Jakie dalsze losy glifosatu? Tego jeszcze nie wiemy. Co jednak się stanie jeśli zostanie on wycofany z rynku? Odpowiedzi dostarcza nowy raport Aimpoint Research, który pod lupę wziął amerykańskie rolnictwo. Prześledźmy kila kluczowych zapisów i wniosków ujętych w tym dokumencie.

Aimpoint Research to globalna firma zajmująca się wywiadem strategicznym, specjalizująca się w branży rolno-spożywczej.

Opublikowała ona niedawno nowy raport w sprawie glifosatu zatytutowany „Przyszłość bez glifosatu”.

Budując konkluzje w raporcie wykorzystano wiele metod badawczych i analitycznych, w tym badania open source, modelowanie ekonomiczne, wywiady z ekspertami merytorycznymi aby zrozumieć złożoność wpływu glifosatu na rolnictwo i nakreślić, jak będzie wyglądać przyszłość bez niego.

Glifosat to najszerzej stosowany herbicyd w Stanach Zjednoczonych, zarejestrowany po raz pierwszy jako pestycyd przez Agencję Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych (EPA) w 1974 r. Od tego czasu okazał się skutecznym, opłacalnym narzędziem zwalczania chwastów i umożliwił rolnikom przejście z uprawy pełnej na uprawę konserwującą, uprawę bezorkową i umożliwił na dużą skalę siew roślin okrywowych. Praktyki te tworzą zdrowsze gleby, czystszą wodę i odporność na klimat poprzez redukcję emisji dwutlenku węgla.

Niedawna seria skarg przed Sądem Apelacyjnym Stanów Zjednoczonych i trwająca debata publiczna skłoniły wiele osób do zakwestionowania przyszłości bez glifosatu. Ustalenia przedstawione w tym raporcie są wynikiem kompleksowych badań przeprowadzonych przez Aimpoint Research.

Co wynika z tego raportu?

Pomimo uznania tego powszechnie stosowanego herbicydu za bezpieczny przez amerykańską Agencję Ochrony Środowiska, nadal budzi on kontrowersje. W raporcie wskazano jednak, że usunięcie glifosatu z rynku miałoby znaczące konsekwencje dla amerykańskich rolników, gospodarki a także środowiska.

-Chociaż rynki przystosowałyby się do świata bez glifosatu, oznaczałoby to znaczne koszty ekonomiczne dla rolników i spowodowałoby szybką emisję gazów cieplarnianych, odwracając dziesięciolecia postępów w zakresie ochrony i zrównoważonego rozwoju – powiedział Gregg Doud, główny ekonomista Aimpoint Research.

Według raportu w rolnictwie amerykańskim dojdzie do wielu, gwałtownych zmian, między innymi:

• W rolnictwie amerykańskim nastąpi zwiększenie uprawy roli i ograniczenie upraw okrywowych, co potencjalnie spowoduje emisję do 34 milionów ton CO2. To równowartość 6,8 miliona samochodów lub prawie 36,5 miliona akrów lasów

• Rolnicy odnotowaliby 2-2,5-krotny wzrost kosztów produkcji ze względu na ograniczoną podaż i wyższe ceny produktów alternatywnych. Wzrost ten miałby nieproporcjonalny wpływ na mniejsze gospodarstwa

• Zwiększenie uprawy roli podniosłoby koszty produkcji o ponad 1,9 miliarda dolarów

• Zwiększone koszty produkcji zwiększyłyby długoterminową presję inflacyjną na ceny żywności dla konsumentów

• Rolnictwo amerykańskie – a w szczególności kukurydza amerykańska – stanie się mniej konkurencyjne w skali globalnej

• Z biegiem czasu dostępnych byłoby więcej alternatyw, ale wymagałoby to kilku lat i znacznych inwestycji.

Dalsza analiza ujawnia kaskadowy łańcuch prawdopodobnych skutków wyższego rzędu i niezamierzonych konsekwencji, z których najbardziej wpływowe jest szybkie uwolnienie dodatkowych gazów cieplarnianych i odwrócenie dziesięcioleci osiągnięć w zakresie ochrony i zrównoważonego rozwoju.

Jakie skutki odczują rolnicy?

Jak wynika z raportu już w pierwszym roku rolnicy odczują zwiększone koszty. Koszty lawinowo wzrosną w drugim roku, ponieważ zwiększy się szybko presja chwastów i odporność na dostępne herbicydy. Zdaniem analityków, produkcja roślinna osiąga równowagę w czwartym roku kosztem ochrony środowiska i wpływu na środowisko. Następnie przyspieszy konsolidacja gospodarstw w miarę wypierania mniejszych rolników. Chemiczne alternatywy dla glifosatu mogą stworzyć ryzyko dla środowiska i zdrowia gdy np. zostaną używane zbyt często lub w niewłaściwy sposób (żadna substancja czynna nie doczekała się tylu badań i ekspertyz co glifosat).

Brak glifosatu doprowadza do intensywnej uprawy gleby, co prowadzi do mniejszego wychwytywania dwutlenku węgla i większej emisji. Bez glifosatu, rolnicy będą ograniczać rolę uprawy roślin okrywowych (w tym międzyplonów) co pogorszy jakość wody i gleby.

Zyskają jednak na tym firmy, które dostarczą alternatywne technologie. Może jednak dochodzić do przeciążenia procesu zatwierdzania tych metod przez organy regulacyjne.

Chociaż najpoważniejsze skutki odczułoby się na poziomie gospodarstwa, marginalne zmiany w zwiększonej intensywności emisji dwutlenku węgla mogłyby zmniejszyć popyt rynkowy na kukurydzę i soję wykorzystywane jako surowce na paliwo odnawialne. Wzrosną koszty produkcji towarów przeznaczonych do wykorzystania w żywności i paszy, a łączny wyższy koszt zostanie przeniesiony na użytkowników końcowych paliw odnawialnych oraz przeciętnych konsumentów.

Pełny raport z cytatami można znaleźć na stronie AimpointResearch