Ceny płodów rolnych w kontekście drogich środków produkcji zbliżają się do niebezpiecznych granic. Rolnicy martwią się o zachwianie rentowności upraw zbożowych. Nie warto jednak traktować wiosennej ochrony zbóż po macoszemu. Koszty ochrony niewiele się zmieniły względem roku ubiegłego, a strata plonu, jaka grozi rolnikom na skutek rezygnacji z ochrony, może sięgnąć nawet kilkudziesięciu procent.

Wiosenne sezon się rozkręca i póki co sygnały, jakie płyną w zakresie oceny przezimowania zbóż są dobre, a nawet bardzo dobre. Zdecydowana większość rolników przeprowadziła już pierwsze wczesnowiosenne nawożenie, a zatem poniosła już znaczną część nakładów. Przed nami jednak czas intensywnej ochrony i niestety – nie ma co się łudzić – choroby grzybowe nie zawiodą. Mamy zbyt duży udział zbóż w strukturze zasiewów, a także zbyt często w zmianowaniu pojawiają się one na tym samym polu.

Tymczasem cena za ziarno, jaką proponuje się w skupach, nie napawa optymizmem i jeśli sytuacja się nie zmieni, z pewnością rolnicy będą chcieli oszczędzać na wiosennej ochronie, co może odbić się przysłowiową czkawką. Jak kształtuje się potencjał plantacji zbożowych, jakie problemy są dostrzegalne w łanach i z jakimi elementami ochrony mogą mieć rolnicy największy problem w roku 2023? O tym rozmawiamy z ekspertami zbożowymi z firmy Syngenta: Adamem Szepielą oraz Marcinem Bednarczykiem, obejmującymi stanowiska Crop Field Expertów.

Adam Szepiela (z lewej) oraz Marcin Bednarczyk, Crop Field Expert

FARMER: Jak oceniają Państwo stan plantacji zbóż w kraju po zimie 2022/2023?

Adam Szepiela: Wegetacja zbóż w wielu miejscach Polski już wystartowała i w porównaniu z poprzednimi latami obecnie mamy do czynienia ze znacznym przyspieszeniem wegetacji. Można to zobrazować na podstawie wykresu sumy temperatur efektywnych, który pokazuje zależność między temperaturą, czasem i rozwojem zbóż. Z wykresu wynika, że warunki termiczne były wyższe dla ozimin wysianych w 2022 roku w porównaniu do ozimin wysianych w latach 2021 i 2020.

Czerwona linia, to suma temperatur efektywnych dla roku 2023, źródło: Syngenta

Stan samych plantacji jest bardzo zmienny i zależy od wielu czynników. Wiele plantacji wysianych wcześniej (ale nie zawsze) może wyglądać gorzej w stosunku do tych wysianych później. Wynika to ze specyfiki przebiegu pogody – końcówka roku 2022 przyniosła bardzo wysokie temperatury, które sprzyjały rozwojowi nie tylko zbóż, lecz także wielu sprawców chorób. Problem chorób był i jest na tyle duży, że już jesienią niektóre gospodarstwa podejmowały udane próby ochrony plantacji zbóż przed sprawcami chorób.

Marcin Bednarczyk: Na plantacjach odchwaszczanych jesienią chwastów ze wschodów wtórnych jest bardzo niewiele. Optymalne terminy siewu ozimin sprzyjały dobremu kiełkowaniu chwastów i skutecznemu ich zwalczaniu. Pola, które czekają na odchwaszczanie wiosenne, zdecydowanie nadają się już do takich zabiegów, ponieważ chwasty rozpoczęły wegetację i szybko przekraczają kolejne fazy wzrostu. Terminowe siewy sprzyjały prawidłowemu rozwojowi zbóż i takie plantacje są odpowiednio rozkrzewione, natomiast te z siewów opóźnionych (po burakach, kukurydzy) zdecydowanie wymagają szybkiego nawożenia startowego oraz zabiegu dokrzewienia.

FAMER: Czy dostrzegają Państwo jakieś poważniejsze problemy w łanach, które będą miały wpływ na dalsze prowadzenie plantacji?

ASZ: W rolnictwie ważne jest, aby zadbać o odpowiednie przygotowanie do sezonu upraw. Dlatego zawsze, aby zaplanować działania, zalecam wykonanie lustracji pól pod kątem rozwijających się chorób, szczególnie w bieżącym roku. Obecne warunki termiczne, zwłaszcza w drugiej połowie marca, były bardzo sprzyjające dla startu wegetacji roślin, a tym samym sprawców chorób roślin. W wielu miejscach Polski można zaobserwować objawy m.in. mączniaka prawdziwego, łamliwości podstawy źdźbła, septoriozy paskowanej liści oraz rdzy. W przypadku mączniaka prawdziwego warto wybierać produkty o działaniu nie tylko profilaktycznym, lecz także interwencyjnym. Taką substancją jest fenpropidyna należąca do grupy morfolin, zawarta w produkcie Tern 750 EC. W przypadku łamliwości podstawy źdźbła należy pamiętać o tym, że skuteczność produktu zależy od kilku czynników. Przede wszystkim zabieg powinien być wykonany wcześnie przed infekcją, czyli profilaktycznie. Każdy dzień spóźnienia z zabiegiem wpłynie negatywnie na skuteczność działania fungicydów. Kolejne czynniki wpływające na efektywność wykonanego zabiegu to: temperatura oraz dobór substancji czynnych. Zabieg zwalczający łamliwość podstawy źdźbła powinien być wykonany wczesną wiosną, kiedy temperatury są niższe. Dlatego warto wybierać produkty, które lepiej sobie radzą w niższych temperaturach, np. Unix 75 WG, który nie tylko zwalcza łamliwość podstawy źdźbła, lecz także hamuje rozwój mączniaka prawdziwego, septoriozy paskowanej liści i innych chorób. Z racji przyśpieszenia wegetacji w bieżącym roku należy bardzo poważnie zastanowić się nad zabiegiem T-0.

FARMER: A jak oceniają Państwo skuteczność przeprowadzonych zabiegów jesiennych w zbożach? Czy poprawki wiosenne będą potrzebne na wielu polach?

MBE: Skuteczność zabiegów jesiennych zależała przede wszystkim od warunków wilgotnościowych, terminu zabiegu oraz stosowanych mieszanin herbicydowych. Im więcej komponentów takiej mieszaniny i odpowiednio wysokie dawki, tym efekt lepszy, ale podczas lustrowania pól pojawia się wtórne zachwaszczenie. Generalnie sytuacja wygląda dość dobrze i jeśli chodzi o chwasty dwuliścienne poprawki będą wymagały jedynie niektóre gatunki dwuliścienne, natomiast mieliśmy sporo wschodów miotły zbożowej, która teraz niewidoczna w łanie ujawni się w okresie kłoszenia. Skala problemu nie wydaje się wysoka, ale przed podjęciem decyzji o wjeździe należy takie pola zlustrować i dopiero zdecydować, czego będzie dotyczyć poprawka, a także odpowiednio dobrać rozwiązanie korygujące. Syngenta ma w ofercie rodzinę produktów do zwalczania miotły zbożowej (Axial 50 EC) jak również dodatkowo chwastów dwuliściennych (Axial Komplett PAK oraz Avoxa PAK).

FARMER: A jeżeli rolnik nie zdecydował się na jesienne zastosowanie herbicydów? Na co powinien zwrócić uwagę, jeśli do zwalczania chwastów przystępuje dopiero wiosną?

MBE: Decydując się na zaniechanie odchwaszczania jesiennego, musimy liczyć się z tym, że chwasty nawet wczesną wiosną będą zdecydowanie większe i ich wiosenna eliminacja będzie wymagała wyższych dawek herbicydów od tych minimalnych dopuszczalnych przez etykiety. Kolejnym ważnym aspektem jest odpowiedni dobór rozwiązania, ponieważ nie wszystkie dobrze radzą sobie z konkretnymi gatunkami. Natomiast chyba najważniejszym aspektem jest zrobienie zabiegu w odpowiednim czasie, ponieważ na działanie środka bardzo mocno wpływają zarówno faza rozwojowa chwastu, jaki i warunki pogodowe. Ostatnie lata, a właściwie chłodne wiosny nauczyły nas, że popularne rozwiązania sulfonylomocznikowe w takich warunkach potrafią być zawodne. Jest to niebezpieczne, ponieważ wzmaga rozprzestrzenianie się odporności chwastów na tę grupę chemiczną, ale powoduje konieczność wykonywania poprawek (o ile będą możliwe). Plantacje zachwaszczone trudniej jest zebrać, plony są niższe, a ziarno może zawierać nasiona obce zawierające substancje szkodliwe (np. zanieczyszczenie przytulią czepną). Dlatego decydując się na wiosenne odchwaszczanie, nie wolno o tym zapominać.

FARMER: Wraz z pierwszym zabiegiem fungicydowym w zbożach rolnicy często stosują także regulatory zbóż? Jakie rozwiązania polecają Państwo na ten sezon?

MBE: Zabieg T-1 bardzo często łączy ochronę przed patogenami grzybowymi z zastosowaniem regulatorów wzrostu. Jeśli ma to być zabieg łączony, należy pamiętać o synergistycznym działaniu wielu substancji i konieczności odpowiedniej kalkulacji dawki do danej odmiany, stanowiska czy poziomu nawożenia. Moddus 250 EC oraz Moddus Start są regulatorami najchętniej wybieranymi przez rolników z racji wieloletniego doświadczenia oraz pewności działania. Ponadto oba rozwiązania mieszają się niemal ze wszystkimi rozwiązaniami fungicydowymi stosowanymi w T-1 i mogą być wykonywane łącznie. Bezpieczeństwo wielu takich mieszanin zostało potwierdzone zarówno w praktyce rolniczej, jak i w doświadczeniach ścisłych nie tylko w Polsce, lecz także za granicą.

FARMER: A jeśli w okresie stosowania tych preparatów będzie niesprzyjająca pogoda, np. zbyt niska temperatura, susza albo niewielkie nasłonecznienie?

MBE: Okres stosowania regulatorów wzrostu w ostatnim czasie stanowi wyzwanie z racji przebiegu pogody i rodzi pytania, czy w ogóle warto stosować regulatory wzrostu, gdy wiosna jest chłodna, dni słonecznych jest również mało, a do tego okna pogodowe na zabieg są rzadkie? Moddus w roślinie nie działa kilka godzin, ale od kilkunastu do kilkudziesięciu dni. W zależności od przebiegu pogody dobór odpowiedniej formulacji może spowodować przyspieszenie działania, ale także wydłużenie efektu działania. Dlatego w warunkach chłodnej wiosny warto skorzystać z preparatu Moddus Start, który szybciej się wchłania i efektywniej wpływa na obniżenie stężenia giberelin w roślinie. Działanie wszystkich regulatorów wzrostu (bez wyjątku) związane jest z intensywnością fotosyntezy w roślinie. Im sprawniej ona przebiega, tym efekt działania regulatora jest bardziej widoczny, co przekłada się przede wszystkim na efekt redukcji wysokości roślin, ale ostatecznie również na plon i jego jakość.

FARMER: Część plantacji pszenicy rolnicy założyli stosunkowo późno i zastanawiają się, czy na wiosnę nie warto by było zdecydować się na chemiczne dokrzewianie roślin. O czym wówczas powinni pamiętać?

MBE: Późno siane pszenice obecnie osiągają fazę kilku liści lub początku krzewienia. Jest niewiele czasu, aby wspomóc rośliny w procesie dostawiania kolejnych rozkrzewień, ponieważ genetyczne zaprogramowanie roślin na reakcję fotochemiczną spowoduje niebawem przejście do kolejnych faz rozwojowych. Pierwszym i niezbędnym krokiem jest odpowiednie i szybkie nawożenie azotem. Dodatkowym wsparciem tego procesu jest zastosowanie produktu Moddus, który ograniczy dominację źdźbła głównego i przyczyni się do szybszego rozwoju pędów bocznych/rozkrzewień w tym przypadku. Oba te kroki są niezwykle istotne, ponieważ samo nawożenie, mimo że pobudzi krzewienie, to wpłynie przede wszystkim na tempo rozwoju źdźbła głównego, a samo zastosowanie regulatora bez odpowiedniego odżywienia rośliny również nie spowoduje spodziewanych efektów, ponieważ wigor rośliny będzie wtedy dużo słabszy. Zabiegi dokrzewiania najlepiej wykonywać do połowy kwietnia, kiedy dzień nie jest zbyt długi i rośliny jeszcze nie strzelają w źdźbło. Dawka 0,2 l/ha Moddus 250 EC jest wystarczająca, jednak nie należy traktować takiego zabiegu jako typowej regulacji długości międzywęźli.

FARMER: Zazwyczaj najdroższym wiosennym zabiegiem w ochronie zbóż jest T-2 wykonywany w celu ochrony górnych liści. Czy widzą Państwo możliwości, aby zaoszczędzić na tym zabiegu?

ASZ: Przede wszystkim powinniśmy pamiętać, że zabieg T-2 na liść flagowy jest jednym z najważniejszych zabiegów wiosennych w ochronie zbóż. Jego zadaniem jest ochrona górnych liści, które są odpowiedzialne za produkcję aż około 50% plonu. Dlatego zabieg T-2 powinien być bardzo starannie przemyślany. Dodatkowo decyzja dotycząca konieczności wykonania zabiegu T-2 i wyboru produku zależy od wielu czynników, takich jak stan uprawy, warunki atmosferyczne, występowanie chorób i szkodników oraz wiele innych. Jednakże istnieją pewne sposoby, które mogą pomóc w zminimalizowaniu kosztów związanych z tym zabiegiem.

Po pierwsze, warto zawsze przeprowadzić lustrację pól, aby określić stan uprawy i zidentyfikować możliwe zagrożenia. W przypadku, gdy na polu nie ma wyraźnych objawów chorób, a aktualnie rośliny zmagają się z dużymi niedoborami wody, czyli suszą, zabieg T-2 może zostać odłożony w czasie.

Kolejną rzeczą jest wykorzystanie odpowiedniego produktu ochrony roślin – istnieją na rynku środki ochrony roślin, które są bardziej skuteczne w zwalczaniu szkodników i chorób niż inne. Są produkty, które wykazują kompleksowość zwalczania jednostek chorobowych (np. Elatus Era). Wybierając odpowiedni preparat, można ograniczyć liczbę zabiegów o poprawki, a tym samym zminimalizować koszty. Należy jednak pamiętać, że nie zawsze najtańszy środek będzie najlepszym wyborem, a wybór należy dostosować do konkretnych potrzeb i warunków panujących na polu.

Bardzo ważną sprawą jest podjęcie właściwej decyzji o terminie aplikacji fungicydu. Wiem, że niektóre gospodarstwa decydują się na tzw. zabieg hybrydowy, czyli liczą na ochronę liścia flagowego oraz kłosów. Z doświadczeń firmy Syngenta wynika, że niestety zbyt późno wykonany zabieg T-2 (po fazie BBCH 49) może zadziałać bardzo słabo, ponieważ będziemy bazować nie na działaniu profilaktycznym, a głównie interwencyjnym. Warto dodać, że działanie interwencyjne zawsze będzie wykazywać mniejszą skuteczność zwalczania sprawców chorób w porównaniu do działania profilaktycznego. Wyznaczenie zbyt późnego terminu aplikacji fungicydów może skutkować poważną utratą plonu nawet o 0,4-0,5 t/ha. Przy okazji tematu ochrony fungicydowej zbóż należy wspomnieć, że Syngenta uzyskała na początku marca rozszerzenie rejestracji produkt Amistar Gold Max o uprawy zbożowe. Tym samym w ofercie mamy teraz produkt przeznaczony szczególnie dla osób poszukujących rozwiązania ekonomicznego, na trudniejsze stanowiska glebowe.

FARMER: A co z ochroną kłosa? Czy zabieg T-3 będzie ekonomicznie uzasadniony w sytuacji niepewności cen w żniwa?

ASZ: Wykonanie zabiegu T-3 na polach zbożowych może być opłacalne ze względu na pozytywny wpływ na jakość i generowanie większego polonu. Jednak decyzję o wykonaniu tego zabiegu należy podejmować indywidualnie, biorąc pod uwagę aktualną sytuację rynkową oraz warunki na polu.

FARMER: Podsumujmy zatem: w jaki sposób rolnicy mogą jeszcze podnieść skuteczność zastosowanych rozwiązań ochroniarskich tak, aby złotówki zainwestowane w ochronę zapracowały maksymalnie na przyszły plon?

ASZ: Przed sezonem pamiętajmy, aby wykonać starannie lustrację pól, a strategie ochrony należy dostosować do aktualnych warunków. Wybór produktów na naszą plantację, jak również dawki powinien być dostosowane do możliwości produkcyjnej danego pola oraz zagrożeń od strony sprawców chorób. Pamiętajmy również o wyznaczeniu właściwych terminów aplikacji tak, aby zabiegi fungicydowe wykonać profilaktycznie. Przy wyborze produktu pamiętajmy, aby rozwiązanie było skuteczne w zwalczaniu nie tylko jednej jednostki chorobowej, lecz wszystkich najważniejszych patogenów.

Dziękujemy za rozmowę.