Temperatura jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na skuteczność zabiegów ochronnych. Jesienne zabiegi herbicydowe w zbożach często wykonywane są przy niższych wskazaniach termometrów. Sprawdźmy w jakim przedziale działają herbicydy dedykowane do jesiennego odchwaszczania ozimin.

Temperatura ma bardzo duży wpływ na efektywność zabiegów herbicydowych jesienią.

W przypadku mieszanin zbiornikowych powinniśmy sprawdzić minimalne wymagania termiczne wszystkich jej komponentów.

Chlorotoluron w najniższych temperaturach

Spośród substancji aktywnych skierowanych do zwalczania chwastów jesienią najniższe wymagania termiczne ma chlorotoluron - działa on już w temperaturze 0° C. Istotne jest jednak, że stosowany może być nawet przy - 3 ° C, jednak dopiero w momencie gdy słupki rtęci wskazywać będą 0° C substancja zostanie uaktywniona. Maksymalna temperatura nie powinna natomiast przekraczać 20° C. Pamiętajmy jednak, że skrajnie niska temperatura w której można aplikować chlorotoluron nie jest wyznacznikiem możliwości aplikacji herbicydu. Jeśli podajemy substancje towarzyszącą (np. DFF) to musimy sugerować się wymaganiami termicznymi także drugiego składnika mieszaniny herbicydowej. Niemniej w przypadku aplikacji “solo”, np. w celu zwalczania miotły zbożowej, sam chlorotoluron może być stosowany w temperaturach na poziomie do - 3 ° C.

Wspomniany DFF, czyli diflufenikan, ma już znacznie wyższe wymagania jeśli chodzi o temperaturę. Minimalne wskazania termometru w momencie wykonywania zabiegu to 8 ° C, maksymalna zaś to 22 ° C. Za optymalne warunku uznaje się przedział 10 - 20 ° C (w przypadku CTU 0 - 15° C). Tak więc stosując mieszaninę CTU + DFF idealnymi warunkami termicznymi będzie łączna aplikacja przy temperaturze 10 - 15 ° C.

Często stosowany w jesiennej ochronie herbicydowej flufenacet powinien zostać z kolei dostosowany temperaturowo do partnera w mieszaninie. Czyli - przykładowo - flufenacet w połączeniu z DFF aplikujemy w temperaturze nie mniejszej niż 8 ° C. Z kolei metrybuzyna (m.in. w produkcie Expert Met 56 WG) nie powinna być aplikowana w temperaturze powyżej 25° C, co raczej jesienią nie stanowi zagrożenia. Minimalna temperatura to 8° C.

Wspomagający zwalczanie chwastów dwuliściennych tribenuron metylu wymaga 8 ° C w momencie aplikacji. Taka minimalna temperatura dobowa jest również wskazana przez 5 kolejnych dni od aplikacji.

Niskie temperatury nie sprzyjają zabiegom

Ogólnie rzecz ujmując musimy pamiętać, by zabiegów nie wykonywać bezpośrednio po przymrozkach i przed spodziewanymi przymrozkami (+/- 2-3dni). Jeśli w nocy po zabiegu temperatura spadnie poniżej zera nie musi to oznaczać, że zabieg będzie nieskuteczny. Możemy jednak spodziewać się wtedy niekorzystnych reakcji zachodzących w roślinie - zboża pobierają substancję czynną i pomimo, że ta jest dla nich selektywna, to muszą ją “przetrawić”. W przypadku wysokiego spadku temperatur mogą pożółknąć tudzież przyjmą bardziej siną barwę. W niskich temperaturach znacznie dłużej trwa także zwalczanie chwastów (zwłaszcza tych eliminowanych nalistnie). Fizjologia roślin działa w ten sposób, że przy niższych wskazaniach temperatur tracą one na wigorze i wolniej pobierają składniki, a co za tym idzie także i podaną substancję aktywną, która ma je wyniszczyć.