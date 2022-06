Postępujące wdrażanie uproszczeń zarówno zmianowania, jak i uprawy gleby stwarza wręcz komfortowe warunki do rozprzestrzeniania się szkodników. Stąd ochrona zbóż przed nimi w ostatnich latach nabiera coraz większego znaczenia.

Duże powierzchnie zasiewów zbóż ułatwiają co prawda uprawę i zbiory, lecz jednocześnie wpływają na rozmnażanie szkodników, które bez potrzeby dalekich migracji znajdują rośliny żywicielskie. Dodatkowo sprzyjają im intensyfikacja i uproszczenia uprawy oraz zmiany klimatu, powodując często ich masowy pojaw.

W Polsce najważniejszymi szkodnikami występującymi na uprawach zbóż są mszyce, skrzypionki i pryszczarki. W ostatnich latach lokalnie pojawiały się także miniarki, lenie, śmietki, nałanek kłosiec, żółwinek zbożowy, lednica zbożowa, wciornastki oraz łokaś garbatek.

Mszyce

Spośród ponad 700 gatunków mszyc jedynie kilka stanowi zagrożenie dla upraw zbóż. Ich szkodliwość jest wieloraka – bezpośrednia polega na wysysaniu (za pomocą kłujki) soku i wprowadzaniu do tkanek śliny rozkładającej białka, przez co następuje utrata turgoru tkanek i ogładzanie roślin. Duże szkody mogą powstać w efekcie żerowania tych owadów na kłosach w fazie wypełniania ziarna.

Teoretycznie jedna mszyca może spowodować straty plonu do 20 kg/ha. Szkodliwość pośrednia związana jest m.in. z faktem, iż większość gatunków mszyc rozprzestrzenia wirusy. Ponadto mszyce odfiltrowują z pobranego soku roślinnego białko, a zbędne węglowodany wydalają w postaci rosy miodowej (spadzi) osadzającej się na organach roślin. Stanowi ona pożywkę dla grzybów sadzakowych, które rozwijając się na liściach, ograniczają powierzchnię asymilacyjną roślin. Dodatkowo miejsca uszkodzeń oraz wydzieliny mszyc mogą być źródłem wtórnych porażeń grzybowych i bakteryjnych.

W uprawach zbóż najczęściej występują trzy gatunki mszyc:

czeremchowo-zbożowa o oliwkowobrunatnym zabarwieniu,

zbożowa – żółtozielona z ciemnymi syfonami,

różano-trawowa podobna do poprzedniej, ale z jasnymi syfonami.

Podwójna nazwa gatunkowa mszycy świadczy o tym, że owad do pełnego rozwoju wymaga dwóch żywicieli, dlatego nazywany jest dwudomnym. Jaja zimują na żywicielu pierwotnym. Wiosną wylęgają się z nich larwy, które żerują na nim i dają początek kilku pokoleniom żyjącym jego kosztem. Z czasem w koloniach pojawiają się uskrzydlone osobniki, które przelatują na żywiciela wtórnego (letniego). Na nim kontynuowany jest cykl rozwojowy polegający na pojawieniu się kilku kolejnych pokoleń w efekcie partenokarpii (dzieworództwa) samic. Jesienią uskrzydlone osobniki powracają na żywiciela pierwotnego. Samice po zapłodnieniu składają jaja na korze pędów, najczęściej w okolicach pąków. Wiosną wylęgają się z nich larwy i cykl się powtarza.

Przez ostatnie kilkadziesiąt lat obserwuje się zmiany w biologii mszyc (zwłaszcza czeremchowo-zbożowej) na skutek występowania latem wyższych temperatur. Hamują one powstawanie form płciowych i przelot na gospodarza zimowego. Dlatego aktualnie już w całym kraju obserwuje się jesienią na oziminach żerujące osobniki mszyc, które mogą przetrwać przymrozki do -6oC.

Skrzypionki

Larwy skrzypionek, wyjadając miękisz liści, mogą zmniejszyć powierzchnię asymilacyjną liścia flagowego i podflagowego o 50 proc., a w skrajnych przypadkach (masowe występowanie i brak zwalczania) nawet o 80 proc. Tak poważne uszkodzenie górnych liści będących jednym z podstawowych elemen­tów morfologicznych uczestniczących w wy­pełnieniu ziarnia­ków ma­ter­iałami zapasowymi bardzo silnie oddziałuje na plon. Przy masowym pojawie skrzypionek straty mogą wy­nosić ponad 30 proc.

W Polsce występują dwa gatunki tego szkodnika – skrzypionka zbożowa (Oulema melanopa) i skrzypionka błękitek (Oulema cyanella). Instytut Ochrony Roślin stwierdza wzrost populacji tych szkodników na terenie całej Polski oraz różnice w regionalnym rozmieszczeniu gatunkowym. W województwach południowo-wschodnich przeważa skrzypionka błękitek. Na pozostałym obszarze kraju dominuje skrzypionka zbożowa.

Zasadnicze różnice między tymi gatunkami dotyczą wielkości owadów dorosłych, ich barwy oraz miejsca przepoczwarczenia się larw. Chrząszcze skrzypionki zbożowej dorastają do 5-6 mm długości. Pokrywy skrzydeł są barwy niebieskozielonej z metalicznym połyskiem. Przedplecze i nogi mają pomarańczowe, a stopy czarne. Larwy przepoczwarczają się w glebie.

Chrząszcze skrzypionki błękitek są nieco mniejsze. Osiągają 4-5 mm długości. Pokrywy skrzydeł są koloru granatowego, natomiast przedplecze i całe nogi – czarne. W odróżnieniu od poprzedniego gatunku larwy przepoczwarczają się nad ziemią, w piankowatych kokonach na różnych częściach roślin: liściach, kłosach, dokłosiu lub źdźble.

Chrząszcze obu gatunków zimują w ściółce na miedzach, śródpolnych kępach krzewów, na brzegach lasów. W trzeciej dekadzie kwietnia, gdy średnia temperatura powietrza przez 2-3 dni przekracza 9oC, opuszczają miejsca zimowania i podejmują żerowanie na liściach zbóż i traw. W I dekadzie maja kopulują i od połowy tego miesiąca do połowy czerwca samice składają jaja na najmłodszych liściach zbóż. Gdy mają możliwość, wybierają łany gęste, a tym samym bogato ulistnione, gwarantujące larwom dostatek pożywienia.

Larwy wylęgają się w II i III dekadzie maja i na początku czerwca. Jeżeli w II połowie maja wystąpi nawet krótki ulewny deszcz, może on spowodować znaczne obniżenie liczebności przyszłych populacji, ponieważ jaja i wylęgające się larwy są zmywane z powierzchni liści. Pewną rolę w ograniczeniu liczebności jaj i larw skrzypionek odgrywają ich wrogowie naturalni, np. pasożytnicze błonkówki czy larwy biedronek.

Wylęgłe przed kłoszeniem się zbóż larwy najczęściej po bardzo krótkim 2-4-dniowym żerowaniu na dolnych liściach wędrują na wyżej położone młodsze liście, aby na nich kontynuować żer. Później nalatujące na łan samice składają jaja także na liściach flagowych i podflagowych. Stąd często można na nich obserwować równocześnie: wylęgłe pierwsze larwy z dolnych liści, chrząszcze i jaja. Larwy odżywiają się miękiszem, zdrapując go wzdłuż nerwów liści. Naukowcy szacują, że jedna larwa skrzypionki może zniszczyć ok. 3,5 cm2 powierzchni liścia. Żerując, nie przegryzają liścia na wylot, lecz uszkadzają górną skórkę i tkankę miękiszową. Pozostająca dolna skórka zasycha i bieleje. Prowadzi to do powstawania podłużnych dziurek na liściach. Żerowanie larw na pszenicy ozimej może trwać do końca dojrzałości mlecznej ziarna. W ciągu roku rozwija się jedno pokolenie tych szkodników.

Mniej groźne szkodniki zbóż

Spośród gatunków pryszczarków zasiedlających zboża najliczniej występują pryszczarek pszeniczny i paciornica pszeniczanka (żerujące na kłosach) oraz pryszczarek zbożowiec (żerujący w łodydze). Szkodliwym stadium tych muchówek są larwy, które są też stadium zimującym. Dorosłe osobniki paciornicy pojawiają się w maju, a pozostałych dwóch gatunków nieco później. Samice paciornicy i pryszczarka pszenicznego składają jaja na kłosach głównie pszenicy (paciornica 4-8 między plewkami, pryszczarek pszeniczny zwykle pojedynczo, po zewnętrznej lub wewnętrznej stronie plewek do już przekwitniętych kłosków). Larwy żerują na zawiązkach ziaren, co prowadzi do obniżki plonu oraz pogorszenia jakości materiału siewnego. Natomiast samice pryszczarka zbożowca składają jaja (do 200) wzdłuż nerwów na górnej stronie liścia. Wyklute larwy przedostają się do źdźbła i rozpoczynają żerowanie, wędrując w dół. Wskutek tego rośliny są niedorozwinięte i przedwcześnie dojrzewają. Zwiększa się także ryzyko ich łamliwości. Pryszczarki wytwarzają jedno pokolenie w ciągu roku, a ich rozwojowi sprzyja wysoka wilgotność powietrza. W wyniku masowego pojawu straty mogą sięgać 30 proc., a nawet skutkować całkowitą utratą plonu.

Od niedawna obserwuje się wzrost szkodliwości miniarek. Nazwa tych muchówek związana jest z charakterystycznym sposobem żerowania larw – odżywiają się miękiszem liści, wygryzając w nich nieregularne korytarze, tzw. miny. Samice składają do 30 jaj po górnej stronie blaszki liściowej. W jednym liściu żeruje jedna larwa, ale przy silnym uszkodzeniu może zasychać cała blaszka liściowa. Zwykle w ciągu roku występują dwa pokolenia miniarek. Groźne są także ostatnio obserwowane w niektórych rejonach masowe uszkodzenia wschodów powodowane przez larwy śmietek – ozimówki i kiełkówki. Jesienne pokolenie śmietki kiełkówki uszkadza pęczniejące lub już kiełkujące nasiona, a także zielone części młodych roślin. W korzystnych warunkach mogą wystąpić 3 częściowo nakładające się na siebie pokolenia. Z kolei larwy śmietki ozimówki wiosną podgryzają liście sercowe u nasady, co powoduje ich natychmiastowe więdnięcie. Te objawy przypominają uszkodzenia spowodowane przez ploniarkę, z tą różnicą, że larwy śmietki ozimówki po zniszczeniu rośliny przenoszą się na kolejną.

Od kilku lat notuje się lokalnie wzmożoną aktywność nałanka kłośca. Chrząszcze te zasiedlają głównie nieużytki, gdzie żerują na trawach. Później przelatują na zboża ozime, powodując uszkodzenia kłosów i ziarniaków. Żółwinka zbożowego i lednicę zbożową łączy zbliżony wygląd, biologia i zakres powodowanych uszkodzeń. Dorosłe żółwinki po przezimowaniu pojawiają się na zbożach (głównie ozimych) pod koniec kwietnia, natomiast lednicy nieco później, pod koniec maja. Po kilku do kilkunastu dniach od złożenia jaj pojawiają się młode larwy, a po ok. miesiącu następuje przepoczwarczenie. Szkodliwe są zarówno stadia larwalne, jak i osobniki dorosłe tych pluskwiaków. Najczęściej żerują na kłosach, wysysając soki z ziarniaków, ale także na liściach i pochwach liściowych. Obydwa gatunki wykształcają rocznie jedno pokolenie.

Szkodliwym stadium wciornastków także są larwy i osobniki dorosłe. Również te szkodniki wysysają soki z tkanek liści, źdźbeł czy kłosów, ale tylko w przypadku żerowania na młodych ziarniakach może dochodzić do powstawania strat plonu.

Chrząszcze łokasia pojawiają się pod koniec czerwca i żerują (głównie w nocy) na kłosach. Po ok. 2 tygodniach od złożenia jaj wykluwają się larwy, które żyją w głębokich, pionowych norkach, w których także później zimują. Jesienią mogą one uszkadzać podstawę liścia lub zjadać kiełkujące siewki w całości. Z kolei wiosną na nieco starszych roślinach można zaobserwować charakterystycznie postrzępione i uschnięte liście tworzące kłębki. W przypadku masowego wystąpienia łokasia może dojść do całkowitego zniszczenia plantacji.

W ochronie zbóż przed szkodnikami podstawową jest nadal metoda chemiczna. Sięgnięcie po nią musi wynikać z faktycznej potrzeby, gdy poziom liczebności danego szkodnika bądź zakres powodowanych uszkodzeń przekracza próg ekonomicznej szkodliwości. Ministerialna lista środków dopuszczonych do zwalczania szkodników w zbożach jest bardzo obszerna. Niemniej wiele z nich zarejestrowanych jest tylko do zwalczania np. mszyc lub tylko skrzypionek i to w jednym gatunku zboża. Dociekliwi znajdą jednak preparaty o szerszej rejestracji obejmującej oba te szkodniki i dopuszczone do stosowania w kilku gatunkach zbóż. Wśród nich są np.: