PZU rozpoczyna jesienną kampanię zawierania dotowanych ubezpieczeń upraw rolnych. Rolnik może wybrać pojedyncze ryzyka lub całe pakiety. W przypadku ujemnych skutków przezimowania po raz pierwszy ubezpieczyciel wprowadził do oferty nowy limit 35%.

Jesienna oferta ubezpieczeń dotowanych przygotowana przez PZU obejmuje ubezpieczenie ozimin.

Rolnicy mogą wybierać pojedyncze ryzyka lub całe pakiety.

Dopłaty do składek z budżetu państwa dla wszystkich upraw wynoszą do 65%.

Każdy rolnik, który otrzymuje płatności bezpośrednie, ma obowiązek ubezpieczyć co najmniej 50% upraw od chociaż jednego ryzyka uwzględnionego w Ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Obowiązkowym ubezpieczeniem dotowanym mogą zostać objęte wybrane uprawy rolne (wymienione w ustawie) od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez: grad, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, powódź oraz suszę.

Od czego ubezpieczyć oziminy?

Dla upraw ozimych (zboża, rzepak) PZU rekomenduje pakiet Jesień obejmujący ryzyko gradu, przymrozków wiosennych oraz ujemnych skutków przezimowania. Jednak rolnicy mogą także wybierać pojedyncze ryzyka i w ten sposób również spełniać wyżej wymieniony obowiązek.

Ryzyko ujemnych skutków przezimowania

Zmiany klimatu są coraz bardziej dostrzegalne. Dotyczy to nie tylko faktu, że generalnie notowane są coraz wyższe średnie temperatury, lecz także tego, że coraz częściej pojawiają się nietypowe dla danej pory roku zjawiska pogodowe, także o charakterze ekstremalnym. W efekcie zimy bywają krótsze, coraz cieplejsze, a pokrywa śnieżna coraz rzadziej występuje w tym okresie. Wahania temperatur, zmienne warunki zimowania, nietypowe zjawiska pogodowe stanowią ryzyko dla zimujących roślin, które narażone są na poważne uszkodzenia. Prawdopodobieństwo pojawienia się szkód z tytułu złego zimowania jest nadal wysokie zarówno w czasie właściwej zimy, jak i na przedwiośniu.

Jak rolnik może się zabezpieczyć od szkód z tytułu złego przezimowania?

Istnieje wiele metod agrotechnicznych, wynikających z dobrej praktyki rolnej, które mogą decydować o stopniu zimotrwałości ozimin oraz ich reakcji na zmienne i nietypowe zjawiska pogodowe. Niestety, nie zawsze są one w stanie zabezpieczyć rośliny przed dotkliwymi uszkodzeniami.

Jedyną pewną metodą zabezpieczającą rolnika przed utratą poniesionych na założenie plantacji kosztów jest zawarcie ubezpieczenia ozimin od tego ryzyka. Zakres ubezpieczenia od ujemnych skutków przezimowania obejmuje całkowite zniszczenie roślin polegające na ich: brunatnieniu, gniciu, zerwaniu części nadziemnej od korzenia, ubytku blaszki liściowej i masy korzenia, rozsadzeniu tkanek rośliny wskutek zmian turgoru, wysychaniu wskutek mroźnych wiatrów.

Co ważne, rolnik ma kilka możliwości w tym zakresie i to on decyduje o wysokości ubezpieczenia. W tym roku firma PZU wyszła z propozycją zwiększenia limitu.

– Ryzyko ujemnych skutków przezimowania dotyczy szkód całkowitych powstałych przed 15 kwietnia. W tym wypadku ubezpieczyciel oferuje odpowiedzialność w czterech wariantach limitu: 10%, 17%, 25% oraz 35% (wprowadzonym pierwszy raz do oferty) – informuje PZU.

Kompleksowe ubezpieczenia dają największy komfort

Ponadto dla upraw ozimych zbóż i rzepaku dostępny jest pakiet 5 ryzyk (huragan, deszcz nawalny, piorun, obsunięcie się ziemi, lawina) oraz możliwość rozszerzenia ochrony o ryzyko powodzi i suszy. W ramach oferty niedotowanej producenci rolni mogą chronić swoje uprawy również przed ryzykiem ognia.

Nowości i zmiany w ofercie

Oprócz wspomnianego wyżej limitu 35% odpowiedzialności jako dodatkowy wariant, który pojawił się w ryzyku ujemnych skutków przezimowania, w tym sezonie PZU przygotował kolejne zmiany i nowości w ofercie.



Zniesiony został udział własny w szkodzie w ubezpieczeniach dotowanych z dopłatą do składki z budżetu państwa. Oznacza to, że jeśli rolnik zdecyduje o zniesienie udziału własnego w szkodzie, to nawet 65% kosztów tego rozszerzenia także zostanie pokryte z budżetu państwa. Obniżono minimalną obsadę roślin dla żyta ozimego i jęczmienia ozimego przyjmowanych do ubezpieczenia w zakresie ryzyka ujemnych skutków przezimowania.

Obecnie warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia od ryzyka ujemnych skutków przezimowania jest spełnienie poniższych kryteriów zagęszczenia uprawy rolnej:

• dla pszenicy ozimej – min. 250 roślin na 1 m²;

• dla żyta ozimego – min. 115 roślin na 1 m²;

• dla pszenżyta ozimego – min. 200 roślin na 1 m²;

• dla jęczmienia ozimego – min. 150 roślin na 1 m²;

• dla rzepaku ozimego – min. 25 roślin na 1 m²;

• dla cebuli ozimej – min. 75 roślin na 1 m²

Promowany rzepak ozimy z LOZ

W przypadku rzepaku ozimego firma docenia rolników, którzy dobierają odmiany według zaleceń COBORU co do regionu ich uprawy.

– Przygotowaliśmy atrakcyjne zniżki na ubezpieczenie odmian rzepaku ozimego z listy 34 odmian zalecanych przez COBORU (Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych) – mówi Paweł Ochmański, dyrektor Biura Produktów Detalicznych i MSP w PZU.

Oferta jesienna dla producentów owoców i truskawek

PZU przygotował ofertę ochrony owoców od ryzyka przymrozków wiosennych i pakietu 5 ryzyk (huragan, deszcz nawalny, piorun, obsunięcie się ziemi, lawina). Wprowadzono też możliwość ubezpieczenia owoców od ryzyka gradu. Natomiast dla nasadzeń drzew i krzewów owocowych będzie oferowane ubezpieczenie od ryzyka ujemnych skutków przezimowania, pakietu 5 ryzyk i suszy.

Pełen wachlarz ubezpieczeń dla producentów rolnych

PZU oferuje również ubezpieczenia, które można zawrzeć na zasadach komercyjnych i niedotowanych. Taką polisą można np. objąć uprawy gatunków niedotowanych, uprawy w szklarniach i tunelach foliowych. Można także zawrzeć umowę ubezpieczenia nakładów poniesionych na założenie i utrzymanie uprawy, czyli materiał siewny, nawozy i środki ochrony roślin.