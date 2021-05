Sprawcami wielu chorób roślin uprawnych są grzyby. Ich życie kryje wiele tajemnic.

Podstawową właściwością patogenów jest zdolność do przenoszenia się z rośliny na roślinę i rozprzestrzeniania zakażania. Jednak dla rolnika przez długi czas grzyby w różnej postaci pozostają w ukryciu. W tej grze w chowanego najczęściej zwyciężają grzyby chorobotwórcze. Dlatego trzeba mieć naprawdę dużą wiedzę o sprawcach chorób, aby podjąć działania zmierzające do ich skutecznego zwalczenia we właściwym czasie. Informacje o grzybach potrzebne są już na etapie przygotowania stanowiska do siewu, ponieważ w tym czasie wiele grzybów w utajony sposób, niewidoczny dla rolnika rozwija się już w glebie. Można powiedzieć, że utajone życie grzybów ma konsekwencje dla wielu gospodarstw, ponieważ problem ten pojawia się już na etapie wyboru ziarna czy nasion do siewu.

Struktury grzybów są najczęściej mikroskopijnej wielkości. Zarodniki grzybów dobrze widać w powiększeniu mikroskopu, a owocniki i przetrwalniki można zauważyć, używając do tego celu lupy, która 3-5 razy powiększa obserwowany obiekt. Makroskopowo, czyli potoczne mówiąc – przy pomocy „gołego oka”, stwierdzamy duże przetrwalniki i objawy chorobowe, ale gdy tak się dzieje, to już nie jest to utajone życie grzybów, ale o tym napiszemy w dalszej części artykułu.

Ziarno jako źródło rozprzestrzeniania

Duże zagrożenie dla plonowania i opłacalności produkcji powodują grzyby ukryte w części zarodkowej ziarna, np. grzybnia grzyba Ustilago nuda powodującego głownię pylącą jęczmienia zlokalizowana jest w części zarodkowej ziarna. Drugi dość ewidentny przykład związany z ziarnem to możliwość przenoszenia zarodników – teliospor grzyba powodującego śnieć cuchnącą pszenicy (Tilletia caries). To, że zarodniki są na ziarnie pszenicy czy jak w przypadku Microdochium nivale mogą zakazić roślinę, każdy z nas wie. Natomiast nie każdy wie o tym, że aby śnieć wystąpiła na polu, na jednym ziarniaku musi się znaleźć co najmniej 100 teliospor. Gdy odmiana jest odporna, to takich zarodników potrzeba nawet 1000 sztuk. Dopiero wówczas na polu pojawi się kłos, ze śmierdzącą zawartością zarodników w torebkach śnieciowych, które powstały z przekształcenia ziarna w te struktury. Gdy na plantacji w jednym tysiącu kłosów pojawią się dwa kłosy ze śniecią cuchnącą i ziarno z takiej plantacji użyte zostanie do siewu, to jedna czwarta kłosów na plantacji będzie chora. Oznacza to, że na 100 kłosów aż 25 z nich będzie chorych na śnieć cuchnącą.

Każda droga jest dobra

Z kolei, aby doszło do zakażenia kiełkującej rośliny zarodnikami grzyba Microdochium nivale, sprawcy pleśni śniegowej, trzeba, aby w kropli infekcyjnej było co najmniej 10 tys. zarodników. Tą rośliną może być np. pszenica, żyto, pszenżyto czy jęczmień. Przez młode kiełki, podobnie jak sprawca śnieci cuchnącej, wnikają też grzyby powodujące zgorzele siewek. Aby dostać się do rośliny, grzyby porażające zboża, rzepak i inne wykorzystują różne drogi. Przykładowo takie grzyby, jak Ustilago nuda (głownia pyląca jęczmienia), Ustilago tritici (głownia pyląca pszenicy), dostają się do rośliny i lokują się w ziarnie przez kwiaty – słupki i pręciki. Grzyby znajdujące się w glebie są niewidoczne, ale skutki porażenia nimi są niejednokrotnie katastrofalne. Przykładem są tak pospolite grzyby glebowe, jak: gatunki należące do rodzaju Fusarium i Verticillium powodujące uwiądy i zamieranie roślin. Wnikają one do wnętrza przez włośniki korzeni – jest to łatwe, gdyż włośniki nie są okryte kutikulą.

Czynniki środowiskowe

Na to, czy zarodnik grzyba chorobotwórczego szybko lub wolno spowoduje proces chorobowy, ma wpływ wiele czynników. Do ważnych czynników należą warunki środowiskowe, takie jak: wilgotność (obecność wody) i temperatura oraz światło. W przypadku Blumeria graminis, sprawcy mączniaka prawdziwego zbóż i traw, nie jest potrzebna woda w postaci rosy czy deszczu – wystarczy, że wilgotność względna powietrza będzie podwyższona. Liść, na którym znalazł się zarodnik grzyba, nie musi być zwilżony, żeby zarodnik wykiełkował bez problemu i rozpoczął się proces chorobowy. Podobnie jest w odniesieniu do wymagań temperaturowych. Zarodniki Blumeria graminis mogą już kiełkować w temperaturze 6-10°C, czyli że sprawca mączniaka prawdziwego zbóż i traw jest patogenem zimnolubnym.

Przykładem o odmiennych wymaganiach jest Puccinia graminis. Jej zarodniki potrzebują do skiełkowania wody (rosa, opad), która zwilża części rośliny przez co najmniej 8 godzin i temperatury 22-24°C. Podobnej temperatury wymaga rdza brunatna pszenicy i żyta. Tradycyjne szczepy sprawcy rdzy żółtej Puccinia striiformis potrzebują do rozwoju warunków podobnych jak rdza brunatna, ale są szczepy grzyba Warrior i Triticale agressiva, dla których do rozwoju nie jest niezbędna wysoka wilgotność, a są w stanie porażać pszenicę i pszenżyto w wysokiej temperaturze – 28-32°C.

Przeczekać niesprzyjający okres

Często utajone życie grzybów związane jest ze sklerocjami, czyli strukturami przetrwalnikowymi grzybów. Takie przetrwalniki w sposób niezauważalny dla rolników znajdują się w glebie i tylko kiedy wystąpią dogodne warunki, pozwalają rozwijać się grzybom niekiedy powszechnie występującym na plantacjach zbóż, rzepaku i innych uprawianych roślinach. To z tych przetrwalników w utajony, niewidoczny sposób rozwija się grzybnia, wyrastają owocniki grzyba (apotecja Sclerotinia sclerotiorum). Są to źródła porażenia roślin.

Ze sklerocjów grzyba Claviceps purpurea powodującego sporysz na zbożach i trawach rozwijają się zarodniki. Gdy przetrwalniki sporyszu znajdują się na powierzchni gleby lub tuż pod jej powierzchnią, wyrastają na wiosnę nitkowate podkładki z czerwoną główką, w której tworzą się nitkowate zarodniki workowe. Gdy kwitną zboża i trawy, zarodniki infekują kwiaty przez znamiona słupków, a powstała z nich grzybnia przerasta słupek, wytwarzając liczne zarodniki konidialne na jego powierzchni. Konidia są zawarte w słodkiej cieczy (rosa miodowa). Ciecz ta spożywana jest przez owady należące najczęściej do muchówek. Wizytując inne kłosy, owady przenoszą zarodniki konidialne na inne znamiona słupków. Z porażonych słupków w kłosie powstają ciemnofioletowe lub prawie czarne rożki – sklerocja. Gdy sklerocja są głębiej przykryte glebą, to przetrwalniki nie kiełkują na wiosnę, ponieważ pozostają w stanie życia utajonego.

U wielu grzybów okres od skiełkowania zarodników, wniknięcia grzybni do komórki rośliny do pojawienia się objawów dostrzegalnych nieuzbrojonym okiem może trwać w zależności od warunków od kilku (5-7) dni do kilkudziesięciu dni. Grzyb już jest w komórkach rośliny żywicielskiej, a objawy choroby w postaci więdnięcia, zmiany zabarwienia, zapadnięcia się tkanek, nekroz i oznak etiologicznych (grzybnia, owocniki, zarodnikowanie) jeszcze są niewidoczne. Grzybem, który przez długi czas znajduje się w tkankach pszenicy, jest np. gatunek Zymoseptoria tritici. Powoduje on septoriozę paskowaną liści. Objawy jego obecności są widoczne w zależności od wilgotności i temperatury dopiero po 14-21 dniach od porażenia pszenicy.

Jak widać na przedstawionych przykładach, grzyby potrafią rozprzestrzeniać się i żyć w utajeniu. Utrudnia to w praktyce rolniczej stwierdzenie aktualnego zagrożenia. Przez to, że nie wiadomo, czy grzyb jest wewnątrz ziarna, na jego powierzchni czy w glebie, gdzie znajdują się przetrwalniki grzybów, jak również czy i kiedy doszło do porażenia roślin, producenci często działają mało precyzyjnie. Podejmowane decyzje dotyczące metody ochrony bywają nietrafione.

Aby zminimalizować ryzyko, trzeba śledzić i zapisywać, jakie choroby, gdzie i kiedy pojawiły się w gospodarstwie. Umożliwia to działania zarówno w zakresie ochrony profilaktycznej, jak i precyzyjnej, czyli wtedy, gdy doszło do zakażenia, ale grzyb dopiero zapoczątkował swój rozwój. Przy bogatej wiedzy na temat biologii grzybów chorobotwórczych oraz znajomości zakresu, warunków działania i skuteczności substancji czynnych można zmniejszyć ryzyko nieprawidłowej ochrony naszych plantacji.

Utajone życie grzybów, ale nie tajne

W wielu sytuacjach, gdy chcemy wykryć sprawcę choroby, może nam też pomóc wiedza z zakresu biologii molekularnej. Są techniki, dzięki którym można wykryć obecność białka grzyba, który poraził tkanki, chociaż nie widać jeszcze objawów chorobowych. Ten ostatni sposób diagnozowania chorób roślin jest bardzo przydatny, ale niestety rzadko stosowany. Należy sobie życzyć, aby testy, które pozwalają wykryć sprawcę choroby w tani i szybki sposób, były powszechne, bo wtedy nie będzie trzeba martwić się, że grzyby mają utajone życie.