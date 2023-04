Po wykonanym zabiegu szkodniki nadal są na plantacji? Czy aplikacja była wobec tego skuteczna? A może trzeba ponownie przystąpić do wykonania ochrony?

Obecność kolejnych szkodników tuż po wykonanym zabiegu jest jak najbardziej normalnym zjawiskiem

Jak długo działają insektycydy?

Szkodniki nadal na plantacji pomimo wykonanego zabiegu?

Po wykonaniu zabiegów insektycydowych często lustrujemy plantację w celu sprawdzenia skuteczności aplikacji. Tymczasem niejednokrotnie ponownie spotykane na roślinach są szkodniki, które były zwalczane 2-3 dni wcześniej. Wielu rolników dopytuje wówczas czy zabieg napewno był skuteczny.

Obecność szkodników po wykonanym zabiegu jest zupełnie normalna. Nie tworzymy przecież nad polem "bańki", która stanowiłaby barierę dla kolejnych nalatujących na plantację chowaczy, słodyszków rzepakowych itp. Inną kwestią jest zasadność kolejnej aplikacji. Jeśli zastosowany został preparat o działaniu systemicznym to substancja wnika do tkanek rośliny i jest w nich transportowana, zapewniając tym samym ochronę jeszcze przez jakiś czas po wykonaniu zabiegu. Jaki jest czas tej ochrony? Nie da się tego precyzyjnie określić. Wszystko zależy od fazy rozwojowej rośliny. Z pewnością krótszy okres ochrony dotyczy roślin już wysoko rozwiniętych oraz tych intensywnie rosnących, przechodzących dynamicznie w kolejne fazy rozwojowe. Inną sprawą jest na ile dana substancja działa na inne grupy szkodników i kolejne pokolenia. Przy obecnej puli insektycydów wyboru jednak nie mamy i tak zbyt dużego.

Summa summarum kolejne pojawiające się szkodniki powinny być zwalczane poprzez spożycie i kontakt z rośliną - wszak substancja nadal krąży w chronionym organizmie. Właśnie tutaj przewagę mają substancje systemiczne, wgłębne czy translaminarne - pozostają w roślinie dłużej, w przeciwieństwie do krótko działających pyretroidów.

Przy okazji warto też sprawdzić czy znajdujący się na roślinie szkodnik jest nadal aktywny. Może się okazać, że mamy do czynienia z martwymi "egzemplarzami" lub o zaburzonej koordynacji ruchowej.

Utrzymać ochronę na dłużej

Jeśli zabieg wykonywany był tylko preparatem kontaktowym i żołądkowym - nie wykazującym działania systemicznego - to musimy liczyć się z tym, że plantacja nie jest już w żaden sposób chroniona. Aplikacja pyretroidów działa na chwilę - dosłownie "tu i teraz". Środki działające w sposób kontaktowy mogą zwalczać te szkodniki, które są na roślinie w momencie zabiegu. Działając na powierzchni rośliny tylko w momencie zabiegu i krótko po nim chronią przez niezbyt długi okres - w praktyce do pierwszego deszczu lub pierwszej większej rosy, a przy większym nasłonecznieniu jeszcze krócej (dosłownie chwilę po zabiegu). Po odparowaniu z powierzchni rośliny nie mamy więc żadnej ochrony. Wówczas jeśli progi szkodliwości zostały przekroczone można - a często w zasadzie trzeba - przystąpić do kolejnego zabiegu (biorąc pod uwagę zapisy etykietowe, dodatkowo trzeba tez zwracać uwagę na maksymalną liczbę zabiegów daną substancją aktywa). Niemniej zwalczanie szkodników samymi tylko pyretroidami jest mało skuteczne.

Dlatego też w ochronie insektycydowej nie warto sugerować się absolutnie samym tylko kosztem zabiegu - skuteczność pyretroidów "solo" jest niska w dłuższej perspektywie czasu. Produkty te powinny być łączone np. z acetamiprydem, który zapewnia ochronę na nieco dłuższy czas. Działa w roślinie systemicznie, wgłębnie oraz translaminarnie. Systemicznie działa również flupyradifuron.