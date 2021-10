Szybkie i bezpieczne napełnianie opryskiwacza - już 11 firm przyjęło system easyconnect

Kolejny producent środków ochrony roślin dołącza do grona firm wspierający zamknięty system easyconnect. Dzięki temu system ten ma duże szanse przyjąć się powszechnie w praktyce rolniczej.

UPL Europe dołączyła do Grupy Roboczej easyconnect (ECWG), której celem jest wprowadzenie na rynek europejski systemu zamkniętego transferu easyconnect (CTS). Razem z nowym członkiem wszyscy wiodący gracze w branży rolnej w Europie będą dążyć do stworzenia portfolio produktów zgodnych z easyconnect CTS.

To wyjątkowy, międzybranżowy wysiłek spółek Grupy Roboczej – ADAMA, BASF, Bayer, Belchim Crop Protection, Certis Europe, Corteva Agriscience, FMC Corporation, Nufarm, Rovensa Group, Syngenta i UPL Europe

Docelowo system ten zapewniać ma szybkie, bezpieczne i wygodne rozwiązanie dla europejskich rolników i operatorów opryskiwaczy. Dzięki temu, że wschodzą w to kolejne firmy system easyconnect stanie się wkrótce otwartą technologią, dostępną dla wszystkich zainteresowanych rolników.

Co to jest system easyconnect i jak działa?

O tym przeczytacie między innymi w artykułach poniżej, jak również w dołączonym krótkim materiale filmowym.

Pierwsze wprowadzenie na rynek easyconnect CTS ma nastąpić w Danii i Holandii w 2022 roku, a następnie we Francji, Niemczech i Wielkiej Brytanii w 2023 roku. Inne kraje prawdopodobnie pójdą w ich ślady.

Olivier de Matos, Director General, CropLife Europe, wyjaśnia: - CropLife Europe z radością angażuje się w ten bardzo pozytywny aspekt rozwoju. Wraz z przystąpieniem UPL Europe, w grupie roboczej easyconnect mamy pełną reprezentację naszych członków korporacyjnych. Zamknięte systemy transferu to kluczowe technologie, które mogą odegrać ważną rolę w zwiększaniu bezpieczeństwa operatorów i zmniejszaniu możliwości narażenia środowiska na działanie środków ochrony roślin. Poprzez promocję i dystrybucję tych technologii nasza branża zobowiązuje się zatem do udostępnienia tych technologii wszystkim rolnikom do 2030 roku.



- Z UPL Europe na pokładzie torujemy drogę do szerokiego zastosowania CTS w Europie. To świetna wiadomość dla rolników, ponieważ produkty wielu producentów będą kompatybilne z tym samym systemem CTS easyconnect, co ułatwi pracę w gospodarstwie - mówi z kolei Micha Mosko, Packaging Project Manager, Global Operations, ADAMA i przewodniczący komitetu Grupy Roboczej easyconnect



- Jesteśmy bardzo dumni z tego, że możemy być częścią tak wspaniałego projektu, który idealnie pasuje do naszej koncepcji OpenAg, tworząc silną sieć, która zmienia sposób myślenia i działania całej branży, otwierając ją na nowe pomysły, nowe sposoby, nowe odpowiedzi w bardziej zrównoważony sposób. Wierzymy, że wdrożenie CTS przyniesie korzyści zarówno w obszarze bezpieczeństwa operatora, jak i zrównoważenia środowiskowego oraz zapewni długotrwałe, korzystne efekty. Oferuje również naszym cenionym klientom UPL większe zaangażowanie w bezpieczeństwo dzięki współpracy w całej branży. Dlatego wspieramy rozwój CTS, w tym easyconnect– dodaje Olivier Bocquet, Head Supply Chain & Manufacturing w UPL Europe.

Firmy współpracujące w zakresie wdrożenia CTS zachęcają kolejnych graczy branżowych z sektora agrochemicznego, producentów sprzętu lub wszelkie inne strony zainteresowane przystąpieniem do uruchomienia easyconnect do kontaktu z którąkolwiek z firm członkowskich.