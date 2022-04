Uprawa kukurydzy na ugorze? Uwaga na szkodniki glebowe

Po likwidacji ugoru czy wieloletniego odłogu często rolnicy wychodzą z założenia, że pierwszą uprawą (ekonomicznie uzasadnioną) sprawdzającą się na takim stanowisku może stać się kukurydza. Nie jest to błędne postępowanie, jednak planując takie następstwa należy pamiętać o kilku ważnych kwestiach.

Zgodnie z zamierzeniem ugory wcześniej zgłaszane jako EFA, będzie można wykorzystać do produkcji żywności i pasz. Powodem odstępstwa jest potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w UE w obliczu konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Pola te tworzone w ramach zazielenienia będzie można wykorzystywać do produkcji żywności i pasz.

Obecnie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pracuje nad wprowadzeniem przepisów do prawodawstwa krajowego.

Co zasiać po ugorach?

W związku z powyższym pojawiają pytania zagospodarowanie takich ugorów, po ich doprowadzeniu zabiegami mechanicznymi do „użyteczności produkcyjnej” . W związku z tym, że decyzje zostały podjęte wiosną, należy się spodziewać, że większość tych terenów mogłaby być wykorzystana do produkcji kukurydzy. Jeżeli prawodawstwo na to pozwoli, to kukurydza jako roślina choćby o dużym znaczeniu paszowym będzie mogła być wysiewana na takich gruntach.

Rośnie zainteresowanie kukurydzą

Jak ocenia Polski Związek Producentów Kukurydzy (PZPK), widać w 2022 roku duże zainteresowanie uprawą kukurydzy wśród dotychczasowych, ale i nowych producentów, więc można się spodziewać, że mogą pojawić się również i plantacje założone po ugorach w ramach zezwolenia na takie działanie. Powstaje jednak pytanie czy kukurydza będzie miała dobre warunki do rozwoju na takim stanowisku?

Kukurydza na ugorze lub odłogu?

- W historii uprawy tej rośliny były już takie przypadki, gdy ugory przeznaczano pod jej uprawę. Najwięcej takich przypadków dotyczyło północnej Polski, głównie Podlasia, gdzie odbyła się prawdziwa „rewolucja kukurydziana” pod kątem wzrostu areału jej uprawy, głównie pod cele paszowe. Potrzeba nowych pól powodowała tam często konieczność zaorywania takich stanowisk, a nierzadko kukurydza siana była niedługo po przywróceniu odłogu do użytkowania rolniczego. To jednak powodowało szereg problemów, głównie związanych z agrofagami. Nie jest zatem wykluczone, że gdy ugory w 2022 roku zostaną wykorzystane pod siew kukurydzy, to sytuacja może się powtórzyć. - ocenia następstwo zdarzeń prof. Paweł Bereś z IOR-PIB oraz członek PZPK.

Jak przygotować stanowisko pod siew kukurydzy?

Gdyby faktycznie jakiekolwiek gospodarstwo zdecydowało się na siew kukurydzy po ugorze, to musi staranie przygotować glebę pod siew i przeprowadzić niezbędne nawożenie przedsiewne. Zakres działań zależy od stanowiska, rodzaju gleby a nawożenie podparte powinno być aktualnymi badaniami glebowymi. To jest standardowym działaniem.

Uwaga na szkodniki glebowe

Jak zaznacza prof. Bereś - Bezwzględnie trzeba zwrócić uwagę na szkodniki glebowe, zwłaszcza te o kilkuletnim cyklu rozwojowym – drutowce i pędraki. Ugory, to zwykle miejsca ich licznego występowania. Dobrze zatem zrobić odkrywki glebowe zanim się posieje kukurydzę. Jak będą, to trzeba użyć albo zaprawę owadobójczą, albo insektycydy w postaci mikrogranulatu aplikowane doglebowo w trakcie siewu kukurydzy. Na takich stanowiskach mogą być też rolnice, śmietki i szereg innych organizmów. Wymienione szkodniki, gdyby występowały licznie mogą spowodować wypady roślin i spadek obsady, niekiedy na dużą skalę.

Dlatego zanim wysiejemy nasiona warto się zastanowić czym zaprawione jest ziarno i jeśli nieuwzględnia ono zaprawy insektycydowej czy uda nam się jeszcze materiał "doprawić" w firmie proponującej takie usługi.

Co z chorobami kukurydzy oraz zachwaszczeniem?

O ile ziarno siewne jest odgórnie chronione fungicydem, stąd raczej problemów z chorobami nie powinno być większych na takich stanowiskach w porównaniu do innych, to uwagę też należy zwrócić na chwasty - tłumaczy prof. Bereś. Jak uczula naukowiec w glebie może być bogaty bank nasion chwastów, które mogą wymagać bardziej intensywnej ochrony herbicydowej. Dlatego do tego aspektu z pewnością należy się przygotować solidnie.