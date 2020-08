Szkodnik z rodziny omacnicowatych nowym zagrożeniem fitosanitarnym

Występujący w obu Amerykach szkodnik o łacińskiej nazwie: Elasmopalpus lignosellus to polifag, który żerować w wielu uprawach. Zanotowano go w szparagach importowanych do Wielkiej Brytanii i Irlandii z Peru.

Elasmopalpus lignosellus jest motylem z rodziny omacnicowatych (Lepidoptera: Pyralidae).Może żerować między innymi w buraku cukrowym, fasoli, jęczmieniu, kukurydzy, lnie zwyczajnym, owsie, pszenicy, życie, pomidorze, rzepie i wiele innych. Występuje także na roślinach dzikorosnących.

Gąsienice E. lignosellus po wylęgu z jaj złożonych przez samice w glebie, wytwarzają rurkowate schronienia z przędzy i odchodów. Następnie drążą chodniki w łodygach żywicieli. Zwykle wgryzają się one z gleby do łodygi w części znajdującej się tuż pod ziemią i drążą chodniki ku górze łodygi. Odchody larw są stopniowo usuwane na zewnątrz. Wyrośnięte larwy wytwarzają kolejne rurkowate schronienia. Przepoczwarczają się we wspomnianych schronieniach lub w glebie. Szkodnik rozprzestrzenia się wraz z roślinami do sadzenia, warzywami (w łodygach i strąkach), ciętymi kwiatami i gałęziami.

W 2019 r. szkodnik został przechwycony w 17 przesyłkach szparagów (świeże warzywa) importowanych z Peru do Wielkiej Brytanii oraz w 2 przesyłkach szparagów importowanych z Peru do Irlandii. Gąsienice drążyły chodniki w łodygach szparagów. Zważywszy na polifagizm, w przypadku przeniknięcia do Europy gatunek ten mógłby porażać uprawy różnych roślin. Dlatego, na wniosek Wielkiej Brytanii, Europejsko-śródziemnomorska Organizacja Ochrony Roślin (EPPO) umieściła Elasmopalpus lignosellus na Liście Alertowej tej organizacji.

Źródło: PIORIN