Rolnicy uprawiający szczególnie uprawy niszowe nadal mogą ubezpieczyć swoje uprawy tylko na zasadach komercyjnych. Nie udało się bowiem wprowadzić nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Pomimo ogromu pracy jaką wykonały wszystkie zainteresowane strony (MRiRW, firmy ubezpieczeniowe czy Polska Izba Ubezpieczeń) projekt trafił do przysłowiowej „zamrażarki”.

Dlaczego i na jak długo zostały prace wstrzymane, tego niestety nie udało się konkretnie nam ustalić. Początkowo miał być to I kwartał 2023r., od niedawna na stronie MRiRW widnieje zapis II kwartał 2023r.

Szczególnie rozczarowani są rolnicy uprawiający powyższe gatunki z przeznaczeniem na reprodukcję nasienną. Umowy kontraktacyjne bowiem wymuszą na takich producentach obowiązek ubezpieczenia uprawy przed najważniejszymi ryzykami pogodowymi. Stawki komercyjne bywają wysokie, co podnosi koszty takiej uprawy.

Areał ich sukcesywnie się zwiększa, dlatego coraz większa liczba rolników chciałaby skorzystać z możliwości ubezpieczenia swoich upraw korzystając z dopłat. Rolnicy jednak uważają, że lista gatunków objętych dotacjami powinna być jeszcze bardziej rozszerzona. Liczą na to np. producenci gorczycy na nasiona czy rzodkwi oleistej i wielu innych mniej popularnych gatunków.

- Z roku na rok mamy od rolników coraz więcej zapytań odnośnie ubezpieczenia upraw, które do niedawna nie były zbyt popularne. Chodzi tu o uprawy, dla których mają zostać wprowadzone dopłaty do ubezpieczeń tj. słonecznik, facelię, len i konopie. Nasi stali klienci w tym roku już planując zasiewy dzwonili z pytaniem czy będzie możliwość ubezpieczenia tych upraw z dopłatą do składki. Z pewnością niejednokrotnie ułatwienie w postaci dopłat do składek ubezpieczeniowych pozytywnie by wpłynęło na decyzję o założeniu upraw w/w roślin. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało projekt zmieniający Ustawę z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, w którym proponuje rozszerzenie katalogu upraw, do których stosowane będą dopłaty z budżetu państwa do składek ubezpieczeniowych o słonecznik, facelię, len i konopie oraz doprecyzowanie uprawy gryki jako zboża mieszczącego się w katalogu upraw. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów został przewidziany na I kwartał 2023 r. Na dzień dzisiejszy nie ma na stronach rządowych ani sejmowych informacji co do dalszych losów projektu – mówi z kolei Michał Wroński Optima Broker Ubezpieczeniowy