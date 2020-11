Transformacja cyfrowa musi być dostępna także dla mniejszych rolników

Powszechnie uważa się, że cyfrowe rozwiązania przeznaczone są dla dużych gospodarstw. Czy i w jaki sposób narzędzia cyfrowe oraz analiza danych mogą wspomóc drobnych rolników?

O tym między innymi rozmawiano podczas kolejnej debaty zorganizowanej przez Bayer, która miała miejsce 16 listopada w ramach globalnej inicjatywy Future of Farming Dialogue 2020.

Szczególnie rolnicy w regionach dobrze rozwiniętych wykorzystują coraz powszechniej cyfrowe rozwiązania w celu pozyskania celów prośrodowiskowych, gospodarczych, ekonomicznych czy społecznych. Robią to z korzyścią dla siebie jak i dla swojego otoczenia. Jednak szczególnie kraje rozwijające się powinny z tych osiągnięć korzystać. Tam rolnictwo jest bardziej rozdrobnione i mniej zawansowane a jednocześnie przyrost populacji największy – mówił podczas wystąpienia Michael Stern, Head of Climate Corporation and Digital Farming, Bayer Crop Science – gospodarz poniedziałkowej debaty.

- Liczba gruntów ornych będzie się nadal zmniejszać i zasadniczo będziemy musieli znaleźć sposoby na wyprodukowanie większej ilości pożywienia, dysponując mniejszymi zasobami naturalnymi. W bliższej perspektywie będziemy musieli dowiedzieć się, jak rozwiązać te wyzwania w obliczu zmian klimatycznych oraz panującej pandemii Covid 19 – mówił Michael Stern.

Dlatego szczególnego znaczenia nabiera cyfryzacja rolnictwa i wszelkie innowacje w tym narzędzia cyfrowe, które pozwalają efektywniej przetwarzać i analizować dostępne dane, coraz lepiej zarządzać ryzykiem w gospodarstwie. Jednocześnie plantatorzy coraz częściej tworzą cyfrową sieć, wspierając się nawzajem w różnych działaniach. Cyfrowe narzędzia opierają się na coraz bardziej zawansowanych i precyzyjnych algorytmach, potrafią analizować coraz większe i bardziej zróżnicowane zbiory danych. Wszystko po to, by rolnicy mogli jeszcze lepiej zarządzać swoimi uprawami- tłumaczył Stein.

Michael Stern, Head of Climate Corporation and Digital Farming, Bayer Crop Science Fot. A. Kobus

W rozmowie na temat tego jak rolnictwo ma wielki „apetyt” na cyfrowe rozwiązania ponadto wzięli udział:

• Arianna Giuliodori - sekretarz generalny Światowej Organizacji Rolników WFO

• V. Ravichandran (Ravi) indyjski rolnik, ze stanu Tamil Nadu.

Nadrzędny motyw dyskusji dotyczył tego, w jaki sposób narzędzia cyfrowe wpływają na drobnych rolników. Czy rzeczywiście uczestniczą oni w tym wyłaniającym się obecnym trendzie. Jedną z misji firmy Bayer jest bowiem poprawa warunków ok 100 milionów drobnych rolników do 2030 r. – powiedział Michael Stern.

Pomocna w osiągnięciu tego celu może się okazać aplikacja Climate FarmRise. To cyfrowa platforma dla urządzeń mobilnych z systemem Android. Zapewnia informacje i porady agronomiczne istotne dla drobnych rolników, pomagając podejmować świadome decyzje dotyczące obniżenia kosztów, zwiększenia plonów i uzyskania lepszej ceny za produkcję. Jest tak zaprojektowana, by mogli z niej korzystać rolnicy, którzy są mniej obeznani z technologią i mają kontakt z Internetem jedynie przez telefon.

Arianna Giuliodori - sekretarz generalny Światowej Organizacji Rolników WFO Fot. A. Kobus

- Uważam, że rolnicy są osadzeni w złożonym systemie żywnościowym, który musi być zrównoważony. Cyfryzacja może te złożoności połączyć ze sobą w bardziej przystępny i zrozumiały sposób - tłumaczyła z kolei Arianna Giuliodori - sekretarz generalny Światowej Organizacji Rolników WFO.

Aplikacja FarmRise jest szeroko testowana w Indiach. Zapewnia drobnym rolnikom wgląd w rynki, programy rządowe, umożliwia ona dostęp do ważnych informacji agronomicznych.

Jaki postęp dokonał się w Indiach dzięki cyfryzacji opowiadał z kolei Ravichandran (Ravi). Rolnik gospodaruje w stanie Tamil Nadu. Jest zagorzałym zwolennikiem technologii w rolnictwie. Uprawia ryż niełuskany, trzcinę cukrową, bawełnę, rośliny strączkowe.

V. Ravichandran (Ravi) Fot. A. Kobus

Ponad 50% populacji Indii zajmuje się rolnictwem, a prawie 85% gospodarstw ma mniej niż 2 hektary. Ci marginalni rolnicy często borykają się z wieloma problemami. Nie mają dostępu do edukacji czy naukowych informacji. To bezpośrednio skutkuje niską wydajnością i brakiem zysków z upraw. Tego typu aplikacje pomagają im zwiększyć rentowność swoich upraw i poprawić ich byt– tłumaczył podczas debaty, również na przykładzie własnego gospodarstwa V. Ravichandran (Ravi).