Żerowanie szkodników na podziemnych częściach rzepaku może prowadzić do znacznych ubytków obsady – także w wyniku wtórnych porażeń przez patogeny. W ostatnich latach sprzyjają im zmiany klimatu i ograniczenia zabiegów uprawowych, a także stopniowo ograniczane możliwości ich zwalczania.

Uszkodzenia powodowane przez szkodniki w początkowych etapach wzrostu rzepaku mogą istotnie wpływać na wysokość plonów, tym bardziej że zwykle towarzyszą im wtórne porażenia przez sprawców chorób. Rzepak narażony jest na uszkodzenia przez szkodniki już w chwili kiełkowania nasion, a straty spowodowane na tym etapie w dużym stopniu wpływają na wielkość przyszłych plonów. Nawet niewielkie uszkodzenie młodej rośliny może prowadzić do jej zamierania. Sporym zagrożeniem dla siewek rzepaku są szkodniki glebowe. Ich żarłoczne larwy żerują głównie na młodych kiełkach, uszkadzając system korzeniowy i podstawę pędu.

Śmietka kapuściana

To od lat jeden z najważniejszych gospodarczo jesiennych szkodników rzepaku. Muchówki przypominają muchę domową, są jednak nieco mniejsze – osiągają wielkości ok. 6 mm, ciało mają barwy szarej, pokryte czarnymi szczecinkami. Pojawiają się na przełomie kwietnia i maja. Samice składają po jednym lub po kilka jaj (a w ciągu życia do 100) do gleby wokół roślin lub bezpośrednio przy szyjce korzeniowej. Po ok. 5 dniach wylęgają się larwy

– żółtobiałe, beznogie, o długości od 7 do 8 mm, robakowate, bez wyraźnie wyodrębnionej głowy.

Larwy żerują na korzeniu i szyjce korzeniowej przez 3-4 tygodnie, powodując powierzchowne wżery lub drążąc chodniki. Na szyjce korzeniowej i korzeniach roślin rzepaku występują brązowe przebarwienia oraz miejsca nadgnite. Korzenie boczne zwykle są częściowo obumarłe i z trudem można stwierdzić ich obecność przy wyrywaniu roślin z ziemi (...).