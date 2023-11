- Komisja Europejska na posiedzeniu szefów służb fitosanitarnych państw członkowskich w dniu 7 listopada 2023 r. zaprezentowała projekt nowelizacji Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/2031. Projekt obejmuje 15 zmian w najważniejszym rozporządzeniu dotyczącym ochrony zdrowia roślin w Unii Europejskiej – podała Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Podstawą nowelizacji są praktyczne doświadczenia po niemal 4 latach obowiązywania tego aktu prawnego oraz raport ewaluacyjny, który łączy oceny służb ochrony roślin oraz rolników, a także przedsiębiorców, prowadzących obrót roślinami i produktami roślinnymi.

Opinię podczas spotkania wobec projektu przedstawił Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa Andrzej Chodkowski, który na forum UE reprezentuje Polskę w sprawach z zakresu zdrowia roślin.

Czego mają dotyczyć zmiany?

- W sprawozdaniu dotyczącym środków przywozowych stwierdzono, że można uznać, iż te środki przywozowe oraz włączenie kontroli zdrowia roślin do zakresu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 3 przyczyniły się do osiągnięcia celów w zakresie zwiększenia ochrony fitosanitarnej Unii oraz intensyfikacji aktywnych działań przeciwko agrofagom zgodnie z przepisami Międzynarodowej konwencji ochrony roślin (IPPC) dzięki przejrzystym podejściom opartym na analizie ryzyka. W sprawozdaniu dotyczącym objęcia systemem paszportu roślin wszystkich roślin przeznaczonych do sadzenia stwierdzono, że rozszerzenie tego systemu stanowiło krok w kierunku osiągnięcia celów rozporządzenia. Mówiąc ściślej, przyczyniło się ono do zwiększenia skuteczności ochrony przed agrofagami kwarantannowymi, poprawy gotowości do identyfikacji nowych agrofagów będących przedmiotem zainteresowania Unii, podniesienia wiedzy i świadomości na temat znaczenia zdrowia roślin wśród odpowiednich zainteresowanych stron oraz zwiększenia możliwości wykrywania agrofagów – czytamy we wnioskach z rozporządzenia.

Okazuje się, że w sprawozdaniach wskazano obszary wymagające przeprowadzenia dalszych dyskusji w celu zapewnienia większej skuteczności i usprawnienia wdrażania w praktyce przepisów dotyczących zdrowia roślin, a także kontroli urzędowych.

- Dyskusje te odbyły się w 2022 r. i wzięli w nich udział główni inspektorzy ds. zdrowia roślin państw członkowskich, a także stowarzyszenia unijne zajmujące się zdrowiem roślin. Doprowadziły one do wniosku, że konieczne są pewne usprawnienia systemu, których wprowadzenie jest możliwe jedynie w drodze zmiany rozporządzenia. Usprawnienia te dotyczą potrzeby deklaracji dotyczących świadectwa fitosanitarnego dla regulowanych agrofagów niekwarantannowych (RAN), zgłaszania niezgodności z przepisami w zakresie RAN w elektronicznym systemie powiadamiania (system zarządzania informacjami do celów kontroli urzędowych – IMSOC), przepisów proceduralnych odnoszących się do składania przez państwa trzecie wniosków o tymczasowe odstępstwa od zakazów przywozu i rozpatrywania tych wniosków, procedur identyfikacji i umieszczania w wykazie roślin wysokiego ryzyka oraz (v) racjonalizacji obowiązku umieszczenia paszportu roślin na niektórych roślinach – podano w rozporządzeniu.

Jak napisano dalej, dalsze usprawnienia określono na podstawie elementów wynikających z doświadczenia zgromadzonego przez Komisję w ciągu pierwszych pięciu lat stosowania rozporządzenia w odniesieniu do środków przeciwko agrofagom kwalifikującym się jako agrofagi kwarantannowe, ale jeszcze nie w pełni ocenionym, potrzeby przyjęcia samodzielnych aktów w celu wprowadzenia tymczasowych odstępstw od zakazów przywozu oraz wymogów szczególnych dotyczących przywozu, potrzeby ustanowienia tymczasowych wymogów przywozowych w odniesieniu do wprowadzania do Unii roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów, które zostały usunięte z wykazu roślin wysokiego ryzyka, ale w odniesieniu do których zagrożenie fitosanitarne nie zostało w pełni ocenione, określenia wymogów dotyczących równoważności państw trzecich oraz alternatywnych poświadczeń urzędowych.

Racjonalizacja obowiązków

Jeśli chodzi o racjonalizację obowiązków sprawozdawczych, Komisja podjęła inicjatywę horyzontalną. W komunikacie pt. „Długoterminowa konkurencyjność UE: perspektywa na przyszłość po 2030 r.” Komisja podkreśliła znaczenie systemu regulacyjnego zapewniającego osiągnięcie celów przy minimalnych kosztach. Zobowiązała się więc do zajęcia się racjonalizacją i uproszczeniem wymogów w zakresie sprawozdawczości, przyjmując za ostateczny cel zmniejszenie takich obciążeń o 25 proc., bez uszczerbku dla powiązanych z nimi celów politycznych.

Ogólne cele inicjatywy podsumowano w następujący sposób:

zwiększenie pewności i jasności prawa dla właściwych organów i podmiotów profesjonalnych, zarówno w Unii, jak i w państwach trzecich;

zwiększenie przejrzystości, elastyczności i spójności unijnych procedur regulacyjnych;

przyczynianie się do racjonalizacji obowiązków sprawozdawczych i związanych z nimi zadań administracyjnych za sprawą cyfryzacji.

- Wymogi w zakresie sprawozdawczości są kluczowe dla zapewnienia prawidłowego egzekwowania i należytego monitorowania prawodawstwa. Ich koszty są w dużej mierze kompensowane korzyściami, które przynoszą, szczególnie w zakresie monitorowania i zapewniania zgodności z kluczowymi elementami realizowanej polityki. Wymogi sprawozdawcze mogą jednak również powodować nieproporcjonalne obciążenie dla zainteresowanych stron, szczególnie dotykając MŚP i mikroprzedsiębiorstwa. Nagromadzenie tych wymogów wraz z upływem czasu może skutkować zbędnymi, powielonymi lub nieaktualnymi obowiązkami, nieefektywnymi harmonogramami i częstotliwością lub nieodpowiednimi metodami gromadzenia danych – napisano.

Wniosek ma zatem również na celu racjonalizację obowiązków sprawozdawczych w drodze połączenia następujących środków:

usuwanie zgłoszeń, które nie są już konieczne;

cyfryzacja procesów przekazywania informacji;

zmniejszenie częstotliwości realizowania wymogów w zakresie sprawozdawczości.

Wymogi w zakresie sprawozdawczości dotyczą organów publicznych, a w niektórych przypadkach, pośrednio, podmiotów profesjonalnych. Zgodnie z proponowanymi poprawkami niektóre obowiązki sprawozdawcze zostają zniesione, podczas gdy innym nadaje się formę cyfrową lub wymaga się mniejszej częstotliwości ich realizacji.

Będziemy jeszcze wyjaśniać tę sprawę.