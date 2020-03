Szybka wiosna – dużo problemów

W tym roku wegetacja roślin wyjątkowo szybko nabrała wiosennego tempa. Ten fakt generuje dużą liczbą zagrożeń występujących na polu. Jak z nimi walczyć?

- Widzimy agrofagi, których w latach ubiegłych nie odnotowaliśmy. Musimy działać szybko i zdecydowanie. Skuteczna ochrona to odpowiedni dobór substancji czynnych, które niszczą patogeny na każdym etapie rozwoju a jednocześnie na długo zabezpieczają rośliny przed kolejnymi infekcjami – radzą przedstawiciele firmy Ampol-Merol.

Polecają oni zabieg grzybobójczy pakietem Elatus Plus Zboża.

- Pakiet posiada szeroki zakres terminu stosowania - BBCH 31-BBCH 69, czyli od pierwszego kolanka do końca kwitnienia. Jednak najwyższą efektywność osiąga w zabiegu T2, czyli na liść flagowy BBCH 37-39 – podają.

Elatus Plus Zboża to zestaw, który składa się z dwóch oddzielnych preparatów w jednym kartonie. Przeznaczony jest do ochrony od 8,33 do 10 ha powierzchni plantacji. W środku znajduje się Elatus Plus (5 l) oraz Sakura 274 EC (5 l).

- Elatus Plus to 100 g czystego Solatenolu (benzowidyflupyr), który należy do grupy karboksyamidów SDHI o bardzo dobrych właściwościach fizjologicznych dla roślin. Zmniejsza wydzielanie etylenu, przez co w roślinach sprawniej zachodzi proces fotosyntezy i transport asymilatów z liści do kłosa. Dodatkowo zabezpiecza roślinę przed nadmierną utratą wody oraz skutecznie zapobiega i leczy choroby tj. septorioza liści, septorioza plew, rdza żółta, rdza brunatna, rynchosporioza, ramularia w jęczmieniu i inne. Towarzyszący mu fungicyd Sakura 274 EC zawiera dwa triazole: tebukonazol i bromukonazol. Te substancje szybko niszczą już dobrze rozwinięte - chorobotwórcze grzybnie w roślinie – informuje Ampol-Merol.