z nich to zobowiązanie w zakresie zwiększenia różnorodności biologicznej i poprawy kondycji ziemi uprawnej – podwojony został zakładany cel objęcia 5 mln ha projektem Operation Pollinator (w Polsce znanym pod nazwą Akcja na rzecz Owadów Zapylających); drugie zobowiązanie dotyczące poprawy urodzajności ziemi uprawnej na ponad 10 mln ha; i trzecie zobowiązanie – przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa pracy 20 mln osób, które zostało przekroczone o 13,8 mln przeszkolonych.

2 mld USD na innowacje w zakresie zrównoważonego rozwoju

- Obecnie na ustach wszystkich znajduje się fraza kryzys klimatyczny. Rolnictwo odgrywa kluczową rolę w światowych działaniach na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu, a Syngenta zobowiązała się zwiększyć tempo swoich innowacji, aby znaleźć lepsze i bezpieczniejsze rozwiązania w tym zakresie - powiedział w końcowym wystąpieniu Marek Łuczak, prezes Syngenta Polska.

O jakie dokładnie rozwiązania chodzi? Przez najbliższe 5 lat Syngenta przeznaczy 2 miliardy USD na innowacje służące rozwojowi rolnictwa zrównoważonego, w tym na opracowanie i wdrażanie dwóch nowych, przełomowych technologii rocznie. Dodatkowo firma do 2030 r. zredukuje ślad węglowy swoich działań operacyjnych o 50 proc., wspierając postanowienia Porozumienia Paryskiego w sprawie klimatu.

O nowościach produktowych Syngenta na 2020 r. w następnej informacji.

Źródło: Syngenta