Ciepła jesień, wyjątkowo ciepły styczeń, długotrwała wilgoć glebowa niosą ze sobą konsekwencje w postaci większej niż chociażby rok temu widocznej presji chorób grzybowych w łanach zbóż. Na jakie jednostki chorobowe szczególnie należy już zwrócić uwagę?





Produkcja roślinna • Produkcja zwierzęca • Technologie • Zgłoś się do konkursu!

Innowacyjny Farmer 2023 Produkcja roślinna • Produkcja zwierzęca • Technologie • Zgłoś się do konkursu!

Lokalnie stan fitosanitarny zbóż budzi niewielkie obawy.

Ocenia się wizualnie, że generalnie plantacje zbożowe są silniej porażone chorobami grzybowymi niż chociażby w analogicznym okresie rok temu.

Zalecamy lustracje plantacji zbóż i ich ocenę pod kątem występowania objawów chorób grzybowych.

Wykonując wczesnowiosenną lustrację zbóż należy także zwrócić uwagę na stan fitosanitarny. Ten w porównaniu do roku ubiegłego lokalnie nie jest zadawalający. Szczególnie na plantacjach wcześnie wysianych, zagęszczonych są widoczne liczne symptomy chorób grzybowych. Będą one stanowić źródło infekcji dla nowych przyrostów, stąd należy przygotować się solidnie do zabiegu T-1.

Pałecznica zbóż i traw, pleśń śniegowa

Placowo występują choroby kojarzone raczej z gorszym przezimowaniem. Chodzi tu dokładnie o pałecznicę zbóż i traw oraz pleśń śniegową. Obecnie rośliny zaczynają się regenerować po takich infekcjach. Długo utrzymujące się chłody w marcu nie sprzyjały jednak poprawie kondycji. Zastosowany azot z początkiem marca jeszcze efektywnie nie został pobrany, wraz z ociepleniem zostaje także odblokowany fosfor. Działanie obu składników powinno poprawić stan plantacji gdzie widoczne są objawy obu chorób.

Choroby liści widoczne są w łanie

Niestety nie tylko choroby odlglebowe i odnasienne zaatakowały zboża. Sprzyjające warunki dla rozwoju miały także choroby liści. Jak informuje w komunikatach fitosanitarnych Instytut Ochrony Roślin -PIB w Poznaniu w trakcie lustracji pól pszenicy ozimej wykonanej 17 marca br. odnotowano pierwsze symptomy septoriozy paskowanej i mączniaka prawdziwego zbóż i traw. Obserwowano także pierwsze, pojedyncze objawy fuzaryjnej zgorzeli na pochwach liściowych. Na plantacjach jęczmienia ozimego odnotowano już pierwsze symptomy mączniaka prawdziwego oraz plamistości siatkowej jęczmienia. W prawach żyta obserwowano pierwsze, wiosenne objawy rdzy brunatnej i mączniaka prawdziwego.

- Nadchodzące ciepłe dni połączone z niewielkimi opadami będą bardzo korzystne dla rozwoju chorób grzybowych na plantacjach zbóż ozimych – należy rozpocząć już systematyczne obserwacje plantacji - zaleca Instytut Ochrony Roślin PIB w Poznaniu.

Na tym etapie infekcje mączniakiem prawdziwym czy pojedyncze objawy rdzy nie powinny stanowić większego zagrożenia. Fitopatologów martwią natomiast widoczne wyraźne objawy septoriozy paskowanej liści wraz z licznymi piknidiami (czarnymi punktami). Niekontrolowany rozwój septoriozy w sezonie wiosennym może poskutkować przedwczesnym zasychaniem roślin i słabym wypełnieniem ziarna. Dlatego na plantacjach gdzie widoczne są liczne objawy tej choroby należy zwrócić uwagę na dobór substancji czynnych do zabiegu.

Septorioza paskowana liści oraz piknidia Fot. R.Kowalski, Corteva

Zabieg T-1

W tym sezonie dużego znaczenia ochronnego nabierze zatem pierwszy zabieg fungicydowy , który powinien być wykonany w terminie T-1 czyli w fazach BBCH 30-32. Jeśli lustracja plantacji potwierdzi silne zainfekowanie roślin chorobami warto rozważyć przyspieszenie zabiegu do terminu BBCH 30. Jeśli zarówno pogoda jak i rozwój chorób będzie pod kontrolą zabieg powinien być wykonany razem z regulacją pokroju najlepiej w fazie BBCH 31.

Jakie substancje wybrać? I czym zwalczać choroby w tym okresie, o tym można przeczytać w artykule poniżej: