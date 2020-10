W czasie trwania pandemii Bayer jeszcze silniej koncentruje się na zrównoważonym rozwoju

We wczorajszej sesji online zorganizowanej przez firmę Bayer w ramach Future of Farming Dialogue rozmawiano między innymi o roli innowacji i bezpieczeństwa żywnościowego w dobie koronawirusa oraz postępujących zmian klimatu.

Do dialogu zaproszono ponad 700 dziennikarzy, dziennikarzy, rolników, ekspertów branżowych i influencerów z całego świata.

- Myślę, że największym wyzwaniem społecznym, przed którym wszyscy stoimy, to nie tylko koronawirus, ale tematem numer 1 są nadal postępujące zmiany klimatu i związane z tym liczne anomalie pogodowe. To ogromne susze w Brazylii czy Argentynie, pożary lasów od Kalifornii po Australię, powodzie czy szarańcza, która w ciągu kilku minut niszczy uprawy. Problemy, z którymi borykają się rolnicy na całym świecie z powodu zmian klimatycznych, są bardzo realne i bardzo dramatyczne. Ponad 800 milionów ludzi kładzie się codzienne spać głodnych i ta liczba szybko zbliży się do 1 miliarda, ponieważ przyczynia się do tego także panująca pandemia Covid-19 – mówił podczas spotkania firmy Liam Condon, prezes działu Crop Science firmy Bayer.

Condon podkreślał, że negatywny wpływ COVID-19 na stabilność gospodarki wzmocniły potrzebę zintensyfikowania nacisku na innowacje w rolnictwie i uczynienia rolnictwa częścią rozwiązania problemu zmian klimatycznych, przy jednoczesnym dalszym zapewnianiu wszystkim bezpieczeństwa żywnościowego.

- Kluczem do sukcesu są innowacje - wielokrotnie powtarzał podczas sesji Liam Condon.

Condon skomentował zobowiązania firmy Bayer w zakresie zrównoważonego rozwoju: -Szczególnie w trudnych czasach naszym obowiązkiem jest pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego i zmniejszeniu naszego śladu węglowego. Musimy również pomóc rolnikom zrobić to samo, dostarczając produkty, usługi i technologie potrzebne do wyprodukowania wystarczającej ilości żywności, przy mniejszym zużyciu zasobów natrualnych i z większą troską o środowisko. Aby to podkreślić, firma wprowadziła niedawno produkty i inicjatywy, które podkreślają jej zaangażowanie w innowacje w rolnictwie i cyfryzację. Są to między innymi:

· Pierwszy w branży, opracowany zewnętrznie model, który może mierzyć wpływ na środowisko każdego środka ochrony roślin w dowolnej uprawie na całym świecie. Jak dotąd firma wykorzystywała ten model do przeglądu całego portfolio i zastosowań na całym świecie, aby zrozumieć konsekwencje dla zrównoważonego rozwoju.

· Uruchomienie inicjatywy Bayer Carbon Initiative, aby pomóc plantatorom generować dochody z przyjmowania określonych praktyk przyjaznych dla klimatu.

· Niedawne wprowadzenie w Meksyku nowego produktu z kukurydzy niskiego wzrostu, znanego jako VITALA.

· „Better Life Farming Alliance”, inicjatywa prowadzona przez firmę Bayer w celu wzmocnienia pozycji społeczności małych gospodarstw rolnych.

- Na tej planecie w ciągu następnych dziesięcioleci będą żyły kolejne 2-3 miliardy, każdy potrzebuje miejsca do życia, każdy potrzebuje wody, każdy potrzebuje więcej żywności. Nie mamy więcej ziemi, będziemy musieli produkować więcej żywności z taką samą lub mniejszą powierzchnią ziemi, a to oznacza, że ​​na mieszkańca będziemy musieli produkować więcej na mniejszych powierzchniach, które wymagają intensyfikacji produktywności. Nie jest to łatwe i jest to w rzeczywistości dość trudne, ale tutaj potrzebujemy innowacji i jeśli weźmiemy na przykład coś takiego jak transformacja cyfrowa czy nowe metody edycji genów, wiemy, że są już na świecie narzędzia, które mogą pomóc w uzyskaniu zrównoważonego rozwoju. Pozwalają nam pracować w znacznie bardziej ukierunkowany i precyzyjny sposób niż kiedykolwiek było to możliwe. Muszą one być jednak ogólnodostępne – mówił Liam Condon.

Zdaniem Condona przykładem i zarazem uznaniem dla dzisiejszych globalnych priorytetów są dwie tegoroczne Nagrody Nobla. Światowy Program Żywnościowy (WFP) jest laureatem Pokojowej Nagrody Nobla 2020 oraz Nagroda Nobla z chemii za odkrycie metody edycji genów.



Wątek zrównoważonego rozwoju kontynuowany był dalej podczas debaty. Wśród zaproszonych prelegentów był Polak, Mateusz Ciasnocha – uczestnik programu Bayera „Youth Ag Summit”.

Fot. A. Kobus