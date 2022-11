- Płucz, Płucz, Płucz !!! PSOR zaprasza do zabawy. Pokażmy, że rolnicy właściwie postępują z opakowaniami po środkach ochrony roślin – apeluje Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin i zachęca farmerów do udziału w konkursie w tej sprawie.

Przypominamy, że ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi nakłada na użytkowników i sprzedawców środków ochrony roślin obowiązek zbiórki i zagospodarowania opakowań. Zgodnie z polskim prawem są oni zobowiązani do zwrotu opakowań środków ochrony roślin, sklasyfikowanych jako niebezpieczne. Dzięki stworzonemu przez producentów Systemowi Zbiórki Opakowań PSOR od 18 lat mogą wypełniać ten obowiązek w sposób prosty, bezpłatny i bezpieczny dla środowiska.

System zbiórki Polskiego Stowarzyszenia Ochrony roślin, który jest narzędziem w ramach ROP, czyli Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta to mechanizm ekonomicznej odpowiedzialności za wprowadzane na rynek produkty, aż do momentu, gdy stają się odpadem.

Rolnik z kolei musi pamiętać, żeby zużyte opakowanie po pestycydach było puste i trzykrotnie opłukane. Takowe powinien zwrócić do sklepu, który sprzedaje środki ochrony roślin. Co ważne, nie ma konieczności okazywania paragonu ani innego dowodu zakupu. To płukanie jest bardzo istotne, dlatego ruszyła akcja PSOR, która zachęca producentów rolnych, do przestrzegania tych ważnych czynności.

- Płucz, Płucz, Płucz !!! PSOR zaprasza do zabawy. Pokażmy, że rolnicy właściwie postępują z opakowaniami po zużytych środkach ochrony roślin. Wystarczy wrzucić zdjęcie lub filmik pustych przygotowanych do oddania opakowań po pestycydach – informuje Joanna Tomaszewska, kierownik projektów z Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin.

Zabawa trwa do 15 listopada 2022 r.