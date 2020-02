Tylko nasiona buraka cukrowego od KHBC będą zawierały neonikotynoidy

W dniu 15 listopada 2019 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał na kolejny sezon czasowe zezwolenia na stosowanie zapraw neonikotynoidowych do ochrony plantacji buraka cukrowego przed szkodnikami w początkowych fazach rozwoju. W praktyce będzie to wyglądało tak, że na rynku polskim tylko odmiany od KHBC będą potraktowane tymi substancjami

Decyzja Ministra wydana została na wniosek Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego. Pozwala ona na wprowadzenie do obrotu środków do stosowania w uprawie buraka cukrowego w terminie od 8 stycznia 2020 r. do 8 maja 2020 r. Derogacją objęte zostały dwa środki ochrony roślin: Cruiser SB 600 FS, zawierający substancję czynną tiametoksam oraz środek ochrony roślin Montur Forte 230 FS, zawierającego substancje czynne: imidachlopryd i beta-cyflutrynę.

Te dwa środki mają chronić uprawy przed bardzo groźnymi szkodnikami, znanymi rolnicami i dość nowym zagrożeniem – szarkiem komośnikiem. Z praktyki wiadomo, że ograniczają rozwój także innych szkodników pojawiających się we wczesnych fazach rozwojowych buraka.

- Środki ochrony roślin, które objęte są derogacją należy stosować wyłącznie przy użyciu profesjonalnego sprzętu do zaprawiania, zgodnie z systemem ESTA. Z uwagi na fakt, iż Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o. posiada stosowny certyfikat ESTA w zakresie zaprawiania m.in. nasion buraka cukrowego, całość dostępnego na rynku materiału siewnego nasion buraka cukrowego odmian naszej firmy, będzie dostępna z zaprawami z grupy neonikotynoidów – potwierdza ten fakt Magdalena Giemza-Mikoda, Dyrektor Handlowy Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o.

- Dostępność poszczególnych odmian z KHBC jest uzależniona od zamówień jakie dokonały koncerny cukrownicze. O szczegóły należy dopytywać dział sprzedaży lub inspektorów terenowych – dodaje Tomasz Wlazło, po Dyrektor Zakładu Nasiennego KHBC Sp z o.o.

- Derogacja dopuszcza jedynie nasiona zaprawiane w Polsce, a żadna inna firma nie dysponuje linią technologiczną spełniającą wymagania ESTA dla buraka cukowego. Nasiona sprowadzane spoza granic kraju nie mogą mieć neonikotynoidów, a zaprawa Force 20 CS chroni, tylko przed szkodnikami glebowymi – potwierdza ten fakt prof. Jacek Piszczek z IOR-PIB, TSD w Toruniu.