Pomimo chłodów fazy rozwojowe "uciekają". Wysiewane w optymalnych terminach zboża ozime mają już wyczuwalne kolanko.

Niskie temperatury nie powodują zatrzymania rozwoju zbóż - te są już nawet powyżej fazy BBCH 31.

Lada chwila konieczna będzie ochrona fungicydowa i regulacja zbóż ozimych.

Chłodno, ale warunki dla rozwoju są

Pomimo niskich temperatur, tak jak sygnalizowaliśmy, zboża będą uciekać z fazami rozwojowymi. Co prawda rozwój jest mniej dynamiczny w warunkach niskich temperatur, ale pozostałe czynniki niezbędne dla osiągania kolejnych faz wegetacyjnych są spełnione - tzn. dostęp do wody dzięki częstym opadom deszczu, jak również dostęp do składników pokarmowych. Można powiedzieć z dużą dozą pewności, że niemal wszystkie zboża są już po pierwszej dawce azotu, a bardzo wiele plantacji otrzymało już pełną porcję N - tak pierwszą, jak i drugą dawkę.

Pierwsze kolanko w oziminach

Na południu Polski na niektórych żytach ozimych oraz jęczmionach fazy są już mocno zaawansowane i miejscami wyczuwalne jest pierwsze kolanko (BBCH 31). Lokalnie mogą zdarzać się sytuacje, że pierwsze kolanko już “ucieka”, a wyczuwalne jest nawet drugie. To oznacza, że od razu po Świętach - przy prognozowanym ociepleniu - konieczny będzie zabieg T-1 oraz regulacyjny. Najlepszy moment to faza pierwszego kolanka, ale jeśli nie ma już możliwości aplikacji w tej fazie to nic straconego - retardanty możemy w praktyce stosować do fazy liścia flagowego. Tu jednak pamiętajmy, że w późniejszych fazach trineksapak etylu warto łączyć np. z etefonem.

W najpopularniejszych zbożach, czyli pszenicy ozimej i pszenżycie ozimym, rozwój nie jest aż tak zaawansowany, aczkolwiek zapewne w ciągu kilku dni zabieg również będzie niezbędny. Na pszenżytach wyczuwalne jest już pierwsze kolanko na wysokości około 0,3-0,5 cm od węzła krzewienia. Ta sama sytuacja dotyczy wysiewanych we wrześniu pszenic ozimych.

Po Świętach trzeba chronić

Zabieg T-1 - przypomnijmy - może być wykonywany jednocześnie z regulacją, jeśli tylko warunki na to pozwalają. Prognozy co prawda wspominają o ociepleniu, ale zwróćmy uwagę, że wciąż możemy mieć do czynienia z zabiegami w warunkach niskich temperatur. Tu w zabiegu T-1 sprawdzi się m.in. cyprodynil oraz fenpropidyna (np. Unix 75 WG + Tern 750 EC). Jeśli w pierwszym zabiegu chcemy zastosować triazole (m.in. tebukonazol, protiokonazol) to zwracajmy jeszcze większą uwagę na warunki termiczne (w przypadku triazoli nie mniej niż 10 - 12ºC).

Dla odpowiedniego działania retardantów potrzeba temperatur od 8°C wzwyż (np. trineksapak etylu w klasycznych formulacjach - 10-15°C, CCC - ok. 10°C). Moddus Start 250 DC według zapewnień producenta działa w niższych temperaturach (od 5°C), podobnie jak proheksadion wapnia. Niemniej dla wszystkich regulatorów wspólnym mianownikiem jest nasłonecznienie - zabiegi “skracające” mają wówczas najwyższą efektywność.