Pierwsze objawy chwościka buraka na plantacji to sygnał do wykonania zabiegu. Ale lepiej zapobiegać niż leczyć - warto więc wykonać oprysk zanim objawy się pojawią. Jakie fungicydy są skuteczne w walce z chwościkiem?

Obecny przebieg pogody sprzyja porażeniu upraw buraka cukrowego tą chorobą.

Preparatem do walki z chwościkiem w pierwszym zabiegu jest Amistar Gold Max, a w drugim Tern 750 EC.

Na filmie poniżej ekspert Syngenta szczegółowo przedstawia problemy, z którymi w tym sezonie muszą się liczyć plantatorzy buraka cukrowego.

Najpowszechniejszą, i zarazem najgroźniejszą, chorobą grzybową w buraku cukrowym, jest właśnie chwościk. Może ona przyczynić się do znacznych obniżek plonu sięgających nawet 50 %, a także obniżyć polaryzację. Na początku rozwija się w tzw. fazie utajonej. Zanim objawy będą widoczne, może minąć nawet dwa tygodnie od momentu infekcji. Następnie na liściach pojawiają się plamki z charakterystyczną bordową lub nawet ciemnoczerwoną obwódką. Są one rozłożone równomiernie na całej powierzchni blaszki liściowej. Najpierw uwidaczniają się one na liściach starszych, później „przechodzą” na młode, przez co roślina traci część powierzchni asymilacyjnej.

Przebieg tegorocznej wegetacji

Lipiec to zwykle czas porażenia tą chorobą, dlatego należy dokładnie lustrować plantacje. Zarodniki, które przenoszone są przez wiatr, ale też i deszcz, kiełkują właśnie na wilgotnej powierzchni liści i dalej wnikają w tkanki. Sprzyjającymi warunkami dla jej rozwoju są wysokie temperatury powyżej 25 stopni Celsjusza w dzień, a w nocy przekraczające 15 stopni, a także wysoka wilgotność. Z takimi warunkami mamy obecnie do czynienia, również w prognozach, ponieważ zapowiadane są zarówno upały, jak i przechodzące burze. Dlatego trzeba zachować szczególną czujność. Nie bez znaczenia są też błędy agrotechniczne, jak np. niestaranne odchwaszczanie plantacji, co w tym roku, z powodu przebiegu pogody, było częstym problemem.

Poniżej prezentujemy film, gdzie Przemysław Urbaniak, Crop Field Expert z Syngenta Polska, lustruje stan plantacji buraka cukrowego. Ekspert przypomina cały przebieg wegetacji tej uprawy. Jak zauważa, w tym roku jest bardzo duża presja mszyc, pojawiają się problemy z samosiewami rzepaku, ale też właśnie pierwsze objawy porażenia chwościkiem buraka. To sygnał, aby przystąpić do jak najszybszej ochrony łanu.

- W tym roku miesiące wiosenne były znacznie bardziej mokre niż w poprzednim sezonie. Siewy buraka rozpoczęły się później. Było trochę więcej problemów z odchwaszczaniem. Bardzo często w technologii tradycyjnej był potrzebny jeszcze jeden, dodatkowy zabieg. Na niektórych plantacjach mamy jeszcze wtórne wschody komosy, mamy również samosiewy rzepaku. Chwasty dały się mocno we znaki plantatorom w tym sezonie – zauważył ekspert Syngenta.

Jak dodał, z racji tej mokrej i zimniejszej wiosny, w połowie czerwca chwasty, w tym np. komosa była jeszcze w początkowym stadium rozwoju, bo wzeszła dużo później niż zwykle.

- Oprócz wiosennych problemów typowo agrotechnicznych, również w tym sezonie kłopotem była wysoka presja mszyc na buraku cukrowym. Tutaj na tej plantacji zabiegi były wykonywane dwukrotnie i jak widzimy problem został opanowany. Pamiętajcie, że jeśli chodzi o zwalczanie mszyc, tak samo, jak i innych szkodników, w innych uprawach, musimy również mocno zwrócić uwagę na warunki temperaturowe i na wilgotność powietrza. Ponieważ jeśli panuje wysoka temperatura i jednocześnie niska wilgotność, niestety insektycydy zawsze działają gorzej – radzi Przemysław Urbaniak.

Co na chwościka buraka?

- W ofercie firmy Syngenta znajdują się dwa fungicydy do ochrony buraka cukrowego przed chwościkiem. Jest to Amistar Gold Max, który może przydać się do wykonania pierwszego zabiegu. Drugi preparat to Tern 750 SC. Jest to środek, który wykorzystujemy do tworzenia mieszanin zbiornikowych, np. z innymi fungicydami, opartymi o difenokonazol, o mefentriflukonazol albo tetrakonazol – zaznaczał Urbaniak.

Amistar Gold zawiera substancje o różnym mechanizmie działania: difenokonazol, związek triazolowy, z grupy inhibitorów syntezy steroli – inhibitorów demetylacji, SBI - DMI (wg FRAC Grupa 3) i azoksystrobinę, należącą do grupy fungicydów strobilurynowych, z grupy inhibitorów oddychania na poziomie komórkowym – inhibitorów cytochoromu bc1 - QoI (wg FRAC Grupa 11). Ten koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC) ma działanie wgłębne i układowe.

W uprawie buraka cukrowego zarejestrowany jest zarówno przeciwko chwościkowi buraka, ale też i innym chorobom takim jak: rdza buraka, mączniak prawdziwy buraka, brunatna plamistość liści (ramularioza) i rizoktonioza. Maksymalna, a zarazem zalecana dawka to 1,0 l/ha. Poleca się go stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby, od stadium całkowitego zakrycia międzyrzędzi przez liście (90 proc. powierzchni gleby) do fazy, gdy korzeń osiąga wielkość wymaganą do zbioru (BBCH 39-49).

Drugim polecanym środkiem jest Tern 750 EC. To jednoskładnikowy fungicyd bazujący na fenpropidynie, a więc na związku z grupy morfolin, która należy ona do inhibitorów biosyntezy steroli – inhibitory reduktazy i izomerazy, czyli grupa mechanizmów działania FRAC: G2, nr podgrupy: 5.

W uprawie buraka cukrowego polecany jest do ochrony przed chwościkiem, ale też działa na: mączniaka prawdziwego buraka, brunatną plamistość liści (ramularioza) i rdzę buraka. Podaje się go w dawce 0,5 l/ha, zapobiegawczo lub interwencyjnie, natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od stadium całkowitego zakrycia międzyrzędzi przez liście (90 proc. powierzchni gleby) do fazy, gdy korzeń osiąga wielkość wymaganą do zbioru (BBCH 39-49).

Ważna miedź w walce z chwościkiem

- Oczywiście nie zapomnijcie o dodawaniu preparatów z miedzią. Jest to bardzo ważny partner, po to, aby fungicydy, które stosujecie działały lepiej i żebyśmy mogli ich dłużej używać. Chwościk jest chorobą, która szybko ewoluuje i na podstawie doświadczeń z poprzednich lat wiemy, że używając często substancji czynnych bez tego partnera, bądź też jednostronnie, powstały odporności – powiedział na koniec ekspert Syngenta.

Dlaczego miedź? Na rynku jest ona dostępna pod różnymi nazwami handlowymi, ale szczególnie warto zwrócić uwagę na tzw. miedź systemiczną (heptaglukonian miedzi). Jak wskazuje jej nazwa, działa ona w roślinie właśnie systemicznie, inaczej niż przeważnie podawana formy miedzi, a więc te powierzchniowe, i wpływa na zwiększenie skuteczności zabiegu. Co ważne, jak dotąd nie pojawiało się zjawisko odporności, które dotyka często substancje czynne do ochrony przed chwościkiem. Poza tym stosując fungicydy wraz z miedzią można obniżyć dawki środków ochrony.

Nie tylko poleca się dodawać miedź do walki z chwościkiem. Dobrze jest też uzupełnić mieszaninę adiuwantem, zwłaszcza w czasie trudnych warunków pogodowych. I tu też należy zwrócić uwagę, że wykonując oprysk przeciwko tej chorobie, kiedy rośliny są nagrzane, ciecz robocza nie może być zbyt zimna, bo wówczas może dojść do stresu roślin i pojawi się efekt fitotoksyczności.