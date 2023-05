Nie jest tajemnicą, że to Frans Timmermans, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, jest jednym z głównych zwolenników Europejskiego Zielonego Ładu i forsowania pomysłów redukcji stosowania pestycydów. Teraz jak informują dziennikarze Euractiv, prowadzone są rozmowy przekonujące nieprzekonanych o tej idei.

- Gabinety wiceprzewodniczącego Komisji Fransa Timmermansa i komisarza ds. środowiska Virginijusa Sinkevičiusa odbywają indywidualne spotkania z unijnymi prawodawcami, aby przekonać ich do wniosków wykonawczych UE dotyczących ograniczenia stosowania pestycydów (SUR) i odbudowy przyrody (NRL) – poinformował serwis Euractiv. Jak podają dalej dziennikarze, spotkania, które odbyły się w tygodniu plenarnym 8-11 maja, są następstwem decyzji centroprawicowej Europejskiej Partii Ludowej (EPP) o odrzuceniu dwóch kluczowych propozycji w ramach Zielonego Ładu – rozporządzenia w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów ( SUR) oraz ustawy o odtwarzaniu przyrody (NRL) – w kwestiach związanych z bezpieczeństwem żywnościowym.

Przypominamy, że kontrowersyjna i bardzo ambitna propozycja projektu rozporządzania SUR, o której pisaliśmy wielokrotnie na farmer.pl, ma na celu radykalne zmniejszenie stosowania środków ochrony roślin o 50 na nawet były propozycje, o 80 proc. Z kolei NRL ma na celu przywrócenie zdegradowanych ekosystemów UE. Razem tworzą filary ambicji politycznych do 2050 r.

Szukają poparcia dla redukcji pestycydów

Przedstawiciel gabinetu Timmermansa, z którym skontaktował się Euractiv, potwierdził, że spotkania faktycznie się odbyły, głównie z samym wiceprzewodniczącym oraz szeregiem różnych posłów do PE i ich personelem, i miały na celu „przeanalizowanie ich obaw i wyjaśnienie charakteru propozycja renowacji”. Co ciekawe, okazuje się, że podczas niedawnego spotkania Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego (AGRI) wiceprzewodniczący Timmermans również sam przyznał się do omawiania szczegółów z „kilkoma indywidualnymi posłami do PE”.

- Jedną z nich była szwedzka liberalna eurodeputowana Emma Wiesner, która zasiada w komisji ds. środowiska Parlamentu Europejskiego. Jednak dla Wiesnera spotkania miały na celu przekonanie do głosowania za propozycjami, nazywając to posunięcie ze strony Komisji „brudną grą” – podano. Co ważne, jak informuje dalej Euractiv, Wiesner ujawniła, że obecni członkowie gabinetu „grożą wstrzymaniem propozycji nowych technik genomowych (NGT), jeśli nie da się wprowadzić w życie założeń SUR i NRL.

NGT nowe otwarcie

O NGT również pisaliśmy na farmer.pl. Bo Unia Europejska otwiera się na te pozycje. Ale wychodzi na to, że są tacy, co chcą ugrać coś kosztem drugiego.

Przypominamy, że terminem „nowe techniki genomowe” (NGT) określa się metody naukowe stosowane do modyfikacji genomów w celu ulepszania pewnych cech roślin, takich jak tolerancja na suszę i odporność na organizmy szkodliwe. Co ważne, różnią się one od tradycyjnych metod GMO, chociaż pod względem prawnym „wrzucono” je do jednego worka. GMO opiera się przede wszystkim na tzw. transgenezie, czyli przenoszeniu genów między gatunkami. Z kolei NGT są oparte na mutagenezie i cisgenezie i wywołują one zmiany w obrębie tego samego gatunku.

- Komisja odchodzi od trybu przekonywania do trybu szantażu – powiedziała Euractiv europosłanka, dodając, że spotkania były „negatywnie oceniane” przez wielu parlamentarzystów.