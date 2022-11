Kapituła honoruje młodych uczonych, których uznane dokonania z zakresu biotechnologii przyczyniły się do rozwoju nauk rolniczych i wnoszą wybitny wkład w rozwój rolnictwa. W bieżącym roku odbyła się szósta edycja konkursu.

W tym roku uhonorowała ona dr Jakuba Baranka z Zakładu Mikrobiologii, Wydziału Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu za prace nad biologicznymi środkami owadobójczymi, zwalczającymi szkodniki powodujące ogromne straty w uprawach jabłoni, zbóż i warzyw w Europie i na świecie.

Naukowiec wykorzystuje właściwości nowych białek Cry i Vip, pozyskanych z bakterii Bacillus thuringiensis. Białka te wykazały bardzo wysoką aktywność biologiczną wobec wielu szkodników.

W toku prac badawczych laureat wyselekcjonował cztery najbardziej aktywne białka, które posłużyły do opracowania biologicznych preparatów, skutecznych wobec szkodników jabłoni (owocówka jabłkóweczka), zbóż i warzyw (światłówka naziemnica) oraz borów sosnowych (barczatka sosnówka).

– To biotechnologiczne osiągnięcie ma duży potencjał wdrożeniowy i jest zgodne z założeniami rolnictwa zrównoważonego – mówi prof. dr hab. Tomasz Twardowski, przewodniczący kapituły konkursu AgroBioTop – Osiągnięciem autora jest także stworzenie bazy danych dostępnych informacji o toksynach Cry i Vip, co może ułatwić dobór odpowiednich komponentów do zwalczania różnych gatunków szkodników.