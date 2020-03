Tern 750 EC również w zbożach jarych

Fungicyd Tern 750 EC firmy Syngenta uzyskał, nową rozszerzoną rejestrację. Można go stosować teraz też w zbożach jarych.

Preparat ten zawiera jako substancję czynną fenpropidynę (związek z grupy morfolin), która szybko jest pobierana przez rośliny i działa w niskich temperaturach. Można ją stosować zatem wczesną wiosną.

- Charakteryzuje się szerokim terminem stosowania. Co ważne, pozwala na skuteczną kontrolę obecności mączniaka prawdziwego zbóż i traw, dzięki wyjątkowemu działaniu interwencyjnemu, szczególnie, gdy porównamy je z innymi substancjami czynnymi – podaje firma.

Oprócz możliwości aplikacji tego środka w uprawach zbóż ozimych, od niedawna można też go podawać m.in. w zbożach jarych:

- w uprawie pszenicy jarej i jęczmienia jarego na mączniaka prawdziwego zbóż i traw w dawce 0,75 l/ha (zapobiegawczo lub interwencyjnie, natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy 1. kolanka do końca fazy kłoszenia (BBCH 31-59)),

- w pszenżycie jarym przeciw rdzy żółtej w dawce 0,75 l/ha (zapobiegawczo lub interwencyjnie, natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy 1. kolanka do końca fazy kłoszenia (BBCH 31-59)),

- w życie jarym na mączniaka prawdziwego zbóż i traw, rdzę brunatną, rynchosporiozę (średni poziom zwalczania) w tej samej dawce co wyżej (zapobiegawczo lub interwencyjnie, natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy 1. kolanka do końca fazy kłoszenia (BBCH 31-59)).