UE: Stała sprzedaż środków ochrony roślin

Sprzedaż środków ochrony roślin w Unii Europejskiej prawie nie uległa zmianie w latach 2011-2018. Wynika to z analizy przedstawionej przez Urząd Statystyczny Unii Europejskiej (Eurostat).

W związku z tym w każdym z omawianych lat sprzedano około 360 tys. ton substancji czynnej. Zgodnie z oczekiwaniami ponad dwie trzecie w wielkości sprzedaży miały Niemcy, Francja, Hiszpania i Włochy. Według Eurostatu, 51 proc. ziemi wykorzystywanej rolniczo i 49 proc. gruntów ornych w UE znajduje się w tych czterech państwach.

W 2018 r. w Niemczech sprzedano prawie 45 tys. ton środków ochrony roślin, a w 2011 r. około 43,9 tys. ton. We Francji sprzedaż osiągnęła w ubiegłym roku około 85 tys. ton, przy 61,2 tys. ton na początku okresu sprawozdawczego. W 2018 r. we Włoszech sprzedano 54 tys. ton substancji czynnej. Siedem lat wcześniej sprzedano ponad 70,3 tys. ton.

W Hiszpanii wielkość sprzedaży w 2011 i 2018 r. przekroczyła 70 tys. ton. Sprzedaż środków ochrony roślin znacznie się zmieniła w 2018 r. w porównaniu do 2011 r. w Austrii, Portugalii, Irlandii i na Cyprze. W Portugalii sprzedaż spadła o ponad 40 proc. do 8 tys. ton, a w Irlandii o 28 proc. mniej sprzedano do około 2,7 tys. ton.

Na koniec okresu sprawozdawczego w Austrii sprzedano 5,28 tys. ton środków ochrony roślin; odpowiadało to wzrostowi o ponad 50 proc. W 2018 r. sprzedaż na Cyprze wzrosła o prawie 94 proc. w porównaniu z 2011 r. do 1,184 tys. ton. Według austriackiej izby rolnictwa wzrost zużycia w Austrii można przypisać zmianie rejestracji w okresie sprawozdawczym.