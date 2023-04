Kilka dni z wyższą temperaturą wystarczyło, aby na polach z rzepakiem pojawił się chowacz podobnik. Obecnie na plantacjach można dostrzec pojedyncze chrząszcze.. Ich obecność to jednak znak, że należy rozpocząć monitoring szkodników łuszczynowych.

Chowacz podobnik obok pryszczarka kapustnik to szkodniki łuszczynowe o znaczeniu gospodarczym.

W ostatnich latach notowano masowe pojawy chowacza podobnika, co oznacza, że szkodnikowi sprzyja ocieplenie klimatu.

Kiedy należy przystąpić do walki z tym szkodnikiem?

O pojawie chowacza podobnika informują chociażby komunikaty wystosowany przez Instytut Ochrony Roślin - PIB w Poznaniu. Naukowcy z Instytutu wykonali lustrację rzepaku w dniu 25.04.2023r. na plantacjach z tym gatunkiem położonych w Winnej Górze (woj. wielkopolskie).

W naczyniach żółtych oraz za pomocą metody czerpakowania odłowiono pierwsze chrząszcze chowacza podobnika. Najliczniejszy nalot tego agrofaga ma miejsce w temperaturze około 20°C. Na początki samice prowadzą żer uzupełniający na liściach, następnie wygryzają niewielkie otwory w młodych łuszczynach, w których składają zwykle jedno jajo. Otwory wygryzione przez chowacza mogą zostać wykorzystane przez pryszczarka kapustnika do składania jaj, co zdecydowanie zwiększa powodowane straty -czytamy w komunikacie IOR-PIB.

Kiedy zwalczać chowacza podobnika?

Szkodniki łuszczynowe należy zwalczać kompleksowo. Nie jest to łatwe zadanie, ponieważ ich naloty są rozciągnięte w czasie. Obserwacje plantacji należy wykonywać co najmniej 2–3 razy w tygodniu.

Chemiczne zwalczanie szkodników łuszczynowych należy przeprowadzać, gdy przekroczony zostanie próg ekonomicznej szkodliwości, który wynosi:

– chowacz podobnik: 1 chrząszcz na 1 roślinie, natomiast w przypadku licznego wystąpienia pryszczarka kapustnika – 1 chrząszcz na 2 rośliny,

– pryszczarek kapustnik: 1 muchówka na 1 roślinie, a w przypadku licznego wystąpienia chowacza podobnika – 1 muchówka na 3–4 rośliny.

Pierwsze chrząszcze chowacza podobnika będą ograniczane podczas ochrony plantacji przed słodyszkiem rzepakowym. Rzepak jednak rozpoczyna kwitnienie i wraz z pojawem coraz większej liczby kwiatów szkodliwość słodyszka będzie maleć. Dlatego do zwalczania chowacza oraz jednocześnie pojawiającego się nieco później pryszczarka kapustnika trzeba podejść kompleksowo. Podobnie jak większość chrząszczy tak i podobnik wykształca coraz mocniejszą odporność na dostępne substancje czynne. Jak donoszą naukowcy z IOR-PIB w Poznaniu podobnik wykazuje odporność na tau-fluwalinat, a wrażliwy jest na deltametrynę i lambda-cyhalotrynę. Obligatoryjnie do zwalczania szkodników w rzepaku należy podejść z rozwagą. Zabiegi wykonywać powinno się tylko i wyłącznie insektycydami dopuszczonymi do takich działań w rzepaku. Aplikować je należy wieczorami po oblocie pszczół i innych zapylaczy.