Chlomazon jest jedną z najpopularniejszych substancji stosowanych w doglebowym odchwaszczaniu rzepaku ozimego. Jest skuteczny, ale w dużych dawkach także fitotoksyczny dla rośliny uprawnej.

Wysokie dawki chlomazonu na lżejszych stanowiskach zwiększają prawdopodobieństwo pojawienia się fitotoksycznych objawów na liściach

Uszkodzenia po chlomazonie są zazwyczaj przejściowe i nie muszą mieć wpływu na plonowanie

Chlomazon to solidna substancja ale o stosunkowo wysokiej fitotoksyczności dla roślin

W tym oraz w nadchodzącym tygodniu w wielu gospodarstwach rozpoczną się siewy rzepaku ozimego (a na pojedynczych stanowiskach ten został już zasiany). Jedną z podstawowych substancji używanych w herbicydowych aplikacjach doglebowych jest chlomazon. Implementowany jest on w wielu kombinacjach ochronnych. Musimy jednak pamiętać, że po zastosowaniu chlomazonu może na plantacji pojawić się zjawisko fitotoksyczności. Co prawda ewentualne fitotoksyczności mogą powstać po zastosowaniu jakiejkolwiek innej technologii ochronnej, jednakże te po chlomazonie są bardzo często spotykane.

Chlomazon na rynku pojawił się w 1986 roku, jest więc substancją mającą już solidną pozycję w ochronie. Należy do grupy chemicznej izoksazolidionów. Stosowany jest w zabiegach doglebowych ze względu na sposób pobrania przez chwasty – te zatruwają się poprzez korzenie oraz po części także przez pędy. Badania różnią się co do tego czy chlomazon pobierany jest w jakikolwiek sposób drogą nalistną. Pojawiają się tezy, które wprawdzie nie zaprzeczają możliwości pobrania nalistnego, jednakże jest ono ewentualnie minimalne. Natomiast faktem jest, że po pobraniu przez korzenie czy też pędy chlomazon jest transportowany do liści.

Unikamy zabiegu w warunkach sprzyjających inwersji temperatury

Pierwszym, często pomijanym elementem fitotoksyczności, jest możliwość uszkodzenia upraw sąsiednich. Oczywiście tutaj w grę wchodzą dwa czynniki. Pierwszy – czyli ewentualna możliwość pobrania chlomazonu drogą nalistną przez roślinę. Oczywiście przy znoszeniu cieczy roboczej w przypadku braku selektywności dojdzie do uszkodzenia lub zamierania rośliny – w zależności od zastosowanej dawki. To jednak swoista oczywistość, która dotyczy szeregu innych herbicydów.

Tymczasem chlomazon nie powinien być stosowany podczas warunków pogodowych sprzyjających inwersji temperatury (w skrócie inwersja temperatury polega na jej wzroście w wyższych partiach, w raz z wysokością). W takich warunkach istnieje możliwość uniesienia cieczy roboczej a następnie (po ochłodzeniu na określonej wysokości) opadania na uprawy oddalone nawet w większej odległości od opryskiwanej plantacji.

Bielenie liści najczęściej spotykane

Najczęściej spotykanym objawem fitotoksyczności chlomazonu jest bielenie liści szybko po wschodach rzepaku. Owo bielenie rozpoczyna się od brzegów blaszki liściowej. W przypadku silnych uszkodzeń białą lub kremową barwę może przyjąć cały liść. Fitotoksyczność po chlomazonie jest przejściowa i w zależności od warunków przemija w ciągu kilku tygodni. Praktyka wskazuje, że w przypadku warunków sprzyjających rozwojowi rzepaku (ciepło, z optymalnym rozkładem opadów) przebarwienia mijają dość szybko - nawet po 2-3 tygodniach. Jednakże w układzie niskich temperatur i suszy przebarwienia na liściach mogą pozostawać nawet prze 4 - 5 tygodni. Co jednak ważne przy aplikacji standardowych, etykietowych dawek chlomazonu, przebrawienia te nie mają ujemnego wpływu na plonowanie. Co więcej śmiertelna dla rzepaku jest wedle części badań dopiero trzykrotna dawka chlomazonu.

Uszkodzeniom powodowanym przez chlomazon sprzyjają także intensywne opady deszczu po zabiegu, które przyczyniają się do kumulacji substancji aktywnej w jednym miejscu.

Aby uniknąć efektów fitotoksycznych na słabszych stanowiskach nie powinniśmy aplikować wyższych zalecanych dawek chlomazonu. Można przyjąć, że w mieszaninach z innymi preparatami na lekkich glebach wystarczy nawet 70 - 80 g substancji na hektar, a na ziemiach ciężkich maksymalnie 120 g, choć w mieszaninach wystarczyć powinno 90 - 100 g/ha.