Test na zdrowotność roślin - wykonaj w domu

Większość lustrowanych plantacji zbóż ozimych ma objawy chorobowe. Niektóre pod kątem zdrowotnym wyglądają całkiem nieźle i nie widać w nich chorób, ale czy są zdrowe? Odpowiedź na to pytanie dać może prosty test. Przeprowadzić go można samodzielnie, w warunkach domowych.

Grzyby wnikają do blaszki liści ok. 7 - 14 dni i nie od razu dają oznaki chorobowe, często gdy patogen zaatakuje najpierw prowadzi niszczące działania w wewnętrznych tkankach roślin i nie daje przy tym objawów zewnętrznych. W takiej formie utajonej może bytować przez długi okres czasu, np. sprawca septoriozy paskowanej liści pszenicy nawet ok. 30 dni.

Stąd plantacja może wydawać się zdrowa, jednak może to być pozorne wrażenie. Dlatego jeśli na pierwszy rzut oka w zbożach nie widać chorób, dobrze jest przeprowadzić test, który pozwoli stwierdzić, czy na plantacji występuje porażenie patogenami chorobotwórczymi. Test jest prosty i można go wykonać w domowych warunkach.

Należy z różnych miejsc na plantacji pobrać co najmniej kilkadziesiąt liści, włożyć je do zwilżonej gazety lub ręcznika papierowego. Pobieramy (odcinamy) całe liście, aż do podstawy. Następnie liście delikatnie zawijamy w ręcznik papierowy. Liście w ręczniku (gazecie) wkładamy do woreczka foliowego.

Przygotowaną próbę zostawiamy w szufladzie na 4-5 dni lub przy grzejniku na 2 dni. Po tym okresie inkubacji trzeba wyjąć liście z worka i dokładnie obejrzeć. Szukamy na nich wszelkich zmian w postaci: plam oraz plam z owocnikami, grzybni, poduszeczek grzyba, nekroz romboidalnych i uredinii rdzy w postaci poduszeczek z brunatnymi zarodnikami lub liniowo ułożonymi strukturami grzyba z poduszeczkami, na których widać żółte zarodniki itd.

Gdy na liściach widoczne są zmiany chorobowe, przykładowo takie, jak wymienione wyżej, świadczy to, że na plantacji niebawem uwidocznią się choroby powodowane przez grzyby. Oznacza to konieczność wczesnego wykonania zabiegu ochrony w terminie T-1, który w tym roku może być fundamentalny w ochronie zbóż.