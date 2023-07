Na licznych popularnych grupach w mediach społecznościowych pojawiają się ogłoszenia dotyczące sprzedaży i co więcej - skupu przeterminowanych środków ochrony roślin

Na portalach społecznościowych znajdziemy ogłoszenia zachęcające do odsprzedaży przeterminowanych środków ochrony roślin

Nie ma możliwości legalnej sprzedaży produktów po terminie przydatności. Trzeba także uważać na oferty z podejrzanie niskimi cenami środków ochrony roślin

Nie ma antykwariatu dla oprysków

Zaczynając od przeterminowanych środków ochrony roślin - przypomnijmy, że nie ma możliwości ich odsprzedaży. To nie książki, które można oddać do antykwariatu. Zgodnie z prawem przeterminowane środki ochrony roślin należy oddać do odpowiedniego punktu utylizacji. Jeśli ktoś oferuje skup przeterminowanych preparatów to jest to odrazu dość podejrzane. Na marketplace na Facebooku oraz w grupach społecznościowych pojawiają się ogłoszenia (a ogłoszeniodawcami są często osoby o wschodnich nazwiskach) zapraszające do takiej odsprzedaży przeterminowanych preparatów. Jaki jest ich cel? Trudno określić. Jednakże kto wie czy produkty te nie mają później "czyszczonej' starej partii oraz daty produkcji, a następnie nadaje się im nowe, po czym wprowadza do obiegu, za całą pewnością nielegalną drogą. Albo też próbuje się je wywieźć za wschodnią granicę. Tu możliwości jest wiele, ale podkreślamy, że nie ma absolutnie prawnej możliwości odsprzedaży przeterminowanych środków ochrony roślin.

Tanio sprzedam różne środki ochrony roślin - podejrzane już na pierwszy rzut oka

Podobnie rzecz się ma z zakupem środków ochrony roślin od ogłoszeniodawców z marketplace i innych źródeł z portali społecznościowych. Jeśli ktoś łamaną polszczyzną zaprasza do zakupu "tanich" środków to raczej z takiego miejsca nie kupujmy. Gdzie jakieś dane firmy? Gdzie faktura, siedziba etc? Nie ma. Są to środki wprowadzone do obrotu nielegalnie - część z nich co prawda jest autentyczna, ale często z ukraińskimi nalepkami oraz etykietami, ale lwia pula towaru z takich źródeł w zasadzie nawet nie wiadomo czym jest i co zawiera, a skład jest niejednokrotnie zupełnie inny od deklarowanego. Bo i te środki są często "rozrabiane" na własna rękę przez amatorów łatwego zarobku. Zastosowanie takiego "produktu" może skutkować w wielu przypadkach uszkodzeniem roślin, a w najlepszym układzie zwyczajnie nie zadziała. O obawie o zdrowie stosującego już nie ma sensu wspominać. Chytry traci dwa razy - raz kupując produkt nielegalnego pochodzenia, za kilka złotych mniej, a drugi raz oszukując pole i siebie, że to faktycznie ma zadziałać.

Wybór środków ochrony roślin jest na tyle szeroki, że nie ma problemu by w większości przypadków dopasować odpowiednie rozwiązanie ekonomiczne. I będzie ono znacznie pewniejsze niż szemrane źródła z ogłoszeń na marketplace czy na grupach facebookowych. Dodajmy, że oczywiście jeśli coś pójdzie nie tak na etapie zastosowania środków zakupionych w niepewnych źródłach to nie obowiązuje żadna gwarancja, rękojmia, a ewentualne pretensje trzeba mieć do samych siebie.