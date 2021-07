Totalny herbicyd Halvetic 180 SL dostępny już w sprzedaży

Herbicyd Halvetic 180 SL powstał w oparciu o technologię BGT (Better Glyphosate Technology), Został zarejestrowany w Polsce przez CIECH Sarzyna w lutym br. Obecnie produkt uzyskał już rejestrację w USA, Grecji i Portugalii.

Produkt jest oparty na glifosacie. Przy czym wyróżnia go jego formulacja. Pozwala ona na utrzymanie dotychczasowej skuteczności substancji aktywnej (glifosatu), przy obniżeniu jej dawki na hektar o połowę, w porównaniu do istniejących standardów.

W pierwszej kolejności Halvetic 180 SL uzyskał rejestrację na rynku greckim, a ostatnio także w USA (na poziomie federalnym) oraz Portugalii. Ten ostatni rynek jest szczególnie istotny, ponieważ Półwysep Iberyjski jest obszarem działania hiszpańskiej spółki Proplan, należącego do Grupy Ciech dostawcy środków ochrony roślin, działającego na trzech kontynentach. Docelowo Halvetic jako marka globalna Ciech Sarzyna ma trafić do kilkunastu krajów Europy, Australii, a w przyszłości – także do Ameryki Południowej.

Halvetic 180 SL wytwarzany jest w podkarpackiej fabryce środków ochrony roślin Ciech w Nowej Sarzynie. Dzięki sprawnej realizacji inwestycji w linię produkcyjną, a także finalizacji prac nad ambitnym planem działań marketingowych oraz logistyką, sprzedaż środka trwa od maja tego roku. Spółka wykorzystuje rozległą sieć dystrybucji, opartą o współpracę z 30 partnerami oraz liczącą ponad 1 000 punktów sprzedaży sieci detalicznej.

- Produkt został bardzo dobrze przyjęty przez rynek. Cały wolumen wyprodukowany w zakładach w Nowej Sarzynie został sprzedany, a Halvetic zbiera bardzo dobre recenzje i potwierdza swoją skuteczność na specjalnie organizowanych testach polowych. Ostatnio mogliśmy obserwować doskonałe efekty jego działania w sadzie doświadczalnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w warszawskim Wilanowie. Mamy także liczne sygnały od dystrybutorów i rolników zadowolonych zarówno ze skuteczności, jak i łatwości jego stosowania. Nie zwalniamy tempa i rejestrujemy nasz produkt oparty o technologię BGT na kolejnych rynkach – mówi Wojciech Babski, Prezes Zarządu Ciech Sarzyna i szef biznesu AGRO w Grupie Ciech.