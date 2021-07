Toprex 375 SC nie tylko w rzepaku ozimym

Firma Syngenta poinformowała, że Ministerstwo Rolnictwa rozszerzyło rejestrację dla preparatu Toprex 375 SC. Do etykiety dodano 9 nowych gatunków uprawnych.

Toprex 375 SC to mieszanina dwóch substancji z grupy triazoli: difenokonazolu oraz paklobutrazolu. Stosowany jest on w praktyce od lat jako fungicyd i regulator wzrostu, przeznaczony do jesiennej i wiosennej ochrony rzepaku ozimego.

W rzepaku ozimym Toprex 375 SC stosowany jesienią w dawce 0,3 l/ha zapewnia skrócenie i wzmocnienie pędów roślin, przyczynia się do wydłużenia i wzmocnienia systemu korzeniowego, a także przeciwdziała najważniejszym chorobom rzepaku, takim jak sucha zgnilizna kapustnych i czerń krzyżowych. Powtórzenie zabiegu jest zalecane wiosną w dawce 0,35 l/ha, co pozwala na pełne zabezpieczenie plonu, aż do zbioru.

Od nowego sezonu Toprex 375 SC może być stosowany również do ochrony i regulacji upraw małoobszarowych. Rośliny objęte rejestracją to m.in. rzepak jary, rzepik jary, lnianka siewna jara, gorczyca biała, gorczyca czarna, gorczyca sarepska, mak, len (wykorzystanie na olej, siemię, włókno i nasiona) oraz konopie (wykorzystanie na włókno i nasiona). Zalecana dla ww. upraw dawka to 0,35 l/ha.