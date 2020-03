Uważaj na owady zapylające podczas oprysków

W uprawach pojawiły się pierwsze szkodniki. Dlatego podczas aplikacji środków ochrony roślin do walki z nimi należy szczególną uwagę zwrócić na owady zapylające. Tym bardziej, że obserwuje się już kwitnące rośliny np. rzepak jary.

Pszczoła miodna to najbardziej znany z gatunków zapylaczy. Z najnowszego raportu „Sektor pszczelarski w Polsce 2019” wynika, że w kraju mamy obecnie około 1,68 mln rodzin pszczoły miodnej pod opieką 77 tys. pszczelarzy. Ale pszczoły miodne to nie jedyne zapylacze. Stabilność ekosystemu i wysokie plony zapewniają także inne gatunki np. pszczoły samotnice, bzygi i motyle. Ich praca dostarcza pokarm dzikim zwierzętom i wpływa na wzrost wielkości oraz jakości plonów rolnych. Według UNEP (Program Środowiskowy ONZ), 84% z 264 gatunków roślin uprawianych w Europie jest zapylanych przez owady zapylające, a 90% roślin nieuprawnych jest zapylane wyłącznie przez pszczoły.

Pszczoły miodne i inne zapylacze zadomowiły się nie tylko na terenach rolniczych, odwiedzają także miasta – nasze ogrody, balkony i tarasy. O tym co możemy dla nich zrobić dowiecie się z kampanii #PomagamyPszczołomBezLipy. To już druga odsłona akcji zorganizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin wraz z partnerami: Fundacją Nasza Ziemia oraz Fundacją Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Jedną z odsłon akcji jest specjalny program edukacyjny skierowany do uczniów szkół podstawowych klas I-III oraz IV-VI. Dla każdej grupy wiekowej zespół ekspertów przygotował lekcję, w ramach której uczniowie poszerzą swoją wiedzę o życiu i znaczeniu owadów zapylających dla ludzi i środowiska. Nauczyciele zainteresowani przeprowadzeniem lekcji, będą mogli bezpłatnie pobrać komplet materiałów dydaktycznych ze strony www.psor.pl i przeprowadzić lekcję dedykowaną owadom zapylającym.

- Lekcja o owadach zapylających to nie jest typowa lekcja biologii czy przyrody. Materiały przygotowaliśmy tak, aby obudzić ciekawość dzieci i zaprowadzić je w nieznany świat zapylaczy. W minionym roku mieliśmy okazję sprawdzić czy jest zainteresowanie wśród uczniów. Przeprowadziliśmy lekcję pokazową i spotkała się ona z bardzo pozytywnym odzewem nauczycieli i uczniów. Nie pozostało nam zatem nic innego jak dać możliwość również innym szkołom, aby skorzystały z bezpłatnych materiałów. Chcemy, aby akcja #PomagamyPszczołombezlipy dotarła do szkół w całej Polsce - mówi Aleksandra Mrowiec, Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin.

Źródło: PSOR

W ramach akcji #PomagamyPszczołomBezLipy zachęcamy po raz kolejny wszystkich Polaków do wysiewania roślin miododajnych, pokazując że każdy może zrobić coś dobrego dla zapylaczy bez dużego wysiłku. Wystarczy doniczka na balkonie lub ogródek, gdzie wysiejemy lub zasadzimy rośliny atrakcyjne dla zapylaczy. To mogą być nie tylko kwitnące rośliny ozdobne. Wiele ziół, warzyw, drzew i krzewów to rośliny miododajne – bogate w nektar i pyłek. PSOR przygotowało również specjalną mieszankę nasion roślin miododajnych, która trafi do uczestników wydarzeń, podczas których będziemy promować akcję. W poprzednim roku rozdaliśmy około 5 tys. torebek z nasionami, a ponad 4500 osób zaangażowało się w tworzenie łąk kwietnych. Wspólnie udało się stworzyć ponad 1 hektar łąk kwietnych. Mogliśmy to obserwować na naszym wydarzeniu na Facebooku.

W tym roku ponownie organizujemy wydarzenie na Facebooku. Będzie ono nie tylko źródłem wiedzy o zapylaczach i roślinach, które warto dla nich uprawiać, ale też miejscem gdzie każdy będzie mógł pokazać, że pomaga pszczołom. Zapraszamy wszystkich do dołączenia do wydarzenia, publikowania zdjęć i pokazywania swojego zaangażowania w kreowanie przestrzeni przyjaznych zapylaczom https://www.facebook.com/events/530903287819594/?active_tab=about

Akcja #PomagaPszczołomBezLipy to również promowanie odpowiedzialnych postaw wśród rolników i pszczelarzy. Z badań, które przeprowadziliśmy kilka lat temu wynika, że 75% pszczelarzy współpracuje z rolnikami. Polega to przede wszystkim na odpowiedzialnym stosowaniu środków ochrony roślin, przestrzeganiu terminów prewencji i informowaniu pszczelarzy o terminach oprysków. Wierzymy, że taka współpraca, oparta na wzajemnym zrozumieniu specyfiki pracy rolnika i pszczelarza oraz na partnerskiej komunikacji, zapewnia wymierne korzyści obu stronom.

- Chętnie włączamy się w akcje edukacyjne na rzecz bioróżnorodności. Dlatego też, po raz drugi zostaliśmy partnerami kampanii #PomagamyPszczołomBezLipy. Rola i znaczenie owadów zapylających dla środowiska naturalnego jest niezmiernie ważna. Powinny więc one stanowić przedmiot naszej szczególnej troski. Dbać o nie powinni nie tylko pszczelarze, ale każdy. To nie jest wcale takie trudne - mówi Beata Butwicka, nowy prezes zarządu Fundacji Nasza Ziemia.