Temperatura a skuteczność jesiennego odchwaszczania zbóż

Temperatura powietrza to jeden z najważniejszych czynników siedliskowych wpływających na skuteczność zabiegów chwastobójczych. Zarówno zbyt niska, jak i zbyt wysoka może przyczynić się do niewłaściwego działania herbicydów.

Podczas jesiennych oprysków rzadko zdarza się, że temperatury powietrza są za wysokie. Znacznie częstszym problemem jest zbyt chłodna aura. W niskich temperaturach procesy fizjologiczne zachodzące w roślinach ulegają spowolnieniu, więc substancja czynna jest wolniej pobierana i transportowana. Chwasty mają wówczas więcej czasu, aby ją unieszkodliwić w procesie detoksykacji. W takich warunkach zmieniają się także właściwości anatomiczne roślin – niektóre gatunki na powierzchni liści produkują więcej wosku utrudniającego absorpcję herbicydu. Co więcej, w niskich temperaturach istnieje ryzyko słabszego rozpuszczania/rozpraszania preparatów w zbiorniku opryskiwacza. Wszystko to sprawia, że część herbicydów stosowanych w trakcie jesiennych chłodów działa mniej skutecznie i/lub wolniej. Należy też pamiętać, że przymrozki lub duże dobowe wahania temperatury mogą przyczynić się do niższej selektywności herbicydu dla chronionej uprawy.

Temperatura powietrza na ogół ma mniejsze znaczenie w przypadku skuteczności herbicydów aplikowanych doglebowo. Preparaty tego typu działają głównie podczas kiełkowania chwastów, zatem jeśli pogoda sprzyja kiełkowaniu i wschodom, zabieg powinien być skuteczny.

Za zimno źle, za ciepło czasami jeszcze gorzej

Wysokie temperatury oraz silne nasłonecznienie, które czasami występują podczas jesiennych zabiegów, zwiększają ulatnianie i fotodegradację niektórych substancji czynnych. W takich warunkach może też dojść do przesuszenia powierzchni plantacji, co skutkuje silnym wiązaniem herbicydu przez cząstki gleby i ograniczeniem jego dostępności dla kiełkujących chwastów. Podczas zabiegów nalistnych prowadzonych w warunkach wysokiej temperatury i niskiej wilgotności część najdrobniejszych kropli opryskowych wyparuje, zanim dotrze do roślin, a te, które osiądą na liściach, mogą ulec krystalizacji, co obniży skuteczność zabiegu. Zbyt wysokie temperatury podczas oprysków są także zagrożeniem dla rośliny uprawnej, która może zostać uszkodzona, a w niektórych przypadkach nawet zniszczona przez zastosowany preparat.

Herbicydy stosowane podczas niskich temperatur mogą działać słabiej i wolniej

Nie zawsze można czekać na sprzyjające warunki

Kapryśna jesienna aura sprawia, że rolnicy nierzadko prowadzą opryski w warunkach niezbyt sprzyjających działaniu herbicydów. Na przełożenie zabiegu „na później” nie zawsze można sobie pozwolić – zwłaszcza w przypadku bardzo późnych siewów, gdy z każdym tygodniem jest coraz zimniej. Sprawę komplikuje dodatkowo fakt, że aby efekt chwastobójczy został osiągnięty, temperatury zazwyczaj powinny utrzymać się na odpowiednim poziomie przez co najmniej kilka dni po oprysku. Zbytnie zwlekanie z zabiegiem sprawia, że chwasty o niskich wymaganiach cieplnych mogą wejść w stadia rozwojowe (...)

Cały artykuł ukazał się w najnowszym wydaniu miesięcznika "Farmer"